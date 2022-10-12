Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Erdoğan, bugünkü temaslarının ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

RÖVANŞ MAÇI YAPTILAR

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, görüşmeler sonrası masa tenisi de oynadı. Cumhurbaşkanı'nın raketi yine kendine has şekilde tuttuğu rövanş karşılaşmasından objektiflere renkli kareler yansıdı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in davetine icabetle ata toprakları Kazakistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Tokayev ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısını başarıyla icra ettiklerini söyledi.Dost ve kardeş ülkeler Türkiye ve Kazakistan arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Malumunuz, kıymetli kardeşimin mayıs ayında Türkiye'ye yaptığı devlet ziyareti sırasında ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltmiştik. İlişkilerimizin bu yüksek düzeyi elbette halklarımız arasındaki ortak tarih, dil, din ve kültür bağlarından güç almaktadır. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel iş birliği bu gücü daha da artırmaktadır."

"KAZAKİSTAN'IN GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜMÜ TAKİP EDİYORUM"

Kazakistan'ın bağımsızlığından itibaren başardıklarının, kendileri için iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:"

Aradan 30 yıl geçti ve Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriyiz. Derin tarihi birikime ve devlet tecrübesine sahip olan kardeş Kazakistan'ın istikrarı, huzuru, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in liderliğinde yürütülen reformları ve Kazakistan'ın geçirdiği dönüşümü takdirle takip ediyorum. Bu vesileyle, kasım ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"1. DERECE DEVLET DOSTLUK NİŞANI"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kendisine tevcih edilen 1. Derece Devlet Dostluk Nişanı ile büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldığını ve hangi ifadelerle değerlendireceğini bilemediğini söyleyen Erdoğan, "Bu benim için hakikaten farklı bir sürpriz oldu. Ben de şahsım, ailem, milletim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

"TOPLAMDA 20 ANLAŞMA İMZALADIK"

Tokayev ile iki ülke arasındaki iş birliğinin hem ikili düzeyde hem çok taraflı planda derinleştirilmesi için tam bir mutabakat içerisinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Ticaret, savunma sanayi, enerji, ulaştırma, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık alanında Kazakistan'la iş birliğimizi bundan sonraki süreçte daha da artıracağız. Eğitim, güvenlik ve kültür alanlarındaki münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sizlerin de huzurunda az önce, iş birliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. Mayıs ayında 14 anlaşmaya imza atılmıştı şimdi de burada artı 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk. İmzalanan anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Ticaret hacmimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Kazakistan'daki en büyük yatırımcılar arasında bulunan Türk firmalarının yatırımlarının tutarı 4 milyar doları geride bıraktı. Orta Koridor'un geliştirilmesi başta olmak üzere, ulaştırma ve enerji alanlarında bağlantılarımızın kuvvetlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan'ı da dahil ederek, yakın geçmişte tesis ettiğimiz üçlü mekanizmayı etkin şekilde kullanmak ve somut neticeler almak istiyoruz."

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER KONUŞULDU

Görüşmelerinde, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin Türk dünyasının iki önemli üyesi Türkiye ve Kazakistan'ın dayanışmasını zaruri kıldığı tespitinde bulunduklarını bildiren Erdoğan, "Dolayısıyla, gerek Orta Asya'da gerekse küresel çapta çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1990'ların başından itibaren Kazakistan'la çok emek verilen sürecin geçen yıl Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıyla taçlanmasından memnuniyet duyduğun ifade ederek, şunları kaydetti:" Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda attığımız bu adımla birlikte süreci devam ettiriyoruz ve inşallah yakında Semerkant'ta yapacağımız ikinci toplantı ile bunu daha da tırmandıracağız. Önümüzdeki ay Teşkilatı'mızın Özbekistan'daki müteakip zirvesi aramızdaki dayanışmayı çok daha güçlendirecektir. Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik ilave adımlar atacağız. Astana'daki temaslarıma yarın Kazakistan'ın bir uluslararası diplomasi başarısı olarak gördüğümüz Asya'da İstikrar ve Güven Artıcı Önlemler Konferansı 6'ncı Zirvesi'ne katılarak devam edeceğim.

Bu yapının kurumsallaşarak dönüşümü özellikle gerek Kazakistan gerekse Türk devletleri için önemli bir adım olacak. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik ve 1. Derece Devlet Dostluk Nişanı'ndan dolayı başta Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev başta olmak üzere tüm Kazak kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ben de bu Nişanı milletim adına övünçle kabul ediyorum. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."