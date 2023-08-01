İstanbul'da yerel seçim için adaylık yarışı başladı

Partilerin yerel seçim için startı vermelerinin ardından özellikle İstanbul için hangi isimlerin yarışacağı merak ediliyor. AK Parti kulislerinde adaylık için Murat Kurum, Tevfik Göksu, Fahrettin Koca ve Şadi Yazıcı isimleri ön plana çıkıyor. Özellikle İstanbul için işin sıkı tutulmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölge milletvekillerine talimat geldi.

"BÖLGELERİNİZDE İŞİ SIKI TUTUN"

İstanbul bölge milletvekillerine adayın belirlenme sürecini beklemeden çalışmaları için start vermeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan'ın "Bölgelerinizde işi sıkı tutun. Malum yönetim döneminde İstanbul Fetret Devri'ne girdi. Bunun nedenlerini vatandaşa iyi anlatın. Vatandaşın hizmet edenle laf üreteni ayırt etmesi lazım" talimatını verdiği öğrenildi.

"FETRET DEVRİ'NDEN ÇIKARTACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de katıldığı bir açılışta yine İmamoğlu yönetimini eleştirerek "Son 21 yılda İstanbul'a yaptıkları kamu yatırımlarının toplam tutarının güncel rakamlarla 812 milyar lirayı geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresince hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden hep beraber çıkartacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadesini kullanmıştı.

PEKİ KİM ADAY OLACAK?

Şu ana kadar parti kulislerinde adaylık için vitrine çıkan 4 isim var. Bu isimler Murat Kurum, Tevfik Göksu, Fahrettin Koca ve Şadi Yazıcı...

Murat Kurum: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un özellikle deprem bölgesinde ortaya koyduğu gayret ve mücadele adaylık için isminin ön plana çıkmasında önemli bir etken oldu.

Tevfik Göksu: Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da adaylık için ismi geçenlerden... Özellikle İBB meclisinde muhalefet tarzıyla adından söz ettiren Göksu'nun da 2024 yılında AK Parti'nin İBB adayı olabileceği konuşuluyor.

Şadi Yazıcı: Adaylık için konuşulan bir diğer isim Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı... Sosyal medyayı aktif kullanan ve gerek teknoloji konusunda yaptığı çalışmalar gerekse gençlerle iyi bir iletişimi olan Şadi Yazıcı'nın Kadir Topbaş ekolüne yakın bir isim olması şansını artırıyor. Hatırlanacağı üzere İBB'nin Tuzla'daki bir açılışında sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Yazıcı, öfkeli bir grubun saldırısına uğramıştı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da dik duruşundan dolayı Şadi Yazıcı'ya teşekkür etmişti.

Fahrettin Koca: Kulislerde adaylık için bu isimler ön plana çıkarken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi de muhtemel adaylar arasında anılmaya başlandı. Ancak Bakan Koca'nın adaylık konusundaki tavrı henüz net değil.

BAHÇELİ DE İSTANBUL'U VURGULADI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstanbul dahil 11 büyükşehrin yerel seçimde Cumhur İttifakı yönetimine geçmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli açıklamasında "CHP ve HDP başta olmak üzere muhalefet partilerinin yönetimi altında inim inim inleyen belediyelerin milli iradenin müdahalesiyle kurtarılması önümüzdeki en sıcak gündem konusu haline gelmiştir. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte HDP'nin terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber ettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir" dedi.