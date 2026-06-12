Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Herkes bir ucundan tutmuş Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekun ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım; hayırdır siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi, muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın, hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camisi'nin restorasyonun ardından yeniden ibadete açılışı, yapımı tamamlanan diğer tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreni için Edirne'ye geldi. Şükrüpaşa Stadı'na helikopterle inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri karşıladı. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı eşlik etti. Erdoğan, kentte ilk olarak, restorasyonu tamamlanan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan, daha sonra Selimiye Camisi meydanında, 'Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

'GÖNLÜMÜZDE EDİRNE'NİN ÖZEL BİR YERİ VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'yi hürmetle selamladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın o muhteşem tarifiyle, minarelerinden en tatlı ezanların, dallarından güvercin 'hu hu'larının, çinilerinden sümbül kokularının geldiği Edirne'yi bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Görenlerin, bilenlerin, yolu bu şehre düşenlerin, 'Edirne öylesine bir şehirdir ki ne eşi vardır ne benzeri; toprağı mis, suyu kevserdir' dediği Edirne'mizde bulunmaktan, Edirneli vatandaşlarımla hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Açılışları hizmetleri, yatırımları vesile kılarak bizi bir kez daha buluşturan Cenabıallah'a hamdolsun. Edirne'yi vatan yaparak, sanat eserleriyle inci gibi işleyip donatarak, yeni fetihleri hazırlayarak bizlere emanet eden atalarımızın ruhu şad olsun. Edirneli olmak kimliğini, Edirne aidiyetini kalbinin üstünde bir madalya gibi gururla taşıyan tüm kardeşlerime selam olsun. Sizlerin şahsında; Yahya Kemal'in Türk devletinin menşei olarak gördüğü başkentlerin anası, Edirne'nin her ilçesinde, her mahallesinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Aşkınız için, ahde vefanız için bize gösterdiğiniz bu teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabb'im sizlerden razı olsun. Görenlerin, bilenlerin, özellikle de şunu biliniz ki siz bu kardeşinizi nasıl seviyorsanız, bizim de gönlümüzde Edirne'nin özel bir yeri var. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz denizler gibidir, bizim Edirne'ye muhabbetimiz ırmaklar gibidir, Meriç gibidir, Tuna gibidir. Özellikle Tunca gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz sıra dağlar gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz Alperenlerin, Akıncıların, çağ açıp, çağ kapayan Fatihlerin, şehri bayındır kılan mimarların aşkıyla mayalanmıştır. Çünkü Edirne, sıradan bir şehir değil bir cihan imparatorluğunun rüyasını gören, İstanbul'un fethini müjdeleyen, her sokağı tarih sokan bir mekteptir. Edirne Meriç'in huzuru, Tunca'nın zarafeti, Sarayiçi'nin ihtişamıdır. Edirne er meydanlarında asırlardır yankılanan dualardır. Kırkpınar'ın pehlivan nefesi Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan kardeşlik köprüsüdür."

'SELİMİYE'YE 100 SENE DAHA KAZANDIRDIK'

Edirne'nin asırlar boyunca Türkiye'nin Balkanlara açılan kapısı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kırkpınar'ın pehlivan nefesi, Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan kardeşlik köprüsüdür. Edirne, asırlar boyunca Balkanlar'a açılan kapımız, fetihlerin karargahı, ilmin, sanatın ve mimarinin merkezidir. İşte bugün tarihin huzurunda, ecdadın gölgesinde, Edirne'ye Osmanlı'nın kadim payitahtına, Balkanlar'ın mütevazı ama haşmetli kapısına, birbirinden güzel eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tören alanımıza gelmeden evvel Selimiye Camii'ndeydim. Selimiye; Mimar Sinan'ın yüksek sanat dehasının taşa, mermere, zamana ve mekana işlendiği muhteşem bir eser. Gökyüzüne uzanan o dört zarif minaresiyle, bu toprakların ebediyen Türk-İslam yurdu olduğunu gösteren, tapu senedimizdir. Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye'yi bakınız merhum Arif Nihat Asya nasıl tarif ediyor; 'Selimlerden kalma muhteşem miras, Sinanlardan kalma şanlı hediye, kuvvetin tuğrası, sanatın mührü, kubbeler kubbesi bir Selimiye. Kükreyen, şahlanan, koşan, atılan, o mutlu yiğitler, o mutlu iman, sınırlar aşmayı kuşlardan değil, öğrenirdi senin ezanlarından.'

Şu anda karşımda muhteşem bir katılım var. Emniyetten aldım, katılım ne kadar? Ne dersiniz? Ben emniyetten aldığımı söyleyeyim; 32 bin kişi şu anda karşımda. Türk- İslam mimarisinin değil aynı zamanda dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden biri olan Selimiye Camii'ni aslına uygun şekilde restore ederek hamdolsun bugün yeniden ibadete açtık. Dört yıl süren restorasyon sürecimiz 450 yıllık vadesindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu. Camimizin restorasyonu seçkin isimlerin yer aldığı bilim kurulumuzun rehberliğinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütüldü. Kalem işlerinden taş dokusuna, iç mekan düzenlemelerinden, çevre ihyasına kadar, her adımda eserin aslına sadık kalınması esas alındı. Yapıya zarar veren eski çimentolu uygulamalar temizlenirken ana kubbe, minareler ve statik sistemlerin tamamında güçlendirmeler yapıldı. Cümle kapısından müezzin mahfiline, mihrap çivilerinden ahşap doğramalarına kadar tabiri caizse dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, güçlendirilmedik, tek bir nokta dahi bırakmadık. Balkan Savaşları sırasında Bulgar kuvvetlerinin ateşi sonucu gülle isabet eden ve cami cephesinde iz bırakan bölüme ise özellikle dokunmadık. Bu topraklarda verdiğimiz zorlu mücadelelerin canlı şahidi olarak o izi aynen muhafaza ettik. Yaklaşık 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışmasıyla; Selimiye'ye Allah'ın izniyle bir 100 sene daha kazandırdığımıza inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabb'im minarelerinden Ezan-ı Muhammedileri, kubbelerinden Kuranı Kerim tilavetlerini eksik etmesin diyorum."

'EDİRNE SARAYI'NIN 2027 SONUNA DOĞRU AÇILIŞINI YAPACAĞIZ'

Kentte, yeniden ihyasına başlanan Edirne Sarayı'nın, 2027 yılının sonunda açılışını yapacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada şu müjdeyi de vermek istiyorum. Şehrimizin bir diğer sembolü 93 Harbi'nde infilak ettirilmek suretiyle yıkılan tarihi Edirne Sarayımızdı. Yıllarca ihmal edilen ve hayvanların otlak alanı olarak kullanılan Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini inşallah yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatım doğrultusunda Milli Saraylar Başkanlığımız çalışmalara başladı. Avrupa'nın en büyük ihya projesiyle inşallah 2027 yılının sonuna doğru Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız. Sarayın ihyasıyla inanıyorum ki Edirne yeni bir çehreye bürünecek, 150 yıl önceki ihtişamına yeniden kavuşacak. Sizin aşkınız, sizin coşkunuz hiçbir yere benzemez. Mehter marşımızdan rahatsız olan tarih bilmez, ecdat bilmez şuursuzlara rağmen tarihi ve mimari yadigarlarımıza sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz" dedi.

'EDİRNE'DE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'Nİ KURDUK'

Edirne'ye projelerle geldiklerini belirten Erdoğan, "Kıymetli kardeşlerim, bugün Edirne'ye elimiz dolu dolu geldik. İç işlerinde toplam bedeli 1,1 milyar lirayı bulan projeleri, milli eğitimde toplam 670 milyon yatırım tutarına sahip 7 okulu, aile ve sosyal hizmetlerde 75 milyon lira değerinde 2 eseri şehrimize kazandırıyoruz. İstikbalimizin güvencesi olan gençlerimizi geleceğe hazırlamak için yoğun bir çaba içindedir. Gençlik ve sporda içinde semt sahaları, kamp alanları, öğrenci yurtları ve statların da olduğu toplam 1,3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirne'mize kazandırıyoruz. Kültür ve turizm alanında Selimiye Camii'nin restorasyonu dahil toplam 1,5 milyar lira tutarında 16 projeyi sizlerin resmen hizmetine veriyoruz. Sağlık, biliyorsunuz bizim en çok önem verdiğimiz alanlardan biridir. Sağlık yatırımlarında, Cumhuriyet tarihinin en başarılı iktidarıyız. Hastane masrafları dolayısıyla cenazelerin rehin alındığı günlerden işte bugünkü seviyelere ulaştık. Bir dönem bizim insanımız tedavi için batıya giderken şimdi yurt dışından milyonlarca hasta ülkemize geliyor. Edirneli vatandaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için toplam 590 milyon lira değerinde 9 projeyi hayata geçirdik. Sanayi ve teknolojide yatırım bedeli 2,2 milyar lirayı bulan 3 milyon metrekare büyüklüğünde 4 organize sanayi bölgesini hizmete açıyoruz. Adalette 1,2 milyar lira tutarında üç projemizi hizmete verirken, bir müjdemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi'ni kurduk. Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale olacak" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM 65 PROJEYİ EDİRNELİLERİN İSTİFADESİNE SUNUYORUZ'

Edirne'de, Çevre ve Şehircilik alanında toplam 3,9 milyar lirayı aşan çok sayıda projeyi hizmete sunduklarını söyleyen Erdoğan, "Çevre ve şehircilikte toplam yatırım tutarı 3,9 milyar lirayı aşan çok sayıda projeyi bugün Edirneli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bilhassa 515 bin metrekare büyüklüğündeki Söğütlük Millet Bahçemizin, Edirne'mizin güzelliğine güzellik kattığını görüyoruz. İl genelinde tamamlanan 1033 konutun anahtar teslimini de yapacağız. Yuvalara kavuşan hak sahibi kardeşlerimizin gözü aydın olsun diyor, evlerinde ağız tadıyla oturmalarını Rabb'imden niyaz ediyorum. Edirne Valiliğimizin çalışmalarına İl Özel İdaremizin tamamladığı 6,5 milyar liralık hizmetlerle çevre koruma vakfının tamamladığı 700 milyon değerindeki 17 projeyi de bugün resmi olarak hizmete açıyoruz. Böylece bugünkü törenimizle toplam 19 milyar 326 milyon lira değerine 65 kalem projeyi sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bu hizmet ve yatırımların Edirne'mize kazandırılmasında emeği geçen herkese, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Son 23 yılda Edirne'mize 390 milyar liralık yatırım yapmıştık. Bugün bu rakamı çok daha yüksek çıkartmış oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

'EDİRNE'YE AŞKLA HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Tarım ve sulama alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bu yıl tamamlanan Süloğlu Barajı ishale hattı yenilemesiyle Edirne il merkezine yıllık 8 milyon metreküp içme suyu temin edildi. Yatırım bedeli 3 milyar 700 milyon lira olan aşağı İpsala-Hamzadere Barajı sulaması ikinci kısım projesinde çalışmalarımız sürüyor. Üçte ikisini bitirdiğimiz bu projeyi inşallah 2027 yılında hizmete açacağız. 1 milyar 200 milyon lira yatırım bedeline sahip Çömlekköy Barajı projesini ise 2028 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 3 milyar 700 milyon liralık bir yatırım olan Çömlek Köyü Barajı sulaması projesinin ihalesini yaptık. Diğer projelerle beraber toplam 6 milyar 400 milyon liralık yatırımların ihalesini tamamlamış olduk. Şunu Edirneli kardeşlerimizin çok çok iyi bilmesini isteriz. Zengin tarihi mirasıyla, kadim kültürel birikimiyle, bereketli topraklarıyla, farklı kesimlerin, huzur içinde yaşadığı velhasıl, her yönüyle göz bebeğimiz olan Edirne'ye aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GEREKSİZ TARTIŞMALARLA KAYBEDECEK TEK BİR SANİYESİ YOK'

Türkiye'nin gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi olmadığını belirten Erdoğan, "Sevgili Edirneliler, bakın biz şuna gönülden inanan, çok samimi olarak inanan bir kadroyuz; Türkiye'nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi yok. Bu aziz milletin, ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Etrafımızda olan bitenler, muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz; Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz, İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak, kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız, belki de İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya, hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

'TERÖRÜN KARANLIK GÖLESİNİ TAMAMEN KALDIRMAK İSTİYORUZ'

Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye'nin yarım asırlık sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretinde olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe katettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır, o da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir. Bizim tek bir hedefimiz vardır, o da Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Bizim tek bir arzumuz vardır, o da milletimizin duasına mazhar olmaktır. 23 yıldır hep hakkın rızasını umarak halkımız için çalıştık, çabaladık, ter döktük, mücadele ettik. Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık, Türkiye'yi devler ligindeki bir ülke konumuna yükselttik. Bütün engellere rağmen, bütün engellemelere rağmen iç politikada, dış politikada, demokratikleşmede kelimenin tam anlamıyla devrilmedik. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Millet olarak hep birlikte, çok daha güzel günler göreceğiz. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şunu buradan altını çizerek ifade ediyorum. Biz başkalarıyla değil, kendimizle yarışıyoruz. Biz başkalarının iç meseleleriyle değil milletin sıkıntılarıyla ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

'MİLLET, AKSİYON FİLMİ İZLER GİBİ HER GÜN CHP'Yİ İZLİYOR'

CHP'de yaşanan tartışmalara değinen Erdoğan, "Haberlere bakınca Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil sanki dövüş kulübü. Her gün başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekun ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım; hayırdır siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi, muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın, hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz. Rabb'im yar, yardımcınız olsun. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.