Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze sokaklarında taşan sevinç, kahramanca mücadelenin eseridir

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca Gazze sokaklarında taşan sevinç, coşku, gurur, işte sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlaşmaların imza töreni ve basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde Türkiye ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri ile 10 anlaşma imzalandı. İki ülke arasındaki; Yol ve ulaştırma, sağlık ve tıp bilimleri, eğitim, gençlik ve spor, madencilik, çevre ve şehircilik, rekabet politikası alanlarında mutabakat zaptı imzalanırken, TRT ve Moğolistan Ulusal Radyo-Televizyon Kurumu arasında da iş birliği protokolü imzalandı.

'MOĞOLİSTAN'A İADE-İ ZİYARETTE BULUNMAYI İSTİYORUM'

Basın toplantısında konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı ve kıymetli heyetini Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde hükümet üyeleri milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, iş insanları, sanatçılar ve basın mensuplarından oluşan kalabalık bir heyet eşlik ediyor. Ben de önümüzdeki dönemde Moğolistan'a bir iade-i ziyarette bulunmayı istiyorum" dedi.

'MUHTELİF ALANLARDA BELGELER İMZALANDI'

Erdoğan, geçen sene de Türkiye-Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 55'inci yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Münasebetlerimizi 2004 yılında kapsamlı ortaklık seviyesine çıkardık. Bugün değerli dostumla ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Stratejik ortaklık tesisine yönelik ortak bildiriyi az önce huzurlarınızda imzaladık. Bu ortaklığın ülkelerimize, ata yurdumuz olan Orta Asya'ya ve dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün ayrıca bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında eğitim, çevre, gençlik ve spor, enerji Ulaştırma gibi muhtelif alanlarda belgeler imzalandı. Bütün bu belgeler ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek ve mevcut işbirliğimizi ileri noktalara taşıyacaktır" diye konuştu.

'TİCARETTE HEDEFİMİZ OLAN 100 MİLYON DOLAR RAKAMINI GEÇTİK'

Moğolistan'ın açıkladığı Mega projeleri de dikkate almak suretiyle inşaat, altyapı, ulaştırma, savunma sanayi, madencilik, turizm, tarım, hayvancılık ve diğer sektörlere odaklanmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, "Bu vesileyle şirketlerimize karşılıklı yatırımlar ve ortak projeler gerçekleştirmeleri için buradan çağrı yapıyorum. Ticaret noktasında ilk etapta hedefimiz olan 100 milyon dolar rakamını geçtik. Bu rakamın gerçek potansiyelimizin çok gerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ticaretimizi arttırıcı tedbirler üzerinde durduk. Münasebetlerimizin belki de en önemli boyutunu teşkil eden tarihi, beşeri ve kültürel ilişkilerimizi derinleştirme kararlılığımızı teyit ettik. 1992 yılından bugüne kayda değer sayıda Moğol öğrencinin Türkiye burslarından istifade etmelerini sağladık. Sayının daha da artması ortak hedefimizdir. Tarihimizin en önemli eserlerinden Orhun Kitabelerini muhafaza altına aldığımız Orhun Müzesi'nin 2008 yılında hizmete sunmuştuk. Bu defa Bilge Tonyukuk yazıtlarının korunması için TİKA'nın işbirliğiyle yürütülen müze inşaatının bu yıl içerisinde tamamlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAYANIŞMAMIZI GÜÇLENDİRME KONUSUNDA MUTABIK KALDIK'

Bugünkü görüşmelerinde ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Filistin ve Ukrayna gibi güncel, bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Uluslararası platformlardaki işbirliğimizin devamı ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlardaki dayanışmamızı güçlendirme konusunda mutabık kaldık" dedi.

'TEMASLARINI SÜRDÜRECEKLER'

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa ve heyeti Ankara'da başta TUSAŞ olmak üzere savunma sanayi ürünlerini incelediklerini kaydeden Erdoğan, " İstanbul'da da yarın Baykar'ı ziyaret etmek suretiyle temaslarını sürdürecekler. Ziyaret kapsamında Moğolistan'ı, dünyada başarıyla temsil eden Morin Khuur Orkestrası da İstanbul'da bir konser verecek. Sayın Cumhurbaşkanı güçlü bir gitaristtir. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti Van şehrimizi de ziyaret etmek suretiyle 2002 yılında Türk ve Moğol arkeologların çalışmalarıyla keşfedilen İlhanlı Hükümdarı Hülagü Han'ın yazlık sarayının kazı alanında incelemelerde bulunacaklar" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'DE YARALILARIN SARILMASI İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR'

Dün akşam 'Filistin Direniş Hareketi' Hamas- İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına ilişkin Erdoğan, "Mutabakatın 467 gündür İsrail'in zulmüne sabırla direnen Gazze halkı olmak üzere tüm Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Mutabakat sağlanmasında emeği geçen Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere teşekkür ediyoruz. Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca Gazze sokaklarında taşan sevinç, coşku, gurur, işte sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir. Şimdi bizleri, İsrail'in Gazze'de yol açtığı büyük yıkım kaldırmak, insani yardımları hızlı şekilde bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli işler bekliyor. İnsanlık ittifakı olarak özellikle bundan sonra hem ateşkese uyulması hem de Gazze'de yaralıların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Gazze öyle, Suriye öyle. Her tarafta da bu yükümüzü yüklenerek inşallah yola devam edeceğiz" dedi.

'İSRAİL HÜKÜMETİNİN ATEŞKESİ İHLAL ETMESİNE İZİN VERİLMEMELİDİR'

İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını ve katliamlarını bugün de sürdürmesi endişelerini haklı olarak artırdığını söyleyen Erdoğan, "İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir. Uluslararası toplum 50 bin evladını kurban vermiş Gazze halkına karşı bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. Bizim yıllardan bu yana söylediğimiz üzere; Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar ancak Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine de bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkem ve milletim adına ser veren ama Gazze'yi işgalcilere vermeyen kardeşlerimi bir kez daha saygıyla selamlıyor, Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.