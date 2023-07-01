Fransa'da çocukların ebeveynleri olaylardan sorumlu tutulabilecek - Son Dakika
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Fransa'da çocukların ebeveynleri olaylardan sorumlu tutulabilecek

01.07.2023 21:39

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden protestolarda 17 yaşın altında olup olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 2 yıl hapis ila 30 bin avroya kadar varan para cezası ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtti. Dupond-Moretti, olaylara karışanların sosyal medya platformları üzerinden organize olduklarını, bu nedenle adli makamların, kullanıcıların IP adreslerini talep edebileceğini ifade etti.

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden protestolarda 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 2 yıl hapis ila 30 bin avroya kadar varan para cezası ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücü, polisin ateş etmesiyle hayatını kaybetti. Bu nedenle başlayan protestolar çatışmalar yaşandı. Karakolların, kamu binalarının, araçların kundaklandığı ülkede 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi, ülke genelinde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi, protestoları bastırmak için devreye zırhlı araçlar girdi. Protestolarda, 2 bin civarında kişi yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

Fransa'da olaylara katılan çocukların ebeveynlerini 2 yıl hapis cezası bekliyor

OLAYLARA KARIŞAN ÇOCUKLARIN AİLELERİNE HAPİS CEZASI

Dupond-Moretti, Fransa'da şiddet sarmalına dönüşen ve her an ülkenin bir noktasında patlak veren şiddet olaylarına ilişkin ülke basınına açıklamalarda bulundu. Ebeveynlerin yaşanan olaylarda sorumluluklarının bulunduğuna işaret eden Dupond-Moretti, "(17 yaş altı) Çocuklarıyla ilgilenmeyen, onları, nereye gideceklerini bilerek geceleri dışarıya bırakan ebeveynler, 2 yıl hapis ila 30 bin avro para cezası ile karşı karşıya kalacaklar." dedi.

Fransa'da olaylara katılan çocukların ebeveynlerini 2 yıl hapis cezası bekliyor

SOSYAL MEDYADAN ORGANİZE OLAN TESPİT EDİLECEK

Dupond-Moretti, olaylara karışanların sosyal medya platformları üzerinden organize olduklarını, bu nedenle adli makamların, kullanıcıların IP adreslerini talep edebileceğini ifade etti.Bu şekilde olaylara karışanları tespit edebileceklerini söyleyen Dupond-Maretti, olaylara karışanların Shapchat gibi uygulamalar üzerinden organize olduklarına ilişkin bilgilerin ellerinde bulunduğunu aktardı.

Fransa'da olaylara katılan çocukların ebeveynlerini 2 yıl hapis cezası bekliyor

HESAPLAR SİLİNEBİLECEK

Fransız Adalet Bakanı, "Yani 13, 14, 15, 16 veya 17 yaşındasın, evdesin ve Snapchat'e bir şeyler gönderdin, hesabın silinecek ve tespit edilip cezalandırılacaksın. Kesinlikle tekrar sakinleşmemiz gerekiyor, bu kadar yeter. Artık dayanması zor." diye konuştu. Ebeveynleri, çocuklarına sahip çıkmaya çağıran Dupond-Moretti, "ebeveynlik vazifesi bulunanların ahlaki olarak düzeni sağlamaktan sorumlu olduğu" yorumunu yaptı.

Fransa'da olaylara katılan çocukların ebeveynlerini 2 yıl hapis cezası bekliyor

YAŞ ORTALAMALARI 17

Gerald Darmanin, Nael M. isimli gencin ölümünün yarattığı üzüntünün meşru olduğuna, ancak bu üzüntünün "kargaşayı" haklı çıkarmadığına işaret etti. İçişleri Bakanı Darmanin, ülkede çıkan olaylarda gözaltına alınanların yaş ortalamasının 17 olduğunu açıkladı. Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin Cumhurbaşkanı Macron ise "Bazı gençlerin sokakta kendilerini zehirleyen video oyunlarını oynadığı hissine kapılıyoruz" demişti.

Fransa'da olaylara katılan çocukların ebeveynlerini 2 yıl hapis cezası bekliyor

2 BİN 122 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayları kontrol altına almak için hükümet zırhlı araçları ve takviye kuvvetleri sahaya sürerken, polis olayların başladığı ilk günden bu yana en az 2 bin 122 protestocuyu gözaltına aldı. Yetkililer, gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun reşit olmayan çocuklardan oluştuğunu açıkladı. Öte yandan, Paris ve çevresinde toplu taşıma kısmi olarak askıya alınırken, patlak veren sokak olayları nedeniyle valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi. Fransa'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı ise 10'u buldu.

Fransa'da olaylara katılan çocukların ebeveynlerini 2 yıl hapis cezası bekliyor

AŞIRI SAĞCILARDAN HÜKÜMETE OHAL ÇAĞRISI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Fransız kolluk kuvvetlerindeki ırkçılık ve ayrımcılığa ilişkin açıklamasını "asılsız suçlama" olarak niteledi ancak ülkede aşırı sağ siyasetçiler hükümete OHAL çağrısı yaptı ve aksi durumda "iç savaş" çıkacağını savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede çıkan olayların ardından tüm ebeveynleri sorumlu olmaya ve çocuklarını evde tutmaya çağırdı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Fransa'da çocukların ebeveynleri olaylardan sorumlu tutulabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da çocukların ebeveynleri olaylardan sorumlu tutulabilecek - Son Dakika
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