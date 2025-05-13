Diyanet Düzenlemeleri TBMM\'de Görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı, 'Bazı Kanunlar ile 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı, 'Bazı Kanunlar ile 660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, üzerinde 'Ali Babanın Çiftliği' yazılı ve araçların fotoğraflarının yer aldığı dövizi göstererek, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bindiği araçlar burada, Papa'nın aldığı maaş 2 bin 150 Sterlin, bizimkisi fetva vermekle meşgul. Ne diyor, 'Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah'tır. Fakirlik, Allah'a yakın olmaktır' diyor. Sayın Ali Erbaş biraz daha Allah'a sen yakın ol. Maalesef devlet özellikle İslam'da şatafat günah ancak Diyanet İşleri Başkanı israftan taviz vermiyor" ifadelerini kullandı.

'PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NU İTİBARSIZLAŞTIRIYORSUNUZ'

Ardından komisyon toplantısı başladı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, usul üzerine söz istedi. Türeli, "Artık bizim söylemekten dilimizde tüy bitti. Kanunun genel gerekçesine bakıyorum ve gerekçenin ilk 4 paragrafı aynı, sadece altında hangi konuda düzenlemeler varsa o geliyor. Bakın, böyle gayriciddi iş olmaz; bu şekilde Plan ve Bütçe Komisyonunu ve Parlamentoyu çalıştıramazsınız. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini itibarsızlaştırıyorsunuz, yapmayın. Neden böyle yapıyorsunuz? İktidar olarak bir sorumluluk hissetmiyor musunuz? Kaliteli bir yasama faaliyetinin yapılması için muhalefet olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu defalarca söyledik" diye konuştu.

'ÖZELLİKLE BAZI İNSANLAR NİYE HESAP VERMEKTEN KAÇINIYOR, ONU GÖRMEK LAZIM'

Usul üzerine söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Diyanet İşleri Başkanı'nın komisyon toplantısına gelmesi gerektiğini belirterek, "Burada sadece Diyanet İşleri Başkanı özelinde söylemiyorum ancak İletişim Başkanı hiçbir şekilde gelmedi. Kanunu geçti, gelmedi; bütçesi oldu, gelmedi. Bazı kurum yöneticileri özellikle buraya gelmekten kaçınıyor, bunu bizim bilmemiz lazım. O zaman birilerini davet ediyoruz, gelmiyorsa, Parlamento olarak, Meclis Başkanlığı olarak veya Komisyon Başkanlığı bu işin üzerine düşmek lazım. Niye gelmiyor, özellikle bazı insanlar buraya niye gelmiyor, burada niye hesap vermekten kaçınıyor, onu görmek lazım" dedi.

'DİNİN TEMEL NİTELİKLERİ AÇISINDAN SIKINTILI OLAN MEALLER TOPLANABİLECEK'

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, kanun teklifi üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'a söz verdi. Altınsoy, kanun teklifinin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırlandığını söyledi. Altınsoy, "Teklifimiz ile 633 sayılı Kanun'da yeniden düzenleme yapılmakta ve bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığına Anayasa ve kanunla verilen din konusunda toplumu aydınlatmak, sorumluluğu kapsamında resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen dini yayınların incelenmesi ve mütalaa verilmesi ile namaz vakitleri, dini gün ve gecelerin tespit ve ilan edilmesi, bunun için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Kur'an-ı Kerim meallerinin Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen incelenmesi ya da incelettirilmesi görevleri verilmektedir. İslam'ın ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması bakımından da dinin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından tespit edilen meallerin yetkili ve görevli yargı mercilerine yapılan başvuru üzerine basım ve yayınının durdurulması, toplatılması ve imha edilmesi ile internet ortamında yapılan yayınlara yönelik de içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi yönünde düzenlemeler yapılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILMAKTADIR'

Altınsoy teklif ile Din İşleri Yüksek Kurulu üye ve uzmanlarının asli görevlerini verimli yapabilmeleri amacıyla kurulun idari ve mali işlerinin Kurul Sekreterliği tarafından yürütülebileceğini belirtti ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'nun yapısı ve görevlerinin düzenlendiğini ekledi. Altınsoy, "Bir diğer teklifimizle bakanlık müşaviri, bakanlık müftüsü ve başkanlık vaizi unvanındaki personelin Diyanet İşleri Başkanı tarafından uygun görülen merkez veya taşra teşkilatına ait birimlerde çalıştırılabilmesi öngörülmekte ve Başkanlığa ait kadrolara ilk defa açıktan atanacak personel atamalarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca, hac ve umre seyahatlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemlere yönelik yapılan harcamaların denetlenmesi ile usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Diğer bir teklif maddemizle dini, kültür, tecrübe ve ihtisaslarıyla tanınmış kimselerden Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmaları için rapor, tebliğ, makale, kitap hazırlatmak, tercüme yaptırmak, vaaz verdirilmesi amacıyla yararlanılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Diğer bir teklifimizle Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sınavlarda görevlendirilen personele ödenecek ücretin usul ve esasları belirlenmektedir" ifadelerini kullandı.

'TENMAK'A AİT OLAN MAL VE VARLIKLAR HACZEDİLEMEYECEK'

Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile ilgili düzenlemelerin yapılacağını kaydeden Altınsoy, "TENMAK'a tanınmış olan kurumlar vergisine ilişkin muafiyet devam edilecektir. Kuruma tanınmış olan desteklenen projelerin bütçelerine ait tutarların proje adına açılacak özel hesaplara aktarılarak izlenebilmesine ilişkin hükmün, Kurumun ihtiyaçları çerçevesinde yeniden düzenleniyor. Bir başka maddemizle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hüküm karar gerekçesi dikkate alınarak TENMAK'ın stratejik önemi haiz enerji, nükleer ve maden teknolojileri alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme çalışmalarını yaparak bunları üretme ve ticari değere dönüştürebilmesi öngörülmektedir. Bir başka maddemizle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hüküm karar gerekçesi dikkate alınarak ulusal bir ARGE Kurumu olan TENMAK'a ait olan mal ve varlıkların devlet malı sayılmasına, haczedilmemesine ve rehin edilmemesine yönelik muafiyet tanınması öngörülmektedir" diye konuştu.

'GELİRLER, BÜTÇEYE ÖZEL GELİR OLARAK KAYDEDİLECEK'

Altınsoy, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile ilgili de değişiklikler yapılacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerden sağlanan her türlü gelir ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımların daha etkin kullanılması için gelirler, bağışlar ve yardımların Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı muhasebe birimi hesabına yatırılması ve bütçeye özel gelir kaydedilmesi amaçlanmaktadır. Bir başka madde teklifimizle, Cumhurbaşkanlığının sorumluluğunda bulunan tarihi bina ve objelerin onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerektiren konularda Cumhurbaşkanlığınca mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır."

Kanun teklifi ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) mal ve varlıklarının hukuki statüsünün düzenleneceğini vurgulayan Altınsoy, KDV ve ÖTV hariç her türlü vergi, resim, harç ve paydan muaf tutulacağını vurguladı. Altınsoy, "MAPEG'in gerçekleştirdiği denetimlerde veya bu faaliyetlere ilişkin yürütülen diğer idari işlemlerde görev alan çalışanların kovuşturma sürecinde üstlenebilecekleri avukat giderlerinin bakan onayı olması şartıyla genel müdürlükçe karşılanabilmesi düzenlenmekte, böylelikle kamu görevinin şahsi endişelere kapılmaksızın güven duygusuyla yerine getirilebilmesi amaçlanmaktadır. Genel Müdürlük tarafından maden ve petrol mevzuatı kapsamında ruhsat veya hak sahiplerinin arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi genel müdürlüğün özellikle ihtar ve yaptırım kararlarını en süratli ve en güvenilir yöntemle ilgililerine ulaştırılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, düzenlemeyle genel müdürlüğün ruhsat ve hak sahiplerine kayıtlı elektronik posta adresi veya ulusal elektronik tebligat sistemi yoluyla tebligat yapmasına olanak sağlanmıştır" dedi.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

AK Partili Altınsoy'un kanun teklifi ile ilgili açıklamalarının ardından Komisyon, kanun teklifi üzerindeki görüşmelerini sürdürüyor.