İBB iddianamesinde ortaya çıktı! CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat belirlemiş

11.11.2025 23:33
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 2024 yerel seçimlerinde Türkiye genelindeki il ve ilçe belediye başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiği, İstanbul'daki 9 belediye başkan adayının İmamoğlu'na yakın isimlerden seçildiği, 5 adayın ise İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde oynadığı rol nedeniyle Rıza Akpolat tarafından belirlendiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

YAPILANMA BEYLİKDÜZÜ DÖNEMİNDE BAŞLADI İDDİASI

İddianamede, örgüt elebaşı konumundaki Ekrem İmamoğlu'nun 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak göreve başladıktan sonra ilk olarak 2015 yılında kendi başkanlığı yetki alanındaki inşaatlardan ruhsat, imar, iskan izni gibi belediye işlemlerinde çeşitli usulsüzlükler yaparak firma sahiplerinden maddi menfaat temin eden bir yapılanma kurduğu aktarıldı.

İmamoğlu'nun belediyede kurduğu bu yapılanmanın yetkisini kötüye kullanarak proje-arsa sahiplerine gerekli izinlerin verilmesi neticesinde maddi menfaat temin etmeye başladığı, bununla birlikte imarsız alanları imara açma, yapılardaki usulsüzlükleri görmezden gelme gibi eylemlerde bulunduğu ifade edilen iddianamede, yapılanmada şüpheliler Fatih Keleş ve Adem Soytekin'in İmamoğlu'nun talimatlarıyla hareket ederek firma sahipleriyle görüştükleri, inşaat projelerindeki usulsüzlüklerden elde edilen maddi menfaatin firma sahiplerinden rüşvet olarak alınmasından sorumlu oldukları anlatıldı.

İddianamede, şüpheliler İmamoğlu, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Mehmet Murat Çalık ve Tuncay Yılmaz'ın imar izni, yapı ruhsatı, iskan verilmesi için kişilerden maddi menfaat elde ettikleri, bu amaçla bir araya gelerek ekonomik çıkar sağlamak üzere suç örgütünün kurulduğu ifade edildi.

İMAMOĞLU'NUN, ÖRGÜTTEN ELDE EDİLEN PARALARI İBB BAŞKANI SEÇİLMEK İÇİN KULLANDIĞI İDDİASI

Örgütün 2015-2019 yılları arasındaki kuruluş dönemine denk gelen süreçte rüşvet ve suç gelirlerinin aklama suçları başta olmak üzere tespit edilen eylemlerin tümüne şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun bizzat iştirak ettiği ve örgüt yöneticileri ile üyelerini yönlendirdiği vurgulanan iddianamede, "Şüpheli Ekrem İmamoğlı'nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün Beylikdüzü Belediyesi'nde yapmaya başladığı usulsüzlüklerle örgütün temellerini attığı, bahse konu suç örgütünün eylemleri neticesiyle elde ettiği maddi menfaati ise 2019 yılında İBB başkanı seçilebilmesi amacıyla kullandığı..." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak seçilmesinin ardından o dönemki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü, bu amaç doğrultusunda kamuoyu desteği sağlamak üzere çeşitli gazetecilere fon sağlayarak PR yaptırdığı vurgulandı.

İMAMOĞLU'NUN CHP'NİN FİİLİ GENEL BAŞKANI GİBİ DAVRANDIĞI BELİRTİLDİ

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmeyen İmamoğlu'nun o dönemki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde gizli çalışmaları hızlandırarak Kılıçdaroğlu'na yakın yöneticileri çeşitli vaatlerle yanına çektiği ve bu konuda gizli toplantılar yaptığından bahsedilen iddianamede, İmamoğlu'nun CHP'nin fiili genel başkanı gibi davrandığı kaydedildi.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi: "8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde parti içi siyasette Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ittifak yaparak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiği Cemal Canpolat'a karşı Rıza Akpolat'ın aday gösterdiği, yakın arkadaşı Özgür Çelik'i desteklemiştir. Örgüt elebaşının o dönem delegeler ve ilçe belediye başkanları üzerinde mutlak hakimiyeti bulunmadığı için Rıza Akpolat ve onunla birlikte hareket eden birkaç belediye başkanı ile ittifak yapmak durumunda kalmıştır. İstanbul'un en 'zengin' ilçelerinden Beşiktaş'ın belediye başkanlığını yapan Rıza Akpolat'ın yolsuzluklarla büyük maddi güce ulaştığı, il başkanlığı seçiminde oy kullanacak delegelere maddi menfaat sağladığı ve bu konuda vaatlerde bulunarak oy tercihlerini Özgür Çelik'ten yana kullanmalarını sağlamıştır."

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine karıştırılan usulsüzlüklerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Rıza Akpolat ve diğer şüpheliler hakkında açılan davanın halen sürdüğü belirtilen iddianamede, "38. İstanbul İl Kongresi'nde 'delegeleri satın alarak' desteklediği il başkanının seçilmesini sağlayan örgüt elebaşının 4-5 Kasım 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olarak Özgür Özel'i belirlediği, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde yaşanan sürecin benzerinin genel kurultayda da yaşandığı, 'delegelerin satın alınarak' Özgür Özel lehine oy kullanmaları sağlanmıştır. Olağan kurultayda yaşanan usulsüzlükler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın derdest olduğu.." şeklinde ifadeler yer aldı.

CHP'NİN İSTANBUL'DAKİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İMAMOĞLU İLE RIZA AKPOLAT TARAFINDAN BELİRLENDİ İDDİASI

CHP Genel Başkanlığı'nda yaşanan değişimin ardından partinin kontrolünün tamamen İmamoğlu'na geçtiği belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı: "2024 mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerinde İstanbul ilçelerinde ve Türkiye genelinde il ve ilçe belediye başkan adaylarının birçoğu örgüt elebaşı (Ekrem İmamoğlu) tarafından belirlenmiştir. Şişli, Üsküdar, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Bakırköy, Sancaktepe, Kadıköy, Çekmeköy gibi ilçelerde örgüt elebaşı kendisine bağlı kişileri aday göstermiş, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Tuzla Belediye Başkanlarını ise kendisine tabi kılmıştır. Avcılar, Sarıyer, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa belediye başkan adayları ise İstanbul il başkanlığı seçimleri ve olağan kurultaydaki rolünden dolayı Rıza Akpolat tarafından belirlendi."

İddianamede, belediyeleri ele geçiren şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, soruşturma aşamasından haberdar olması üzerine hızlandırılmış Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını gündeme getirerek kurduğu örgütün kamuoyu nezdinde tartışılmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı.

Kaynak: AA

