Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Bu rakamla Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir otelde düzenlenen programda, 2023 yılı ihracat verilerini açıkladı. Erdoğan, Türkiye'nin stratejik olduğu kadar meşakkatli bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Tarih boyunca olduğu gibi bugün de küresel güç mücadelesinin odağında ülkemizin merkezinde yer aldığı bir bölge vardır. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere dünya ekonomisini ayakta tutan yer altı kaynaklarının kahir ekseriyeti bu coğrafyada yer alıyor. Doğal zenginliklerin yanı sıra bölgemiz, dünya ticaret yollarının da tüm geneli itibarıyla kalbinde bulunuyor. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazları, Akdeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Süveyş Kanalı, Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan Hürmüz Boğazı, Akdeniz'in Atlas Okyanusu'na açılan kapısı olan Cebelitarık Boğazı dünya ticareti için hayati öneme sahip bağlantı noktalarından sadece birkaçıdır. Küresel ticaret arttıkça bu boğazların ehemmiyeti de özellikle artmakta ve Türkiye'nin durumunu da öne çıkarmaktadır. Dikkat ederseniz son dönemde patlak veren krizlerin, gerilimlerin ve sıcak çatışmaların hemen hepsi ülkemizin yakın çevresinde yaşanmaktadır" dedi.

'TÜRKİYE, DOSTLARININ SAYISINI ARTIRMAYA DEVAM EDECEK'

Bu muhataralı tablo karşısında Türkiye'nin ekonomik, diplomatik ve ticari kazanımlarını korumayı ve daha da geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şimdiye kadar hamdolsun bunda muvaffak da olduk. Ülkemizi kuzeydeki ve güneydeki kanlı çatışmaların tarafı haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik. 3'üncü tarafların aksi yöndeki müdahalelerine rağmen komşularımızla ilişkilerimizi 'kazan-kazan' anlayışı temelinde güçlendirmeye gayret ettik. Kimi bölge ülkeleriyle aramızda ortaya çıkan görüş ayrılıklarını gidererek iş birliğimizi yeniden olması gereken seviyelere taşıdık. Türk dünyasıyla münasebetlerimizi tarihi zirvelere ulaştırırken Avrupa ve Amerika'yla da karşılıklı saygıya dayalı iş birlikleri geliştirmeye çalıştık. Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ile ilişkilerimiz zaten olumlu bir mücadele ve mecrada yeni boyutlar kazanarak ilerledi. Ülkemize uzanan hiçbir dostluk elini geri çevirmedik. Bize bir adım gelene, biz gerektiğinde koşarak gittik. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik. Bundan geriye gidiş kesinlikle olmayacak. Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek" diye konuştu.

'YABANCI KARŞITLIĞINA VARAN BİR FURYA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle Türkiye'yi bölgesinden, bölgedeki ortaklarından, çok güçlü tarihi, dini, beşeri, ekonomik ve ticari bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin de farkında olduklarını işaret eden Erdoğan, "Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik, dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleri ile insanlar, toplumlar, inançlar, ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu mülevves, bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan, deprem felaketi dahil zor zamanlarımızda yanımızda olan, ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüf değildir. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak, Allah'ın izniyle bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

'HAM MADDE VE ENERJİ KRİZİ BİLE EKONOMİMİZİN HIZINI KESEMEDİ'

Türkiye ve Türk düşmanı çevreler tarafından körüklenen nefret siyaseti ile mücadelede ihracatçılara da çok önemli görevler düştüğünü söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kamuoyunu, özellikle gençlerimizi doğru bilgilendirme konusunda sizlerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. İhracatçılarımızdan ve iş dünyamızdan bu noktada daha fazla çaba harcamalarını, daha fazla görünür olmalarını, daha fazla inisiyatif almalarını beklediğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Ülkemiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişmeye, yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Rahatsız olanlar var ama bu rahatsız olanlara bakmayacağız. Biz işimize bakacağız. Terörden darbe girişimine, sokak olaylarından kur ataklarına kadar yakın geçmişimizde maruz kaldığımız sıkıntıları dikkate aldığımızda ekonomide elde ettiğimiz başarıların ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Tüm bu olayların yaşandığı 2012-2022 döneminde dünya ekonomisi yıllık ortalama yüzde 3,4 oranında büyürken Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 6 oranında büyüme kaydetti. Son birkaç yıla baktığımızda ise tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 salgını, küresel tedarik zinciri aksaklıkları, Rusya-Ukrayna savaşı, ham madde ve enerji krizi bile ekonomimizin hızını kesemedi."

'ARALIK İHRACATIMIZ 23 MİLYAR DOLAR OLDU'

Küresel çapta yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen dış ticareti geliştirmeye, verdikleri emeğin ve önemin meyvelerini özellikle ihracatta toplamaya başladıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi 2023 yılı ihracat rakamlarını paylaşmak istiyorum; 2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Bu rakamla Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimiz de aştık. 2023 yılı aralık ayında ihracatımız yüzde 0,44 artışla 23 milyar dolar oldu. 2023 senesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,8 puan artışla yüzde 70,7'ye yükseldi. Bakınız bu oran biz göreve geldiğimizde sadece yüzde 50 civarındaydı. Ülkemizin dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. Temmuz, ağustos ekim, kasım ve aralık aylarında en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Temmuz hariç yılın son 7 ayında dış ticaret açığımız, bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. 2023 yılı ekim ayı itibarıyla yıllık hizmet ihracatı tarihi rekor seviye ile 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın 2'nci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ve hizmet ticaretinde verilen fazla ile cari işlemler açığında düşüş yaşandı."

'1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPAN İL SAYIMIZ 30'A YÜKSELDİ'

Ayrıca, eylül ve ekim aylarında cari işlemler hesabından 2 milyar doların üzerinde fazla verildiğini belirten Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kasım ve aralık aylarında dış ticaret açığındaki düşüşün etkisiyle cari işlemler açığındaki kapanmanın devam etmesini bekliyoruz. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde iyileşmenin süreceğine inanıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında yer alan 61 ihracatçı birliği ve sayısı 120 bini aşan ihracatımız başta olmak üzere bu rekora ulaşılmasında payı olan herkesi canıgönülden tebrik ediyorum. Günümüzün belirsiz siyasi ve ekonomik şartlarında ihracat yapan, katma değer üreten, istihdam oluşturan, ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçılarımız ile gurur duyuyorum. Yola çıktığımız 2002 yılında aylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken, bugün aylık ortalama 21,3 milyar dolar ihracatı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sene ihracat yapmayan ilimiz kalmadı. Bunun yanında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 30'a yükseldi."