İYİ Partili Kavuncu: Fatih Akşener seçim kampanyasında gönüllü olarak çalıştı, ''para'' iddiası gerçek dışıdır

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, "Akşener'in oğlu Fatih Akşener seçim döneminde İYİ Parti poşetleriyle ekibine para dağıttı." açıklamasının gerçek dışı olduğunu söyledi. Kavuncu, "Fatih Akşener 14 Mayıs'tan önce tamamen gönüllü olarak kampanyadaki görsel iletişim çalışmalarına destek sağladı. Bunun haricinde, kendisiyle ilgili medyada yer alan bütün iddialar gerçek dışıdır." dedi.

İYİ PARTİ'DE ÜMİT DİKBAYIR KRİZİ

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiasıyla geçtiğimiz hafta kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Dikbayır'la ilgili eski bir parti çalışanı olan kadını taciz ettiği öne iddiaları da hemen arkasından geldi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

DİKBAYIR'IN AÇIKLAMASINA İYİ PARTİ'DEN YALANLAMA

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Dikbayır, Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in seçimlerden sonra kendi ekibine 7-8 tane İYİ Parti poşetleri içinde 200 bin lira dağıttığını söyledi. Dikbayır'ın açıklamasına İYİ Parti'den yanıt geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu iddiaların gerçek dışı olduğunu, Fatih Akşener'in seçim döneminde gönüllü olarak çalışmalara katkı verdiğini belirtti.

KAVUNCU: PARTİMİZİN SEÇİM KAMPANYASINI BEN YÖNETTİM

Buğra Kavuncu açıklamasında şunları kaydetti: "Son günlerde gündeme gelen ve birtakım mihraklar tarafından çarpıtılıp, artık partimize zarar verme amacını da güttüğü anlaşılan iddialar nedeniyle bir açıklama yapmalıyım. 11 Ocak 2023 tarihinde, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından 'Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak atandım. Yani 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek seçimlere yönelik, partimizin kampanya yönetimini gerçekleştirdim.

"10 AYRI BİRİM OLUŞTURULDU"

Ancak seçim kampanyaları hem çok geniş hem de uzmanlık gerektiren bir süreç olduğundan, Sayın Birol Aydemir'in sorumluluğunu üstlendiği 'Veri Birimi', Sayın Ümit Özlale'nin sorumluluğunu üstlendiği ve seçim beyannamemizle ilgilenen 'Politika Birimi' gibi içinde yöneticilerimizin, uzmanların ve profesyonellerin de olduğu 10 ayrı birim oluşturuldu. Ben de bu 10 ayrı birimin koordinasyonunu yürüttüm. Bütün birimler ve bunlara dair çalışmalar; tamamen şeffaf, katılımcı, açık ve karşılıklı koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu

"FATİH AKŞENER GÖRSEL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA GÖNÜLLÜ OLARAK DESTEK VERDİ"

Kampanyanın özellikle görsel iletişim süreci, partinin dinamiklerine daha hakim olmaları bakımından, kendileri de partili olan iç bir ekip tarafından yürütüldü. Fatih Akşener de bu süreçte, başka birçok gönüllümüz gibi tamamen gönüllü ve sadece dışarıdan bir bakış sağlamak amacıyla, kampanyadaki görsel iletişim çalışmalarına destek sağladı. Bunun haricinde, kendisiyle ilgili medyada yer alan bütün iddialar gerçek dışıdır.

"KAMUOYUNU MEŞGÜL ETMEK MİLLETİMİZE SAYGISIZLIK"

Bugün bu açıklamayı yapma gerekliliğini duymam, seçimden önce yer aldığım birçok canlı yayında seçim kampanyasına dair son derece net ve somut açıklamalar yapmama karşın birçok yanlış algının tekrar tekrar gündeme getirilmesidir. Hiç kimse ama hiç kimse, emekle ve alın teriyle kurulan bu partinin ve onun emekçilerinin varlığından daha kıymetli değildir ve asla olmayacaktır. Bize oy veren veya vermeyen, ülkemize dair haklı endişeleri bulunan vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Türkiye'nin sorunlarını göz ardı edip, çoğu vatandaşın umurunda olmayan gündemlerde boğulmak, kamuoyunu meşgul etmek milletimize saygısızlıktır. Hepimiz bu sorumluluğun bilincinde olmalı, hür ve müstakil bir siyaset düzeni için verdiğimiz mücadeleye odaklanmalıyız."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

ÜMİT DİKBAYIR NE DEMİŞTİ?

Dikbayır şunları söylemişti: "Bizim partimizin seçim kampanyasını her anlamda Fatih Akşener yönetti. Nedenini bilmiyorum. Böyle bir şey olur mu? Biz bu ülkenin refahı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu parti kimsenin oyun alanı değil. Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. İtiraz ettiğimiz ödemelerle alakalı.

"ELDEN PARA VERMENİN DOĞRU OLMAYACAĞINI SÖYLEDİM"

Ben bunu da yeni duydum. Seçim bitti, Fatih Akşener bana "kampanya ekibine para vermem lazım" dedi. Ben de "biz bütün çalışanlara birer maaş verelim, genel başkandan bunun onayını alırım, onlar daha fazla çalıştı, onlara iki maaş veririz, paramız var" dedim. Elden para vermenin doğru olmayacağını söyledim.

"7-8 TANE İYİ PARTİ POŞETİYLE 200'ER BİN TL PARA DAĞITTI"

Ben elden para verme yöntemini uygulamadım. Benden sonra elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış. Ben bunu anlamış değilim."

BANKA HESABI İDDİASI KRİZ ÇIKARTTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu kendisinin ve oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" demişti. İddiaların odağındaki isimlerden İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü'ye verdiği röportajda "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi. Akşener'in imzasıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Dikbayır, daha önce aldığı istifa kararından vazgeçti.

KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu. Dikbayır ayrıca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istedi. İki hafta önce partisinin Meclis Grubuna ve Genel Merkez Disiplin Kuruluna verdiği dilekçelere yanıt alamadığını, bu iddiaların üstünün örtülmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Dikbayır, aynı doğrultuda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığına başvurduğunu söyledi. Dikbayır, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirterek, süreci takip ettiğini dile getirdi.