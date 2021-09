CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "83 milyon yurt dışındaki çiftçilere çalışıyoruz" - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "83 milyon yurt dışındaki çiftçilere çalışıyoruz"

"Tarımda zor durumdayız, çiftçilikte zor durumdayız"

"Eğer 450 kilometre yürüdüysem adalet için yürüdüm, sizin için yürüdüm, Türkiye için yürüdüm, 83 milyon için yürüdüm"

"Kadınlara kalkan eli asla affetmeyeceğiz"

"İktidara geldiğimizde 1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğim"

"Ben sizin oylarımıza değil sorunlarınıza talibim"

BİLECİK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye getirmek istediklerini belirterek, "Tarımda zor durumdayız, çiftçilikte zor durumdayız. Bereketli topraklarımız var, güneşimiz var, suyumuz var, her şeyimiz var. Nohudu dışarıdan alıyoruz, buğdayı dışarıda, samanı, eti, canlı hayvanı, ayçiçeğini dışarıdan alıyoruz, 83 milyon yurt dışındaki çiftçilere çalışıyoruz. Bu tabloyu değişeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birtakım ziyaret, toplantı ve toplu açılışlar için Bilecik'e geldi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından Atatürk Parkı önünde vatandaşlara seslendi. Ahlaklı bir siyaset anlayışı, kul hakkı yemeyen bir siyaset anlayışı, fakiri fukarayı düşünen, bu toplumun en zayıf kesimlerinin sesi olan bir siyaset anlayışı istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"En büyük desteğimiz sizlersiniz. Biliyorum adalet istiyorsunuz, bu kardeşiniz adalet konusunda ne kadar samimi olduğunu herhalde en iyi siz bilirsiniz. Eğer 450 kilometre yürüdüysem adalet için yürüdüm, sizin için yürüdüm, Türkiye için yürüdüm, 83 milyon için yürüdüm. Bireysel bir beklenti içinde yürümedim. Bu topraklar bereketli topraklardır. Bu topraklarda şehitlerimizin kanları var, bu topraklar milli Kurutuluş Savaşı verildi ve bu savaşı biz bu topraklarda kazandık. Bu topraklarda biz huzur içinde yaşamak istiyoruz, kimseye düşmanlık etmeden yaşamak istiyoruz. Herkesin karnı doysun istiyoruz. Bilecik Belediye Başkanımız Semih Şahin söyledi hiç bir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye istiyoruz. Her evde huzur, bereket olsun istiyorum. Hiçbir genci aç ve açıkta bırakmayacağız. Herkesin inanmasını isterim. Çünkü siyaseti ahlaklı zemine taşıdığınız zaman, herkesin ödediği verginin hesabını millete verdiğiniz zaman farklı bir Türkiye çıkacaktır ortaya. Bilecik Belediye Başkanımız Semih Şahin belediyeye borçla aldık, gelirimiz fazla artmadı ama borçlarımın büyük bir kısmını ödedik dedi. Demek ki iyi bir yönetici, harcadığınız her kuruşun hesabının veriyorsanız cebinizi değil de vatandaşı düşünüyorsanız, köseyi dönmeyip vatandaşın huzur içinde yaşamasını istiyorsanız Türkiye'nin imkanları var. Var olan sorunların hepsini çözebilirsiniz."

"Kadınlara kalkan eli asla affetmeyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasından kadınları ele alarak, "Kadınlara yönelik şiddeti asla affetmeyeceğiz. Kadınlara kalkan eli asla affetmeyeceğiz. Kadınların da yaşadığı dramı çok iyi biliyorum. Oğlu, eşi ve kendisi işsiz biliyorum. Pek çok sorunu var onu da biliyorum. Pazara gittiği zaman doğru dürüst alışveriş yapamadığını da biliyorum. Bütün bu sorunları biliyoruz, ve sorunları aşmasını biliyoruz. Bu sorunları aşacağız. Aşmanın anahtarı bende değil sizin elinizde. Sandık gelecek sandığı açacaksınız, oyunuzu kullanacaksınız. Yeni bir umudu yeşerteceğiz orada. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Seçildiğiniz andan itibaren vatandaşlar arasında hiç bir ayrım yapmayacaksınız dedim. Efendim bu mahalle bana oy vermedi, ben burayı cezalandırayım demeyeceksiniz. Herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Kapınız açık olacak herkese. Eğer bir mahalle yoksulsa oraya pozitif ayrımcılık yapın. Kreş söyledim açın diye bütün belediye başkanlarına. Anneler çocuklarını güven içinde kreşe getirsinler, güven içinde sosyalleşsinler, güven içinde bilgi dağarcıklarını zenginleştirsinler, akşam güven içinde anneler çocuklarını güven içinde alıp evlerine götürsünler. Dolayısıyla kadın her yere, alışverişe rahat, düğüne rahat gidebilmeli. Kenttin sağladı tüm imkanlardan rahatlıkla haydanılabilmeli. Bütün belediye başkanlarımız bu konuda ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Bize engel çıkarıyorlar, belediye başkanlarımıza engel çıkıyorlar, görevlerini yapmak istiyorlar onu da engelliyorlar. Başkan arkadaşlarıma dedim ki hiç şikayet etmeyeceksiniz. Bir yerde sorun mu var o soruna kilitleneceksiniz ve çözeceksiniz" dedi.

"İktidara geldiğimizde 1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencilerin yurt sorunu olduğunu anlatarak, "Çocuklarınız üniversiteyi kazandı. Hepiniz çok sevindiniz üniversiteyi kazandı diye. Arkasından bir dert, oğlum kızım İstanbul'a, Ankara'ya, Samsun'a, Trabzon'a Eskişehir'e gidecek nerede kalacak, hangi yurtta kalacak. Yurt sorunu var, 19 yıldır yurt sorununu çözmediler. Size şikayet ediyorum, bütün anne babalara şikayet ediyorum 19 yıldır iktidardalar bir yurt sorununu çözemediler. Bilecik meydanından size ve Türkiye'deki tüm anne babalara sözüm olsun, iktidara gelince 1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğim. Onlar parayı cepleri için kullandılar, biz parayı milletimiz için kullanacağız. Evlatlarımız için kullanacağız, hepinizin bundan emin olması lazım" ifadelerini kullandı.

"Tarımda zor durumdayız, çiftçilikte zor durumdayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında çiftlerin sorunları ele alarak, "Tarımda zor durumdayız, çiftçilikte zor durumdayız. Bereketli topraklarımız var, güneşimiz var, suyumuz var, her şeyimiz var. Nohudu dışarıdan alıyoruz, buğdayı dışarıda, samanı, eti, canlı hayvanı, ayçiçeğini dışarıdan alıyoruz 83 milyon yurt dışındaki çiftçilere çalışıyoruz. Bu tabloyu değişeceğim. Onlar ne yaparsa yapsın. Onların ne yaptığını sizde biliyorsunuz bende biliyorum. Onların en büyük kokuları acaba iktidardan olumuyum. Olacaksınız, gideceksiniz, milletini iktidarı gelecek. Allah'ın izniyle biz yöneteceğiz. Göreceksiniz nasıl güzel bir ülke yönetilir, nasıl ayrımcılık yapılmazmış, nasıl orta doğuda barış sağlanırmış, nasıl çocuklarımız huzur içinde okula gidermiş. Bunların hepsini onlarda görecekler. Onların çocukları da görecek. Biz temiz bir siyaset anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmayacağız" dedi.

"Ben sizin oylarımıza değil sorunlarınıza talibim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, "Sizin oyunuza değil sizin sorunlarınıza talibim. Sizim dertlerinize talibim. Dertlerinizi de çözeceğiz. Erdoğan mı çıkar, onun bakanları mı çıkar, onun danışmanları mı çıkar, kim çıkarsa milletin önüne çıkıp şu gerçeği bir anlatsın daha fazla prim ödediğiniz zaman daha az aylık alıyorsunuz olur mu böyle şey?. Ben daha fazla prim ödüyorum ne için daha fazla yüksek aylık alayım diye ama daha fazla prim öderseniz aylığınız düşüyor. Böyle bir garabeti yaptılar onların adaleti işte bu bizim adaletimiz ne kadar çok prim ödersen o kadar fazla emekli aylığı alırsın. Sizin sorununuzu biliyorum emeklilikte yaşa takılanları. Bir ekibimiz var sosyal güvenlik ekibi. Bu konuyla ilgili çalışıyor hiç meraklanmayın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. Yeter ki alnınızın terini milletin için harcayacaksın, milletin için dökeceksin alın terini. Bireysel bir çıkar peşinden koşmayacaksın. Milletin çıkarını savunacaksın ve savunacaksın. Dış politikada yanlış yaptılar" dedi.

"Suriyelilere sakın kızmayın Suriyelilerin hiçbir günahı yok"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli geldiğini anlatarak, "Afganlar geldi. Suriyelilere sakın kızmayın Suriyelilerin hiçbir günahı yok. Suriyelileri buraya getirenlere kızacaksınız siz. Suriyelinin ne kabahati var kaçmış gelmiş buraya. Kim getirdi Suriyeliyi buraya, kim gitti oraya. Kim şehitlerimiz o topraklarda bıraktı, kim Süleyman Şah türbesin kaçırdı?. Özellikle milliyetçi diyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Ben milliyetçiyim diyen, hepimiz milliyetçiyiz ya. Bazıları bizden daha fazla milliyetçi olduklarını söylerler o arkadaşlara sesleniyorum Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hele bunu Bilecik'te söylüyorum burası kuruluşun ve kurtuluşun yeridir. Ben Bilecik'i bilmez miyim?. Tarihini bilmez miyim, Şeyh Edebali'yi bilmez miyim, bunların hepsini bilirim. Kalkacaksınız 24 saat içinde Emevi Camiinde namaz kılacağız diyeceksiniz, Süleyman Şah türbesini kaçıracaksınız, bayrağı indireceksiniz, Türkiye'ye gelip ben milliyetçiyim diye geçineceksiniz. Haydi canım sizin milliyetçiliğinize. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda Süleyman Şah türbesini kendi topraklarımıza götüreceğiz. O şanlı bayrağımızı yeniden orada dalgalandıracağız. Herkesin emin olmasını isterim. Biz onlar gibi değiliz. Söz verdik mi tutarız" dedi.

"128 milyar dolar nerede"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların nerede olduğunu sorarak, "128 milyar doları 83 milyonun ortak sorması lazım. Bakın her şeye zam geliyor. Her şeye. Daha iyi günlerinizi yaşıyorsunuz, kış geldiğinde göreceksiniz bunlar iktidarda kaldığı sürece geçen her gün topluma maliyet daha fazla olacak. Bunların topluma maliyeti artacak. O nedenle diyorum ki erken bir seçim yapın sandığı bir an önce getirin. Siz de kendinizi kurtarın. Hiç değilse bu milletin sırtına binmeyin. Zam, zam, zam nereye kadar zam ya. İğneden ipliğe zam geldi. Sadece son iki haftada doların yükselişi Türk Lirası karşısında, Türk Lirasının eriyişi sadece bunun faturası bile 100 milyarın üzerinde. Gençlere umutsuzluk yok, bize umutsuzluk yakışmaz. Milli Kurtuluş Savaşını veren Mustafa Kemal'in arkadaşlarının şehitlerin gazilerin yüzü suyu hürmetine asla bize umutsuzluk yakışmaz. En zor şartlarda bile şanlı bayrağımızı dalgalandırıp ülkemizi açığa çıkaracağız. Herkes bundan emin olsun. Biz bunu yapacağız biz Kuva-yi Milliyeciyiz. Neyin ne olduğunu gayet iyi biliriz. En zor şartlarda yumurta satarak şeker fabrikaları kurdular. Her şeyi sattılar" dedi.

"Diyorlar ki bu CHP var ya CHP, bu CHP'nin dikili ağacı bile yok diyenler git Karabük'e git Kırıkkale bak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda iktidara seslenerek, "Diyorlar ki bu CHP var ya CHP, bu CHP'nin dikili ağacı bile yok. E gitsene Karabük'e o fabrikayı kim kurdu. Gitsene Kırıkkale'ye entegre silah sanayisini kim kurdu. O fabrikaları kim kurdu? Hepsini sattın, sata, sata bitiremedin. Onların şunu bilmesini isterim, döviz bazında dolar bazında beşli çeteye verilen bütün ihaleleri iptal edeceğim. Onların tamamını kamulaştıracağım. Tamamını. Dostlarımızla beraber yapacağız. Milletin cebine el atan sülük gibi milletin kanını emenlerden hesap soracağım herkes bunu bilsin. Ben temiz siyaset istiyorum. Elbette ki bir iş adamı kazanabilir başımız üstünde yeri vardır. Sanayicidir yatırım yapar başımın üzerinde yeri vardır. İstihdam oluşturur, başımın üzerinde yeri vardır. Ama milletin ödediği vergileri alacaksın istediğin gibi kullanacaksın Türk Lirasına da güvenmeyeceksin dolar bazında hesap yapacaksın, köprüden geçerken dolar bazında ücret ödeyeceğim. E bu olmaz hani siz yerli ve milliydiniz. Hani nerede bu Türk lirası. Tük Lirasını kaldırdılar ortadan Türk Lirasını yeniden getireceğiz. Yeniden hepimiz kullanacağız. Yeniden Türk Lirasına güveneceğiz. ve yeniden fabrikalarımızı kuracağız. ve göreceksiniz yeniden Türkiye'yi şaha kaldıracağız. Onların yaptığı gibi değil" dedi.

"Bizler, bilim yolundan asla ayrılmadan, Atatürk devrimlerinin ışığında çalışıyoruz"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise, "Bugün Batı Anadolu'da 9000 yıl önce yerleşmiş en eski insanlara, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna, Sevr'in yırtılmasının ilk adımı olan Bilecik Mülakatı'na, Kurtuluş Savaşı'nda önemli zaferlere ve daha pek çok tarihsel dönüm noktasına ev sahipliği yapmış topraklardasınız. Hoş geldiniz. Sizleri toprağı seramik, taşı mermer, yaprağı ipek olan şehrimiz olan Bilecik'te ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Bizler; bilim yolundan asla ayrılmadan, Atatürk devrimlerinin ışığında çalışıyoruz. Sosyal demokrat bir belediye olarak, seçildiğimiz andan itibaren hiçbir vatandaşımızı ayırmadan, herkese eşit hizmet götürme anlayışındayız. İlk günden itibaren bu şehrin insanlarına, doğasına ve tarihi değerlerine sahip çıktık. Doğa dostu, yaşanılabilir, yeşil bir kent için uğraş veriyoruz" dedi.