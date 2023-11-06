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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerle ilgili iddialarını yalanladı - Son Dakika

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerle ilgili iddialarını yalanladı

Son Güncelleme: 06.11.2023 02:39

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin saklanma yeri olarak kullanıldığı ve buraların altına tüneller kazıldığı iddialarını yalanlayarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, bu iddiaları soruşturmak üzere uluslararası komite kurmaya çağırdı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin "saklanma yeri" olarak kullanıldığı ve buraların altına "tüneller kazıldığı" iddialarını yalanlayarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, bu iddiaları soruşturmak üzere uluslararası komite kurmaya çağırdı.

BM'YE ÇAĞRI YAPTILAR

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridindeki hastanelere ilişkin iddialarına dair yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, İsrail ordu sözcüsünün basın toplantısında iddia ettiği şeylerin doğru olmadığı belirtildi. BM Genel Sekreteri Guterres'e çağrıda bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri ziyaret ederek, İsrail'in buraların saklanma yeri olarak kullanıldığına ilişkin "yanlış anlatılarını" soruşturmak üzere uluslararası bir komite kurması talebinde bulunuldu.

Hamas, hastanelerde tünellerin olmadığını ispat etmesi için BM Genel Sekreteri'ne çağrı yaptı

"YALANDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ilişkin şu ifadelere yer verildi: "(İsrail Ordu Sözcüsü) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi ve Katar Hastanesini hedef alma tehditlerini, Hamas'ın bunların altına tüneller inşa ettiğini ve buraları roketler fırlatmak için siper olarak kullandığını söyleyerek haklı çıkarmaya çalıştı. Bu, sivillere ve Gazze hastanelerinde yaralı ve hastalara karşı devam eden suçlarını aklamaya yönelik bir yalandan başka bir şey değil."

"AKARYAKIT İÇİN İNŞA EDİLEN BİR ODA VAR"

Açıklamada, Endonezya hastanesinde tünel bulunduğuna ilişkin iddiaların da doğru olmadığını belirtilerek, "Esasında, hastanenin akaryakıt deposu için kazılıp inşa edilmiş bir odası var ve mühendislik haritaları ile resimler bunu kanıtlıyor." denildi. Ayrıca, Hamad Hastanesi'nde tünel bulunduğuna ilişkin iddianın da doğru olmadığı ifade edilerek hastanenin altında elektrik jeneratörleri için kullanılan bir odanın yer aldığı kaydedildi.

Hamas, hastanelerde tünellerin olmadığını ispat etmesi için BM Genel Sekreteri'ne çağrı yaptı

YAKIT ÇALMA İDDİASI DA YALANLANDI

Açıklamada, "İsrail ordusu sözcüsünün Hamas'ın yakıt çaldığı konusundaki iddiası da sahtedir ve bu iddia, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından kategorik olarak yalanlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL, HAMAS BAHANESİYLE SİVİLLERİ VURUYOR

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün düzenlediği basın toplantısında, yoğun abluka ve saldırı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığını iddia etmişti. Gazze Şeridi'ndeki Katar, Şifa ve Endonezya hastanelerinin Hamas tarafından kullanıldığını ileri süren Hagari, sunduğu bazı ses kayıtları, fotoğraflar ve grafiklerin iddialarına delil olduğunu savunmuştu.

Hamas, hastanelerde tünellerin olmadığını ispat etmesi için BM Genel Sekreteri'ne çağrı yaptı

HASTANELER HEDEFTE

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastaneleri ile tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerini hedef almış, saldırılarda yüzlerce kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kızılhaç ve birçok uluslararası örgüt, hastanelerin hedef alınmasına tepki göstermişti.

Hamas, hastanelerde tünellerin olmadığını ispat etmesi için BM Genel Sekreteri'ne çağrı yaptı

GECE BOYUNCA YOĞUN SALDIRI

Öte yandan İsrail dün gece 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda, Şifa Hastanesi'nin yanı sıra yerleşim alanları, yollar ve liman bölgesi de zarar gördü. Kentte iletişim ve internet hizmeti çöktü. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ikiye böldüklerini ve Gazze kentini tamamen kuşattıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerle ilgili iddialarını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerle ilgili iddialarını yalanladı - Son Dakika
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