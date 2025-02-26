Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum ayağını denk al"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 169. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. AK Parti Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü vesilesi nedeniyle bir video gösterimi hazırladı. Pazar günkü 8. Olağan Büyük Kongreyi müteakip ilk Genişletilmiş İl Başkanları toplantısını gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti. AK Parti siyasetinde her kongre yasal bir zorunluluğun ifasının ötesinde anlam ve öneme sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bizim her kongremiz aynı zamanda yeni bir başlangıcı temsil eder. Bütün kongrelerimiz 14 Ağustos 2001'den beri yürüdüğümüz uzun ince yolda yeni bir kilometre taşı oldu. Büyük Kongremiz başta olmak üzere, 8. Olağan Kongre sürecimizin de hem siyasette hem de Türkiye'nin önünde yeni kapıları açtığını zamanla daha net bir şekilde göreceğiz. Önümüzdeki dönem, Allah'ın izniyle partimiz, ittifakımız, iktidarımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacaktır" diye konuştu.

"Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz"

"Son 3 gündür muhalefet dahil çeşitli kesimlerden gelen tepkilerde bunun işaretlerini şimdiden görmeye başladık. Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kavgasız, şaibesiz, sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normaldir. Bunların bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için aslolan milletimizin ve teşkilatımızın hissiyatıdır. Seçmenlerimizde teşkilat mensuplarımız da bizden yaklaşık 24 senedir desteğini ve duasını hiç eksik etmeyen aziz milletimizde kongremizin farklı bir heyecan dalgası oluşturduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olduğu kongre maratonumuzda bir kez daha tebellür etmiştir. Bugüne kadarki diğer bütün kongrelerimiz gibi 8. Büyük Kongremiz de Allaha hamd olsun partimizin gücüne güç katmıştır" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren istişareyi ve ortak aklı siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir kadro olduklarının altını çizen Erdoğan, "Hüküm kesin. 'Bütün işlerinizde dosdoğru olun, istişareyi elden bırakmayın.' AK Parti çatısı altında çeyrek asra varan siyaset yolculuğumuzda gerek ülkemize gerekse partimize dair konuları önce halkımıza danıştık, milletimizin beklenti, talep ve tekliflerine göre yol haritamızı şekillendirdik. Burada da kongre çalışmalarımız boyunca gözümüzü, kulağımızı bir an olsun milletimizden ayırmadık. Eleştirilerini baş tacı ettik, taltiflerine teşekkür ettik, tekliflerini dikkatle dinledik, uyarılarını hassasiyetle not ettik. Bunun yanında Türkiye buluşmalarıyla teşkilatımızın kanaatlerini aldık. Özel görüşmeler ve toplantılarda dostlarımızın fikirlerini öğrendik. Partimizin yetkili organlarında meseleleri enine boyuna konuştuk, tartıştık. Hiç çekinmeden, hiçbir komplekse kapılmadan iç muhasebemizi cesur ve samimi bir şekilde yaptık. Kendimizi check ettik. Çuvaldızı başkasına değil yine kendimize batırdık. Tüm bu süreçler neticesinde belirlediğimiz yol haritası çerçevesinde belde, ilçe, il ve son olarak büyük kongremizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin geleneğine, teamüllerine ve dava ahlakına yakışır bir atmosferde kelimenin tam manasıyla bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık"

İlçe başkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 75 civarında bir değişime gittiklerini hatırlatan Erdoğan, "Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzda da 34 kardeşimiz nöbeti yeni arkadaşlarımıza devretti. Merkez yürütme kurulumuzu hem yeni isimlerle hem de kurduğumuz yeni başkanlıklarla daha da güçlendirdik. Yeni arkadaşlarımızın heyecanı, şevki ve birikimini eski arkadaşlarımızın tecrübesiyle birleştiren kuşatıcı bir kadro oluşturduk. Böylece kongre maratonumuzu AK Parti'nin geleneğine, teamüllerine ve dava ahlakına yakışır bir atmosferde kelimenin tam manasıyla bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık" dedi.

AK Parti'nin siyasete dair her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını çok net biçimde ortaya koyduğunu bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"8'inci Olağan Kongre sürecimiz Türk siyasetine örnek teşkil edecek bir olgunlukla hitama ermiştir. Burada öncelikle kongre sürecimizin başarıyla icrasında görev alan tüm kardeşlerime tek tek teşekkür ediyorum. Bakan arkadaşlarımıza, genel başkan yardımcısı arkadaşlarımıza, gençlik ve kadın kolları başkanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il genel ve belediye meclis üyelerimize katkılarından, desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar AK Parti çatısı altında hizmet vermiş tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, her birine emeklerinden ötürü samimi teşekkürlerimi iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Ebediyete uğurladığımız yol arkadaşlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hiç şüphesiz en büyük teşekkürü bizleri muhabbetle bağrına basan aziz milletimiz hak ediyor. Kongrelerimiz vesilesiyle ziyaret ettiğimiz illerimizdeki vatandaşlarıma da aynı şekilde sevdaları ve ahde vefaları için yürekten teşekkür ediyorum."

"Tabii burada büyük kongremize özel bir parantez açmamız gerekiyor"

AK Parti'nin Kongre gününe özel bir parantez açan Erdoğan, " Ankara'nın eksi 10'ları bulan dondurucu soğuğuna ve ayazına rağmen bizleri salon dışında heyecanla bekleyen ve karşılayan teşkilatımızın vefa abidesi her bir mensubuna bugün bir kez daha teşekkürlerimi takdim ediyorum. Emniyetten aldığım rakamla konuşuyorum. O gün salonun dışında 60 bin kişi vardı. Kendilerinden Allah razı olsun, o soğuğa rağmen. Bir siyasetçi için en büyük şeref halka hizmet mücadelesini dirayetli kadrolarla beraber yürütmektir. Ben otobüsün üstünde adeta dondum. Ama 60 bin kişi ben konuşurken onlar orada donmadılar, dinlediler. Böyle bir teşkilata sahip olmaktan dolayı Rabb'ime her zaman şükrediyorum. Böyle bir teşkilata sahip olmaktan dolayı Rabbime her zaman hamd ettim. Pazar günü de yol arkadaşlarımızın kadirşinaslığı, inancı, azmi karşısında onur duydum. Salonun dışı kadar salonun içi de tek kelimeyle muhteşemdi. Sabahın ilk saatlerinde başlayan coşku ve heyecan hiç dinmedi. Maşallah bir an olsun eksilmedi. Gençlerimizin dinamizmi hanım kardeşlerimizin samimiyeti kongremize bir kez daha mührünü vurdu. Ankara ile birlikte diğer vilayetlerimizden gelen on binlerce kardeşimiz AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ankara Spor Salonunu demokrasimiz açısından bir bayram yerine çeviren teşkilatımızın tüm güzide mensuplarına da buradan teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışından kongreye teşrif eden misafirlere, Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdükleri Milliyetçi Hareket Partililere başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcilerine de aynı şekilde müteşekkir olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin kongremize gönderdiği önemli semboller içeren birlik ve beraberliğimizi temsil eden anlamlı çiçek aranjmanı da bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendisine hasreten teşekkür ediyorum" dedi.

"Sizlerden de hizipciliği, ekipçiliği, eski yeni diye ayrımları asla kapınıza yaklaştırmamanızı özellikle bekliyorum"

Kongrelerde nöbeti devreden yol arkadaşlarına partim adına şükran duygularını ifade ederken, görevi devralanlara da Allah'tan muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, "Türkiye yüzyılının inşasına partimizin çatısı altında omuz vermek isteyen yeni yol arkadaşlarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonra bir taraftan saflarımızı sıkılaştırırken, diğer taraftan AK Parti ailesini daha da büyütmeye, genişletmeye devam edeceğiz. Sizlerden de hizipciliği, ekipçiliği, eski yeni diye ayrımları asla kapınıza yaklaştırmamanızı özellikle bekliyorum. Unutmayınız AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur. Bizde yenilenme olur tazelenme ve kan değişimi olur. Görev alsın veya almasın, her bir arkadaşımız bizim yoldaşımızdır, gönüldaşımızdır, millete hizmet için beraber yürüyeceğimiz refikimizdir" diye konuştu.

"AK Parti milletin partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir."

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ve 85 milyonun tamamının partisi olduğunu belirten Erdoğan, "Burası ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretme merkezidir. Burası milletimizin maziden atiye kurduğu köprünün kilit taşıdır. Burası sadece seçim zaferleriyle değil, siyasete yaptığı eşsiz katkılarla tarihe yön vermiş bir harekettir. Kadro, vizyon ve millete hizmet iradesi noktasında Türkiye'nin en dinamik siyasi partisi biziz" dedi.

"Türkiye'nin ana muhalefet partisi adına daha utanç verici bir skandal patlak veriyor"

Rakiplerinin koltuk kavgasından başlarını bile kaldıramazken, yeni reform paketleriyle milletin huzuruna çıktıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet yolsuzluk, hırsızlık ve belediyeleri yağmalama batağına giderek daha fazla saplanırken, biz ülkemizi nasıl dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltiriz bunun mücadelesini veriyoruz. Yani AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gündemindeki konularla muhalefetin gündemini meşgul eden meseleler arasında dağlar kadar fark var. Son haftalardaki heybeden ortaya saçılan turplar özellikle ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini milletimize tekrar göstermiştir. Kurultaylarından tahsillerine konserlerinden ihalelere kadar elinize attığınız her yerden ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye Başkanları'nın ifadesiyle 'yamyamlık fışkırıyor'. Bundan daha kötü ne olabilir dedikçe bakıyorsunuz ertesi gün daha mide bulandırıcı Türkiye'nin ana muhalefet partisi adına daha utanç verici bir skandal patlak veriyor. Ana muhalefet cephesindeki süfli tartışmaları bilhassa seçmenlerinin büyük bir mahcubiyetle takip ettiğine inanıyorum. Ortaya dökülen turpları gördükçe eminim bizim gibi milletimiz de şu soruları soruyor. ya sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz? Sizin hiç mi hukuka, nizama, ahlaka uygun icraatınız olmaz? Sizin hiç mi şaibesiz, hiç mi katakulliye getirmediğiniz adımınız olmaz? Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi düşürdüğünüz hallerden hiç mi utanmıyorsunuz? Sayın Özel milletin kürsüsünü önüne gelene sataştığı polemik kürsüsüne çevireceğine şayet yüzü ve yüreği varsa çıksın bunlara bir cevap versin. Sayın Özel AK Parti'nin millete hizmet davasında ben de varım diyenlere çamur atacağına çıksın şaibe ve usulsüzlük iddialarını cevaplandırsın. Sayın Özel para kulelerini şişirilmiş konser faturalarını hısım akraba çiftliğine dönüştürdükleri belediyelerdeki sahtekarlıkları açıklasın. Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Sayın Özel'i siyaseten müşkül durumda bırakmaktadır. Sayın Özel'in ne tuttuğu yol yoldur ne üslubu siyasi nezakete uygundur" açıklamalarında bulundu.

"Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin dünkü grup toplantısında TSK'nın komuta kademesiyle ilgili kullandığı ifadelerin bunun en son örneğini olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Bu ordumun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar, şunlar, bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak kesinlikle bu milletin eğer bir evladıysan hiç yakışmaz. Gereğini ise ben de komuta kadememizi toplayacağım ve manevi tazminat davasından tut diğer her noktada bunlara davayı açacağız ve tüm koruma ve komuta kademesinin hemen davayı açmalarını Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim. CHP Genel Başkanı ne kadar erken kendine gelirse hem partisi hem de ülkemiz siyaseti itibariyle o derece faydalı olacaktır. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar çok yakında bu sefer kendisi için çalmaya başlayacaktır" dedi.

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu milletin umuduyuz"

Kendi sorununu çözemeyenin başkasının derdine derman olamayacağını aktaran Erdoğan, "Kendisi sürekli kriz üreten bir yapıdan milletin ve memleketin sıkıntılarına çare bulması beklenemez. Ne diyor atalarımız? 'Kendisi muhtacı himmet dede nerede kaldı gayrıya himmet ede.' Bunların da kendileri dışında başka hiç kimseye bir faydaları yok. Muhalefet kongre hitabımızda detaylıca anlattığımız toksik zihniyetinden kurtulmadan vatandaşın gözünde muteber bir alternatife dönüşemez. Karşımızdaki bu manzara aslında nasıl ağır bir vebal altında olduğumuzu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü biz koltuk kapma yarışı değil hizmette bayrak yarışı yapıyoruz. Toplam 11 buçuk milyona yaklaşan üye sayımızla biz büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz. Bundan 24 evvel hangi duygularla yola çıktıysak bugün de tüm teşkilat olarak aynı duygularla ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu milletin umuduyuz. İstikbaliyiz, istiklalinin güvencesiyiz, birlik ve dirliğinin teminatıyız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye birileri rahatsız olsa da Türkiye'den çok daha büyüktür"

Son güney Asya seyahatinde, Türkiye 783 bin kilometre kareden daha büyük bir ülke olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, birileri rahatsız olsa da Türkiye'den çok daha büyüktür. Tarihin, coğrafyanın ve medeniyetimizin bizlere yüklediği sorumluluktan kaçamayız. Mukadderatımızda ne varsa eninde sonunda kabullenecek hep beraber ona rağm olacağız. Bizler gelip geçeceğiz. Bizler bugün varız ama yarın yokuz. Milletin takdiriyle geldiğimiz bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz. Bizden öncekiler gibi emri hak, hukuk bulduğunda biz de geldiğimiz yere yani kara toprağa döneceğiz. Cahit Sıtkı Tarancı'nın dediği gibi 'hepimizin bir namazlık saltanatı olacak taht misali o musalla taşında' unutmayın. Fazla vaktimiz yok. Mesele gittikten sonra amel defterini hep açık tutacak işlere hizmetlere milletin hayır duasını alacak icraatlara imza atmaktır. Mesele insanın terk-i diyar eylediğinde arkasında milyonların yolunu aydınlatacak bir meşale bırakmasıdır. Gerisi dünyanın albenisidir, cazibesidir. Hangi görevde olursa olsun buradaki her bir kardeşimin yaptığı işe bu zaviyeden bakmasını özellikle rica ediyorum. Unutmayın. Bizim yol arkadaşımız iç ve dış güç odakları değil milletimizin bizatihi ta kendisidir. Bizim hizmetkarlığını yapmaktan onur duyacağımız tek merci de yine aziz milletimizdir. Bizi bugünlere getiren ay yüzlü, aksaçlı, aksakallı büyüklerimizin duasıdır. Bizi bugünlere getiren garibin, yetimin, öksüzün, ihtiyaç sahibinin duasıdır. Kapısını çaldığımız elinden tuttuğumuz derdine derman olduğumuz her bir kardeşimizin şöyle kalbinden kopup gelen Allah razı olsun niyazının yerini hiçbir şey tutamaz. Bugüne kadar nasıl elitlerle, seçkinlerle, sesi çok çıkanlarla değil sessiz yığınlarla yürüdüysek inşallah bundan sonra da yolumuza aynı rotada sapmadan devam edeceğiz. Kimlerin arasından geldiğimizi bu koltuklara bizi kimin ve nasıl getirdiğini asla unutmayacağız. Yükümüzün ne kadar ağır, mesuliyetlerimizin ne kadar büyük olduğunu aynı şekilde hiçbir zaman unutmayacağız. En zor zamanlarımızda başarımız için semaya açılan o nasırlı elleri evet dün olduğu gibi bugün de yarın da unutmayacağız" diye konuştu.

"İnşallah cuma akşamı vasıl olacağımız Ramazan-ı Şerif'i çok çok iyi değerlendirmemizi sizlerden istiyorum" sözlerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm Ramazan bizim için unutmayın. Bir rahmet ayıdır. Başı rahmet ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'i ana kademe kadın kolları, gençlik kolları olarak hep birlikte çok iyi değerlendireceğiz. Bizim için Ramazan birlik ve beraberliğin dostluk ve huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayıdır. Uzletle ülfeti bir araya getirdiğimiz tefekkür ve tezekkür ettiğimiz sofralarımızı gönüllerimizi hanelerimizi rahmet ve berekete sonuna kadar açtığımız dayanışma ve yardımlaşma mevsimidir. Bir yandan kendi iç murakibemizi yapıp nefsimizi sigaya çekmek, diğer yandan çevremiz başta olmak üzere halkımızla olan münasebetlerimizi güçlendirmek için kaçırılmaması gereken mühim bir fırsattır" dedi.

Teşkilatlara belediye başkanlarına Ramazan ayıyla ilgili uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye başkanlarımızla birlikte tüm teşkilatımdan bu anlayışla Ramazan boyunca sahada olmalarını ihtiyaç sahiplerine el uzatmalarını kimseyi darda, sıkıntıda, aç açıkta bırakmamalarını bekliyorum. Bu ay sadakanın bol dağıtıldığı zekatın biliyorsunuz son zerresine kadar dağıtıldığı ve bu bereketi veren el alan elden hayırlıdır anlayışıyla olmayana oluşturduğumuz ulaştırdığımız bir ay olduğunu değerli arkadaşlar unutmayacağız. inşallah biz de bu sene Külliyede ramazan başlığı altında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Halkımızın da iştirakiyle bu mübarek günleri en verimli, en bereketli şekilde idrak ve ihya etmenin gayretinde olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Ramazan-ı Şerif'in bölgemiz başta olmak üzere dünyanın tamamı için barışa, huzura, adalete güvenlik ve istikrara giden yolun açılmasına vesile olmasını canı gönülden tebrik ediyorum, temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın vefatının 14 seneye devriyesi olan Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu 54. Hükümetin Başbakanı hizmet ve dava adamı profesör doktor Necmettin Erbakan'ı rahmetle yadetti. - ANKARA