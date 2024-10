Hamza Dağ: İzmir\'i size \'ham\' yaptırmayız

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP'nin bu şehirdeki siyasetçilerini İzmirlilere şikayet ediyorum. 'AK Parti İzmir'i teslim almaya çalışıyor' diyorlar. Siz İzmir'i İstanbul'a teslim ettiniz. Niyetiniz İmamoğlu'nun İstanbul'da rantı bitti, İzmir'e rant için bu müdahaleleri yapmaksa karşınızda 4,5 milyon İzmirliyi, önlerinde Hamza Dağ'ı bulursunuz. Size bunu yaptırmayız. İzmir'i size ham yaptırmayız" dedi.

AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi, AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı'nın teras katında gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Mevcut ilçe başkanı olarak görevini yürüten Oktay Özdemir ise kongrede tek aday olarak gösterildi. Özdemir, yeniden ilçe başkanı olarak göreve seçildi. Kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı.

'TÜRKİYE'DE İLK DEFA İKİNCİ PARTİ OLDUK'

Kongrelerde seçimlerin muhasebesini yaptıklarını dile getiren Dağ, "Yerel seçimde seçmen bize mesaj verdi. Türkiye'de ilk defa ikinci parti olduk. Seçmen bize Türkiye'de mesaj verdi, İzmir seçmeni de Cumhuriyet Halk Partili olarak 25 yıldır bu şehri yönetenlere mesaj verdi. Türkiye'deki mesajı aldık. İzmir'de de 25 yıldır İzmir'i yönetenlere İzmirli seçmen sarı kart vermiştir, kırmızı karta da yakındır. Seçimden sonra 6,5 aylık bir dönem geçti. Büyükşehir belediye başkanı olsaydık ne olacaktı? Su ücret tarifelerinde yüzde 50 indirime gideceğimizi söylemiştik. Büyükşehir Belediye başkanı da 'Yüzde 25 indirime gideceğiz' dedi. Seçimden sonra, önce indirime gitti, sonra artışa gitti. '5 yıl boyunca su ücret tarifleri elektrik tarifelerinden fazla olmayacak' diye söz verdim. İzmir'de 7 ay geçti halen su faturaları elektrik faturalarından fazla geliyor. İzmirliler, 'Arabaların alt takımlarını yaptırmaktan yorulduk' diyordu. En kötülerinden başlayarak adım adım yapacağımı söylemiştim. İZBETON dediğin bunun yapacak. Ama İZBETON kooperatif işine girdiğinde, 2 milyar TL buharlaştığında, bu 2 milyar TL'nin hesabını soramıyorsa bu şehrin yollarını da yapamazsın. 16 battı çıktı yapacağımı söyledim. Şu ana kadar en az 4 tanesini bitirmiş olurduk" dedi.

'İZMİR'İN EN CAN ALICI PROBLEMİ HARMANDALI ÇÖPLÜĞÜ'

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körfez İzmir'in yeni gündemi değil, 30-35 yıldır gündemi. Her belediye başkanı 'Körfez'de yüzeceğiz' dedi. Gelinen noktada hedeflenen Paris, gerçekleşen Körfez'in şu anki hali. Körfez'in şu anki halinin ana sebebi Çiğli Arıtma Tesisidir. Her gün 100 bin metreküp su halen arıtılmadan denize deşarj ediliyor. Arıtıldıktan sonra çıkartılan çamur depo ediliyor, yağmur yağdığında Körfez'e karışıyor. Kirliliği durdurmuyorsunuz, adım atmıyorsunuz, 4'üncü fazın ihalesi geçen yıl yapıldı. Tunç Soyer borçlanması için yardım istedi. Ben de süreci hızlandırdım ama 4'üncü faz halen bitmedi. 7 aylık süreçte 4'üncü fazı işleme almıştık. Balık ölümlerini bu şehir ve Türkiye görmüş olmayacaktı. İzmir'in en can alıcı problemi Harmandalı çöplüğü. Bu konuda ne yapacaksınız öğrenmek istiyoruz. Çöp tamamen büyükşehir belediyesinin görevinde, orada da iktidara laf atacak bir şey ortaya koymazsınız. Harmandalı çöpüyle ilgili hızlıca, süratli, modern çöp sistemi kuracak şekilde yapmanız gereken işlemi İzmir kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşmanız şarttır" ifadelerini kullandı.

'GÖLGE YAPMIYORUZ, ÖNÜNÜZÜ AÇIYORUZ'

Karşıyaka Stadı hakkında da konuşan Dağ, "İzmir'e 2 stat yaptık. Bu statlar başlamadan önce Karşıyaka Stadı bunlardan önce başlamıştı. Yönetimde olan bir önceki belediye başkanı ile orada oturanlar dava yoluyla durdurdu. Seçim öncesi mevcut büyükşehir belediye başkanı, 'Ben bu işi yapacağım' dedi. 'Bana düşen Gençlik Spor Bakanlığı'ndan bu yerin tahsisini büyükşehir belediyesine geçirmektir' dedim. Bir yazışma yapmışlar haberdar değildim. Yazışma arkadan gelsin, buradan çağrıda bulunuyorum yarın derseniz yarın, haftaya derseniz haftaya ne zaman derseniz Gençlik Spor Bakanımız, il başkanı, büyükşehir belediye başkanı bir araya gelip bu protokolü hemen yapmalıdırlar. Biz buna hazırız, gölge yapmıyoruz, önünüzü açıyoruz. Seçimden önce ahkam kesip, 'Yapacağım' deyip, seçimden sonra unutturma lüksünüz yoktur" dedi.

'İZMİR'İ İSTANBUL'A TESLİM ETTİNİZ'

"İzmir ile ilgili hangi konu geldiyse o konuda adım atmaya gayret ettim" diyen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin önceki siyasetçileri de bugünkü siyasetçileri de aynı yolu izlemektedir. Hepsi hizmet ettirmemek için ellerinden geleni yaparlar. Siz 'Bir yere yol yapalım' deseniz eylemler yaparlar, 'Şehir hastanesi yapalım' deseniz 'Otobüs göndermeyeceğiz' diye tehdit ederler. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin tamamı bu şehirde siyaset yapan CHP'li siyasetçilere rağmendir. Körfez'de bunu yaşadık, bakan geldi; Büyükşehir Belediye Başkanı yoktu. Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Bilim Kurulu Raporu'nu imzalamam ya da şerh ile imzalarım' diyor. CHP'nin bu şehirdeki siyasetçilerini İzmirlilere şikayet ediyorum. Bu şikayetim bir level daha öteye geçiyor. 'AK Parti İzmir'i teslim almaya çalışıyor' diyorlar. Biz İzmirliyiz. Ama siz İzmir'i İstanbul'a teslim ettiniz. İzmir'i İstanbul'un, Ekrem İmamoğlu'nun 40'ıncı ilçesi yaptınız. İstanbul'dan gelen genel sekreter yardımcısını buraya genel sekreter yardımcısı yaptınız, ekibiyle beraber buraya getirdiniz. İl başkanınız, milletvekilleriniz İmamoğlu'nun önünde el pençe duruyor. Niyetiniz İmamoğlu'nun İstanbul'da rantı bitti, İzmir'e rant için bu müdahaleleri yapmaksa karşınızda 4,5 milyon İzmirliyi, önlerinde Hamza Dağ'ı bulursunuz. Size bunu yaptırmayız. Bu şehrin insanlarını arkamıza alır, önlerine geçer şehrin rantını İstanbul'a peşkeş çekme sürecini size yaşatmayız, kimsenin şüphesi olmasın. Özel kalemlerden sekreter atamalarına kadar hepsini birebir takip ediyoruz. İzmir'i size ham yaptırmayız. AK Partiye ömür biçenler hayal kırıklığına uğrayacaktır."

'BELEDİYE HARMANDALI ÇÖPLÜĞÜ KONUSUNDA SUS PUS'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise " İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni onlarca yıldır yöneten siyasi kadrolar ve siyasi akıl İzmir'de iflas etmiştir. Bugün Bakanlığımız olmazsa, İzmir Körfezi ölüme terk edilmişti. İzmir Körfezi'nden 'Ölü Körfez' diye bahsedilecekti. CHP belediyeciliği Körfez'deki çevre felaketi yetmezmiş gibi şimdi Çiğli'de de yeni bir felaket senaryosunu devreye soktu. İzmirlinin hayatını bu senaryolarla korku filmine döndüren belediye, Çiğli'deki Harmandalı çöplüğü konusunda sus pus. Toplum sağlığı tehlike altında. Toprak her geçen gün daha da kirleniyor. Çöplükten havaya karışan gazlar atmosferimizi zehirliyor. Çiğlili vatandaşlarımız eylem yapıyor duyan yok, gören yok, onlarla muhatap olan yok. Madem öyle ben İzmirliler ve Çiğlililer adına İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne soruyorum. Bu çöplüğün yakınlarına neden yapılaşma, şehirleşme izni verildi? Menemen Ovası'na kadar kirlilik taşıyan bu alan için neden çalışma yapılmadı? Harmandalı çöplüğünden derelere ve oralardan Körfez'e sızan zehirli atık sular için neden bir önlem alınmadı? 200 binin üzerinde yaşayanıyla; uzun yıllardır 'çöpten bir hayat istemiyoruz' diye haykıran Çiğli'ye kulaklarını tıkayan Büyükşehir Belediyesi ne zaman çözüm bulacak? CHP'ye rağmen tüm sorunları çözeceğiz. İzmir'e pırıl pırıl günleri müjdelemek için var gücümüzle çalışacağız. AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti sancağını şehrimizin dört bir yanında zafer muştusuyla dalgalandıracağız" açıklamalarında bulundu.