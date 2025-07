Fidan\'dan Suriye Grubuna Uyarı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Uyarıyoruz; hiçbir grup, parçalamaya yönelik harekete geçmesin. Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var, her şey konuşulur. Konuşuluyor da bütün gruplarla, bütün unsurlarla. Ama bunun ötesine geçerek, şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, biz bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Bakan Fidan, bu hafta İstanbul'da yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacağına dikkat çekerek, " Rusya'yla Ukrayna arasındaki müzakerelerin 3'üncü turuna inşallah bu hafta ev sahipliğini yapacağız. Buradaki amacımız tarafların birbirleriyle konuşmaya devam etmesinin sağlanması, aynı zamanda sahada somut sonuçlar doğuracak güven artırıcı adımların hayata geçirilmesi. Cuma günü İran ile Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa arasındaki nükleer görüşmeler yine İstanbul'da taraflar arasında gerçekleşecek. Her zaman vurguladığımız gibi İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesini hedeflemekteyiz. Cumartesi günü yine İstanbul'da, Balkanlar'dan mevkidaşlarımla bir araya geleceğiz. Balkanların istikrarını ve refahını artıracak adımları ele alacağız. Yakın bölgemizde en yakından takip ettiğimiz konulardan biri bildiğiniz gibi kesintisiz olarak üstünde durduğumuz konu Gazze meselesi. Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konu tekrar ele alındı. Orada yaptığım konuşmalarda belirttiğim üzere, İsrail'in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın ortak görevi haline gelmiştir. Türkiye olarak Filistinlerin haklarını siyasi ve hukuki tüm araçları kullanarak savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL'İN PLANLARINA KARŞI ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Fidan, İsrail hariç ülkelerin Suriye'deki istikrara yönelik olumlu tutum sergilediğini vurgulayarak, "İsrail'in istikrarsızlık yaratmayı amaçladığı diğer bir alan da Suriye. Son bir haftada gelişmeleri hep beraber yakından takip etmekteyiz. Ülkenin güneyinde yaşanan gelişmelerle başından beri yakından ilgilendik. Olaylar İsrail'in Dürzileri koruma bahanesiyle gerçekleştirdiği müdahaleyle birlikte başka bir boyuta büründü. Son 7 aydır bölge devletlerinin yanı sıra ABD ve Avrupa ülkeleri, Suriye halkına destek amacıyla yapıcı bir yaklaşım ortaya koymuştur. İsrail ise Suriye'de barış, istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik tüm bu girişimleri sabote etmek istemektedir. Açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gereken bir gerçek var. Çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemeyen İsrail, Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır. Netanyahu'nun çıkarları Orta Doğu'nun kaosa sürüklenmesinde yatmaktadır. Ancak biz bölge ülkeleri olarak buna izin vermeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğinin bozulmasına sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Ülkenin güvenliği ve idaresi Suriye merkezi yönetiminin sorumluluğundadır. Bu aşamadan sonra, Süveyda'da ilan edilen kapsamlı ateşkese tüm taraflarca riayet edilmesi, çatışmaların sonlandırılması, sivillerin korunması, sorumluların hesap vermelerinin sağlanması, Suriye güvenlik birimlerinin bu doğrultudaki çalışmalarına destek verilmesi ve insani yardımların kesintisiz ve engelsiz biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaşması kritik önem taşımaktadır. Türkiye olarak yaşanan insani krizin etkilerinin hafifletilmesi için de destek sağlıyoruz. Sahada karşılıklı esir ve naaş değişimi başlamıştır. Bu çalışmaları sekteye uğratacak bir sürecin tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz. Tüm tarafların toplumsal barışı tahkim etmeye odaklanması gerekmektedir. Biz bu iradeyle çalışmaya ve İsrail'in sinsi planlarına karşı çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

'KENDİMİZİ TEHDİT ALTINDA TUTMAYIZ'

Bakan Fidan, "Benim buradan uyarım Suriye'deki gruplara; bu türden kaosları kendiniz için küçük ve taktik fırsatlar bilmeyin. Küçük taktik başarıları atarken büyük bir stratejik faciaya gittiğinizi her zaman aklınızda tutun. Her zaman için başkasının ortaya koyduğu bir oyundan size bir fayda olmayacağını hatırlayın. Ait olduğunuz toprakların onurlu, eşit, güven içinde yaşayan bireyleri olmayı hedefleyin. Başkasının yardımıyla oluşturulmuş, kan üzerine kurulmuş kaostan, otonomi çıkarmaya çalışan, bağımsızlık çıkarmaya çalışan, bunun için de her şeyi yakıp yıkmaya hazır olan bir perspektife olmayın. Bunun gideceği hiçbir yer yok. Uyarıyoruz; hiçbir grup, parçalamaya yönelik harekete geçmesin. Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var, her şey konuşulur. Konuşuluyor da bütün gruplarla, bütün unsurlarla. Ama bunun ötesine geçerek, şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, biz bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz. Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun. Ne talepleriniz varsa yapın. Biz bu konuda nasıl yardımcı olacaksak olalım. Ama bunun ötesine geçtiğimiz zaman biz kendimizi tehdit altında tutmayız" diye konuştu.

'KÖKLÜ ÇÖZÜMLER İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Avrupa Birliği ile vize konusunda sessiz bir diplomasi içinde olunduğunu belirten Fidan, "Bizim nihai hedefimiz Avrupa Birliği aday ülkesi olarak vize serbestisi konusunu başarmaktır. Şu ana kadar normalde Avrupa müktesebatı ve maceramız çerçevesinde bizim vize serbestisi alanına girmiş olmamız lazımdı. Çünkü Avrupa politikalarıyla, entegrasyonu ile bu kadar çok meşgul olan bir ülke, kendini bu kadar çok Avrupa'ya uyumlandıran bir ülkenin belli bir aşamadan sonra zaten vize ilgili bir sorunu kalmaması lazım. Ama biliyorsunuz 2019'dan sonra bizim özellikle kendi toprak bütünlüğümüzü, ulusal güvenliğimizi korumak için Suriye'de yaptığımız operasyonlardan sonra ortaya konan bir tavır var. Böyle bir tavırda karşılıklı atılmış adımlar var. Yeni dönemde, son birkaç yıldır bunu tekrar Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir rotaya oturtmuş durumdayız. Avrupa'da biliyorsunuz iç siyaset son birkaç yıldır özellikle yabancı düşmanlığı etrafında şekillenen bir hal almaya başladı. Bu da tabii vize liberalizasyon konusunda da bir takım problem alanlarını beraber getirmekte. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Tıpkı bu aldığımız ara başarı neticesi gibi daha köklü çözümler için çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa Birliği'nden şu anda gelen bu haber iyi bir haber çalışmalarımız neticesinde; ama yeterli bir haber değil. Bu konuda daha yoğun ve köklü çalışmalar için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.