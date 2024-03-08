Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: Yeni dönemde Akdeniz\'in altın çağı başlıyor

Politika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni dönemde Akdeniz'in adeta altın çağını yaşayacağını vurgulayarak, "Akdeniz'de 5 yılda hayata kattığımız, ilçemizi her alanda değiştirip dönüştüren, hiçbir ayırım yapmadan herkese ve her kesime dokunan hizmetlerimiz birer fragmandı, film 31 Mart'tan sonra başlıyor. Yeni dönemde Akdeniz'in altın çağı başlıyor" dedi.

Gültak, geçen 5 yılda gerçekleşen hizmet ve yatırımların yanı sıra yeni döneme ilişkin proje ve çalışmaları, basın tanıtım toplantısı ile Mersin kamuoyuna anlattı. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Hazine ve Maliye Bakanı, Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ile milletvekileri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Akdeniz Belediyesinin 5 yılını özetleyen, kadınlar, gençler ve çocuklar için hayata geçen hizmetlerin, kentsel dönüşüm, eğitim, istihdam, kültür, sanat, spor ve meslek edindirme projelerinin anlatıldığı filmin ardından sunum yapan Gültak, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek konuşmasına başladı.

"Her kesimi kucaklayıp herkesin belediye başkanı olduk"

Akdeniz'de gönüller yapmaya geldiklerini söyleyen Başkan Gültak; "Akdeniz'de maalesef sevgi ve gönül işleri biraz sıkıntılıydı. Huzursuzluk, kargaşa, aksiyon filmi gibi. Devamlı aksiyon vardı Akdeniz'de. 2019'da ilk hedefimiz sevgi dilini, barış, kardeşlik dilini kullanarak, kimseyi ayrıştırmadan, herkesi kucaklayarak, herkesin ve her kesimin belediye başkanı olmak için geldik. ve bugün geldiğimiz noktada artık Akdeniz'de huzur var, kardeşlik var. Kimse dilinden, dininden, mezhebinden dolayı artık Akdeniz'de ayrıştırılmıyor. Herkes kardeş. Geçmişteki huzursuzluk ve güvensizlik bitti" diye konuştu.

"Mersin, limanı ile İstanbul'la yarışabilecek bir ildir"

Başkan Gültak, Akdeniz'in yıllarca ihmal edilip unutulduğunu ve mağdur edildiğini söyleyerek, "Dünyanın birçok ülkesinde liman şehirlerini gördüm. Eğer bir yerde liman varsa, orada zenginlik vardır, medeniyet vardır, refah vardır. Ama ne hikmetse bizim Mersin Limanı; dünyanın en önemli limanlarından biri olmasına rağmen o zenginliği yakalayamamış. Çünkü bugüne kadar Akdeniz'i yönetenlerin, bunlarla ilgili hayalleri, girişimleri olmamış. Bir şeyleri hep halının altına süpürmüşler. Geldik, tüm gerçekliğiyle bunları ortaya koyduk. Sonuç itibariyle artık Akdeniz gelişmeye başladı. Liman burada olup kapasitesi arttığı sürece Akdeniz'in yeri ilk 100'ler değil, ilk 10'un içinde olacak. Mersin, İstanbul ile yarışabilecek bir vilayettir. Türkiye'de Marmara Bölgesinin alternatifi olan tek bölge de Çukurova Bölgesidir, Mersin ve Adana'dır. Bir yandan enerji hatları, bir yandan limanınız, bir yandan Türkiye'nin en büyük Çukurova Limanı, hızlı tren de geliyor. Artık Mersin'in önünde kimse duramaz" ifadelerini kullandı.

"Şehrin kalkınmasını istiyorsanız yapacağınız ilk iş imardır"

İmar planlarının önemine de değindiği sunumunda Başkan Gültak şöyle konuştu; "Bir şehrin, bir belediye başkanının en önemli işi imar yapmaktır. Eğer şehirde imar yoksa siz orada medeniyetten, kalkınmışlıktan, zenginlikten bahsedemezsiniz. İmar; şehirlerin anayasasıdır. Yapmazsanız, kaçak binalar ortaya çıkar, sanayileşme ile konutlaşma iç içe geçer. Caddeleri cadde olmaz, altyapısı sağlam olmaz. Dolayısıyla siz eğer bir zenginlikten, şehirden ve kalkınmışlıktan bahsedecekseniz, ilk yapacağınız iş imardır. İmarsız yapılan her şey kötüye gider; Akdeniz'de olduğu gibi. Kente, 30 yıldır tarım görüşleri gelmemiş. Yenişehir'de, Mezitli'de, Toroslar ve Akdeniz'de, kısmen de Tarsus'ta tarım görüşü gelmediği için, çaba gösterilmediği için imarsız kalmış. Sonuç; kaçak ve önlenemeyen düzensiz yapılar. Bir dönem Mersin; Türkiye'nin en ucuz gayrimenkulüne ve kirasına sahipken, son yıllarda İstanbul ile yarışır hale geldi. Bunu en büyük nedeni, imarların zamanında yapılmamasıdır. Bakanlarımız ve milletvekillerimiz ile çalışarak tarım görüşlerini 30 yıl sonra, 2021 yılı başında getirdik. Sonrasında da Mersin Büyükşehir Belediyesi, geç de olsa 5 binlikleri yaptı ve 6-7 ay önce bize teslim etti. Şimdi biz, halden Deli Çaya kadar olan yerlerin binliklerini ihale ettik ve şu an çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki dönem bitecek. Deli Çay'dan Nacarlı'ya kadar olan alanların zemin etütlerini yaptırıyoruz. İkinci dönemimizde Allah'ın izniyle oranın binliklerine de başlayacağız."

"Yeni dönemde 10 binlerce insanımıza istihdam kapıları açılacak"

Sözlerini, "İmar deyip geçmeyin. Binlerce hektar arazi lojistik, sanayi ve depolama alanı olarak açılacak" diyerek sürdüren Başkan Gültak, "Limanın genişleme ihalesi verildi ve proje 3 yılda bitiriliyor. Yüzde 30 kapasiteli limanımız büyüyor. Bu şu demek; yeni lojistik, yeni depolama, yeni sanayi alanlarına ihtiyaç var demek. Peki siz, limanın büyüme kapasitesini nereye sığdıracaksınız? Toroslar olmuyor, Yenişehir, Mezitli hiç olmaz. Tek alternatifiniz kalıyor, Akdeniz. İşte bu, imarı da zamanında bitirdiğinizde, büyüme ile paralel gittiğinden dolayı, liman büyüyor, hızlı tren, Çukurova Havalimanı açılıyor. İmarlar da geldiğinde 10 binlerce insanımıza istihdam imkanı açılacak. Bunun önüne kimse geçemez artık. Dolayısıyla imarlarımız da o dönemde hazır olmuş olacak, bu potansiyel olduğunda. İş adamlarımız geldiğinde artık Onlara 'imarımız yok' demeyeceğiz. Son 1 buçuk yıldır ilk 100 şirketin en az yarısı, ya kendileri telefonla arıyor veya CEO'larını yolluyorlar, Akdeniz'de yatırım yapmak istiyorlar. Çünkü Marmara'dan korkuyor artık insanlar. Depreme takılmayacak, limanı yanında, navlun fiyatlarına takılmayacak, her türlü masraftan kurtulacakları tek bir il var Mersin, ilçe var Akdeniz. O yüzden İstanbul'un, Türkiye'nin en büyük firmalarının gözü Akdeniz'de. Ama tek istedikleri, imardan bile önce huzur. Huzur olmazsa hiçbiri gelmez" şeklinde konutu.

"Türkiye ve Avrupa'dan binlerce sporcu Mersin'e gelecek"

Yeni dönemde hayata geçecek Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesini de anlatan Başkan Gültak, "Üzülerek söylüyorum; Mersin 321 kilometre sahil bandına sahip bir il. Ama bugüne kadar bir büyükşehir veya ilçe belediye başkanı, bu denizden faydalanmayı düşünmemiş. Denizini, balığını anlatmıyoruz, tesisler kurmuyoruz. Bodrum'da, Muğla'da, İzmir'de Antalya'da var tesisler. Bizim ne eksiğimiz var? Biz onlardan daha zenginiz. Ama kimse bununla uğraşmamış. Spor Bakanlığının izni ve Çevre Bakanlığının da bizzat Vali Bey ile birlikte imarlarını hazırladık ve Cumhurbaşkanımıza sunduk. Sayın Nebati Bakanımız yoğun ilgi gösterdi. Sonuçta da Cumhurbaşkanımız, 'yap-işlet-devret' modeli ile projeyi imzaladı. Şu an Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğünde ihale aşamasında. Nihayetinde burada Avrupa ve Türkiye yelken şampiyonaları, final ve lig ayakları düzenlenecek. Türkiye ve Avrupa'dan binlerce sporcu kentimize gelecek ve yarışacak. Bu da Mersin ve Akdeniz'in marka değerini yükseltecek, aynı zamanda turizm gelirlerinin artması demektir" diye konuştu.

"Söz veriyorum; yeniden herkesin ve her kesimin belediye başkanı olacağım"

Sunumunu, yeni dönemde hayata geçecek kentsel dönüşümü, Karaduvar balık festivali ve Esenli üzüm şenliği, eğitim, kültür, spor, istihdam ve yatırım projelerini, Akdeniz'e kazandırılan yeni parklar ile yeşil alanları anlatarak sürdüren Başkan Gültak, özellikle kentsel dönüşüm projelerinin önemine değinerek şöyle konuştu; "Mesele devlet, mesele Mersin ve Akdeniz olunca ben deli olurum. Çünkü risk almadan hiçbir şey yapamazsınız. Biz Akdeniz'e koltuk için gelmedik. Her şeye girişiriz, yeter ki doğrular ortaya çıksın. İşte Çay Mahallesi'nde 500 modern konut bitti. Barış, Çilek, Turgut Reis ve Bahçe'de, en az bin konut daha yapmayı planlıyoruz. Bir kısım projelerimizi TOKİ'ye teslim ettik, bakanlık onayını bekliyoruz. Akdeniz'de daha çok iş yapacağız. Ülkemiz için, bu kentte yaşayan kardeşlerimiz için çalışacağız, kardeşliğin, barışın, huzurun kalıcı olması için hizmet vermeye devam edeceğiz. Herkesin ve her kesimin belediye başkanı olacağımın sözünü yine veriyorum. Bütün bunlar fragmandı, film yeni başlayacak." - MERSİN