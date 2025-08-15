Eğitime ve spora değer katacak yatırımlara Selçuklu imzası

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılacak olan Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki son durum hakkında basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı ve proje gezisi düzenledi.

Selçuklu Belediyesi, eğitim ve spor alanlarında Konya'ya değer katacak iki önemli yatırımı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve Türkiye genelinde örnek teşkil etmesi beklenen Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi projelerinde sona yaklaşıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçeye kazandırılacak bu iki önemli tesisi yerel ve ulusal basın mensuplarına tanıttı. Tanıtım programında projeler hakkında bilgi veren Başkan Pekyatırmacı, her iki yatırımın da ilçeye çok yönlü katkılar sunacağını belirterek Selçuklu'nun hem kültürel hem sportif alanda daha da güçleneceğini ifade etti. Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılacak iki önemli yatırımın bilgilendirme ve son durumlarını şantiye alanlarında göstermek için basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Her iki yatırımımız da bizi son derece heyecanlandıran ve geleceğe dair de Konyamıza da ülkemize de çok önemli katkılar sunacak olan güzide yatırımlar. Ben her geldiğimde, her şantiye ziyaretimde artık diyorum ne zaman bitireceksiniz, ne zaman teslim edeceksiniz diye sıkıştırıyorum. Çünkü her geldiğimde şantiyede dolaşırken bitmiş halinde çocukların hem içeride hem dışarıda spor yaparken ki durumlarını hayal ediyorum ve bir an önce bu tesisin tamamlanıp sonrasında da gençlerimizin, çocuklarımızın istifadesine sunmak için de gün sayıyorum. Ama inşallah artık son aşamaya geldik. İnşallah bu sene içerisinde bu tesisimizi tamamlayıp gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine de sunmayı istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde okuyan, çalışan, bilgili ve her açıdan donanımlı gençlerimizin omuzlarında yükseleceğini düşünüyor ve buna yürekten inanıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak bu inançla her zaman eğitime, spora, kültüre ve sanata en büyük değeri, en büyük önemi verdik vermeye de devam ediyoruz. Medeniyetin merkezi olan Selçuklumuzu eğitimin, kültürün, sanatın ve sporun merkezi konumuna getirerek bütün alanlarda bütün dallarda en iyi şekilde temsil etmek için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda spor ve eğitim alanında iki büyük projeyi Konyamıza inşallah kazandırıyoruz" dedi.

"Merkezimiz hem ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak hem de buradan nice başarılı sporcular ülkemizi temsil edecek"

Selçuklu Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezi hakkında bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, "Merkezimiz şu anda yüzde 80 seviyesinde tamamlanmış durumda. İnşallah yatırımımızı bitirdiğimizde gençlerimiz burada spor faaliyetlerine, eğitim faaliyetlerine başladıkları zaman aynı anda 680 sporcumuzun bir günde de toplam 3 bin 360 sporcumuzun faydalanabileceği bir tesis olacak. Tesisimizde aynı anda 18 farklı branşta çocuklarımız spor yapacak. Bu rakamlar bizim için çok önemli. Tabii bu tesisimizde gençlerimizin spora olan ilgisini artırmayı daha fazla gencimizin daha fazla çocuğumuzun spor yapmasını sağlamayı ayrıca uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programıyla da yeni yetenekleri keşfederek onları geleceğin başarılı sporcular olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Burada yapacağımız ölçme ve değerlendirme programları bir seferlik bir program olmayacak. Burası bir ölçme ve değerlendirme merkezi olacak. Çocuklarımızı farklı yaş gruplarında belli periyotlarda bu ölçme değerlendirme programlarına alacağız. Orada da aynı spor okullarımıza kayıt aldığımız gibi ön müracaatlarla birlikte çocuklarımızın yaş gruplarına göre bu kayıtları alıp ölçme değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra da bu çocuklarımızın takibini yapacağız. Buradaki hedefimiz sadece Selçuklumuzda oturan çocuklarımız değil. Konya'nın bütününü kapsayacak. İnşallah hem Konya merkezden hem Konya'nın ilçelerinden burada ölçme değerlendirme programına dahil olmak isteyen bütün çocuklarımızı biz burada bu programa inşallah dahil edeceğiz. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak. Çünkü bu kapsamda çocuklarımızı ölçme ve değerlendirmeyle yönlendirebilen başka bir program şu anda mevcut değil. İnşallah burada yapacağımız çalışmaların neticesinde yetenekli, kabiliyetli çocuklarımızı burada keşfettikten sonra hedefimiz olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Bu konuda da ben hem gençlerimize güveniyorum, hem Konya'mızın potansiyeline güveniyorum, hem de ekibimize güveniyorum. İnşallah bunu buradan hep birlikte başaracağız. Bu merkezimiz hem ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak hem de buradan nice başarılı sporcular inşallah göğsümüzü kabartan madalyalarla ülkemizi temsil edecek. Çünkü biz zaten bunu yapıyoruz. Şu anda kulübümüzün 200'ün üzerinde milli sporcusu var ve neredeyse her gün ya Türkiye içerisinde ya Türkiye dışında ya uluslararası ya da ulusal müsabakalarda mücadele ediyorlar ve biz de sonuna kadar bu gençlerimize bu sporcularımıza destek oluyoruz. Bundan sonra da inşallah aynı desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Tesisimiz kendi enerjisini kendisi üretiyor ve tamamen yeşil sertifikalı bir tesis"

Bu merkezde sporu ve gençleri düşünürken çevreye de duyarlı bir tesis inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Pekyatırmacı, "Tesisimiz tamamen yeşil sertifikalı bir tesis. Kendi enerjisini kendisi üretiyor. Çatısında bulunan GES panelleri vasıtasıyla yüzde 100'e yakın enerji ihtiyacını tesisimiz kendisi üretiyor. Aynı zamanda tesisimizde gri su sistemi var. Buradaki kullanılan bütün sular geri dönüşümle hem rezervuarlarda hem de yeşil alan sulamalarında kullanılacak şekilde planlamalar yapıldı. Gri su sistemiyle inşallah bu tesisimizden atık su çıkmayacak. Bütün kullanılan suları da geri dönüştüreceğiz. Binamız tamamen ısı yalıtım normlarını en üst seviyede karşılayan ve ışık alma yönünden de minimum enerji sarfiyatını burada gerektirecek şekilde tasarlanmış, planlanmış bir bina. İnşallah bu yönleriyle de örnek bir bina olacak" ifadelerini kullandı.

"Merkezimizi 100 bin metrekareye çıkartarak burayı bir spor köyüne dönüştüreceğiz"

Önemli bir müjdeyi de ilk defa basın mensuplarının önünde açıklayan Başkan Pekyatırmacı, "Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz artık bu sene inşallah tamamlanacak. Ama bizde durmak yok. Bizde hedefler bitmiyor. Burada 40 bin metrekarelik bir alanda bu tesisi yaptık. Ama her yaptığımız iş bize yeni bir hedefi de ortaya koymamızı gerektiriyor. Buradan ilk defa bunun müjdesini vermiş olayım. İnşallah bu merkezimizi 100 bin metrekareye büyütecek bir çalışmayı da yapıyoruz. Hemen tesisimizin yan tarafında bulunan alanda hem açık spor alanları hem konaklama tesisi hem eğitim alanları ile 40 bin metrekare olan tesis büyüklüğümüzü alan büyüklüğümüzü inşallah yüz bin metrekareye çıkartarak burayı bir spor köyüne dönüştüreceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımıza da başladık. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım diyorum" dedi.

"Güzel Sanatlar Lisesi bütün yaptığımız eğitim yatırımları taçlandıracak bir proje olacak"

Selçuklu'nun önemli eğitim yatırımlarından olan Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi hakkında da basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Pekyatırmacı, "Parsana Mahallemizde en gelişmiş teknolojik altyapıyla inşa ettiğimiz Güzel Sanatlar Lisemiz 16 kültür dersliği, 7 müzik dersliği, 11 atölye, 34 bireysel çalışma odası, 2 laboratuvar ve 450 kişilik konferans salonu ile kütüphanesi, müzesi, sergi alanları, fuaye alanı ve çok amaçlı salonu ile Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı okullarından bir tanesi olacak. Şu an binamızın yapımını yüzde 100 tamamladık. Çevre düzenlemesiyle ilgili az bir eksiği kaldı ve onları da inşallah tamamlıyoruz. İnşallah en kısa sürede Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmeyi planlıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de binanın tefrişiyle ilgili çalışmaları başlattı. Belki Eylül ayında okulların ilk başlangıcına yetişemeyebilir ama inşallah en geç Ekim ayında Güzel Sanatlar Lisemizin de yeni dönemde faaliyete geçmesini bekliyoruz. Bunun için bizde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bakanlığımızla görüşme yapılması gereken hususlarda da Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Okulumuz inşallah örnek bir okul olacak. Proje okulu yapmak için de özel bir çabamız var. Bunu da temin edebilirsek içerisinde uygulanacak olan programlarla da birlikte yine en kapsamlı öğrenim faaliyetleri yürütülen Güzel Sanatlar Lisesi Konya'mızda faaliyetine başlamış olacak. Öğrencilerimiz burada hem akademik hem de yoğun sanat programları ile eğitimler alıp potansiyellerini ortaya çıkartabilecek, kişisel becerilerini en üst noktada kullanabilecekler. Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına da etkin olarak bu okulumuzda inşallah hazırlanacaklar ve okulumuzdan geleceğe dönük ben çok kıymetli sanatçıların yetişeceğini düşünüyorum. Çünkü mevcut Güzel Sanatlar Lisemizden biliyorum ki hakikaten çok değerli sanatçılar yetişti ve bugün işte hem akademisyen olarak hem farklı bölümlerde hoca olarak görev yapan, sanat icra eden çok değerli sanatçılarımız var. Bu okulumuzdan da inşallah yine aynı şekilde sanatçılarımız yetişmeye devam edecek. Bu zamana kadar çok sayıda okul, çok sayıda okulumuza kapalı spor salonu, suni çim saha yaptık. Neredeyse okullarımızın tamamına kütüphane ve konferans salonları yaptık. Okullarımızın içerisinde spor alanları oluşturduk. İnşallah Güzel Sanatlar Lisemiz bütün bu yaptığımız yatırımları taçlandıracak bir proje olacak. Ama orada da eğitim yatırımlarımız bitmeyecek. Belki biraz sonra size farklı müjdeler de verebilirim. Burada tabii ki Güzel Sanatlar Lisemizin faaliyetleriyle birlikte biz Sanat Akademimizin de aynı eksende çok büyük gelişme kazanacağını düşünüyoruz. Şu anda Sanat Akademisi Selçuklu Kongre Merkezi'nde faaliyetlerine devam ediyor. Hem konser programlarıyla hem tiyatro programlarıyla Konya'mızda ses getiren bir marka haline geldi Sanat Akademisi. Güzel Sanatlar Lisemizin faaliyete geçmesiyle birlikte okulumuzun içerisinde bulunan toplantı ve gösteri salonunun Sanat Akademimizin de faaliyetlerini icra edebileceği bir alan olacak. Sanat Akademisi'nin hem tiyatro gösterileri anlamında hem müzik gruplarının sunumları anlamında artık hemşerilerimize, vatandaşlarımıza sürekli hizmet verebilir hale gelmiş olacak. Bu noktada da ben yürüttüğümüz faaliyetler içerisinde okulumuzun toplantı ve gösteri salonuyla da önemli bir eksikliği tamamlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüm yatırımlarımızı tamamını öz kaynaklarımızla yapıyoruz ve bir lira borcumuz yok"

Başkan Pekyatırmacı konuşmasını Selçuklu Belediyesi olarak bütün belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yürütmenin gayreti içerisindeyiz ve tüm yatırımlarımızı tamamını öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Bunun yanında işte böyle dev bir yatırım tamamlanmak üzere. Güzel Sanatlar Lisemiz bitti. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlık Hayat Merkezi'ni bitirdik. Henüz açılışını yapmaya dahi fırsat olmadı ama binayı İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ettik faaliyete başladı. Fen Lisesi'nde yaptığımız kapalı spor salonunu bitirdik, teslim ettik. Henüz açılışını yapmadık. Konya Spor Lisemize yaptığımız Ahmet Çalık spor Salonu'nu bitirdik. Henüz açılışını yapmadık. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağız. Sille'deki faaliyetlerimiz devam ediyor. Orada ciddi yatırımlarımız var. Gevale'de çalışmalarımız devam ediyor. Bütün bu yatırımları yapıyoruz, tamamlıyoruz, devam ettiriyoruz. Bir lira borcumuz yok. Ne SGK'ya, ne maliyeye, ne piyasaya bir lira borcumuz yok ve yeni yatırımları da planlamaya devam ediyoruz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Tekrar programımıza teşriflerinizden ötürü tüm basınımızın değerli mensuplarına milletvekilimize, il başkan vekilimize, ilçe başkanımıza, kulüp başkanımıza ve tüm misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tesislerimizin Konyamız için ülkemiz için gençlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum" sözleri ile tamamladı.

"Bu güzel tesislerin bitirilip şehrimizin hizmetine tahsis edilmesini heyecanla bekliyoruz"

Konya'ya değer katacak, vizyon bir projelerin tanıtımında bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, "Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi gerçekten etkileyici bir tesis oldu. Bugünün güncel rakamlarıyla tahmin ediyorum milyar liralara yaklaşan bir bedeli var ve sadece ilçe belediyemizin öz kaynaklarıyla yapımını tamamlayacağı bir tesis. Şu an yüzde 80'i bitmiş bölümle beraber diğer tarafta işin içerisinde spor lisesinin de olduğu belki konaklamaların olacağı yurtların olacağı adeta bir spor köyüne, nitelikli bir spor alanına belki de Türkiye'de olmayan bir tesise Konya olarak sahip olacağız. Gerçekten vizyon bir proje. Aslında Selçuklu'da, Konya'da bu tarz projeler hep oluyor. Güzel Sanatlar Lisesi de gerçekten yine bir vizyon proje. Aslında çok da ihtiyacımız olan bir proje. Güzel sanatlara yönelik faaliyetler ilgi duyan insanların kendini ifade edebileceği, eğitimini alabileceği özel, nitelikli yine bir prototip projeyi inşallah belediyemiz Konyamıza kazandırmış olacak. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Hasan Murat Güçlü de Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve ekibine Konya'ya kazandırdığı yatırım için teşekkür etti.

Selçuklu'nun gurur günlerinden birini yaşadıklarını ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, "Bu projelerde emeğe geçen başta belediye başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya, tüm çalışma arkadaşlarına, teknik ekiplere emeğini ve gönlünü koyan herkese şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Biz gençlerimize yatırım yaptıkça ülkemizin yarınları daha güçlü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Hasan Murat Güçlü, Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ve çok sayıda basın kuruluşu temsilcisi katıldı. Bilgilendirme toplantısının ardından basın mensupları Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'nde incelemelerde bulundu. - KONYA