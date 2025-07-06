İzmir Yangınları Kontrol Altında

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "25 Haziran'dan düne kadar, 10 gün boyunca İzmir'in ilçelerinde, köylerinde, orman yangını yaşandı. Yangın boyunca seferberlik ruhuyla bir söndürme mücadelesi verildi. Şükürler olsun ki artık yangınla ilgili devam eden bir durum kalmadı. Devletimizin tüm kurumları, kuruluşları ile Tarım Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilk andan itibaren yangının söndürülmesi ile ilgili büyük bir mücadele örneği verildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 Temmuz'da İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda çıkıp, 3'üncü gününde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geldi. İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD yetkililerinden yangında etkilenen kırsal mahallelere ilişkin bilgi alan Bakan Yerlikaya, mahalle halkını dinledi. Bakan Yerlikaya, incelemelerin ardından kırsal Karadoğan Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban, AFAD Genel Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı eşlik etti. Bakan Yerlikaya, "25 Haziran'dan düne kadar, 10 gün boyunca İzmir'in ilçelerinde, köylerinde, orman yangını yaşandı. Yangın boyunca seferberlik ruhuyla bir söndürme mücadelesi verildi. Şükürler olsun ki artık yangınla ilgili devam eden bir durum kalmadı. Devletimizin tüm kurumları, kuruluşları ile Tarım Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilk andan itibaren yangının söndürülmesi ile ilgili büyük bir mücadele örneği verildi. İçişleri Bakanlığımızın bünyesindeki köklü teşkilatımız AFAD da yangın esnasında ve yangın bittikten sonra iyileştirme ile ilgili hizmetleri yapıyor, yapmaya da başladık" ifadelerini kullandı.

'HASAR TESPİTLERİNİ YAPTIK'

Hasar tespit çalışmalarına değinen Bakan Yerlikaya, "Ödemiş'te Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü ve Karadoğan'a kadar geldik. Yangından hemen sonra AFAD'ın koordinasyonunda hasar tespitlerini yaptık. Tespitlerden sonra kesin hasar tespitleri ile ilgili süreci devam ettiriyoruz. Zarar tespitleri ile ilgili tespit komisyonlarımız süratle görevlerini aldılar. Yangının ilk çıktığı andan itibaren Bilecik Valiliğimizin ve İzmir Valiliğimizin emrine AFAD'dan başlangıç olarak 30'ar milyon lira kaynak gönderdik" dedi.

'HAK SAHİPLERİNE 5-6 AY İÇİNDE ANAHTAR TESLİM EDECEĞİZ'

Geçici barınma olarak kliması, elektrik ocakları, buzdolabı ve diğer eşyaları olan konteyner temin ettiklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Karadoğan'da 16 tane istendi. Onların hepsini kurduk. Diğer geldiğimiz köylerde de talepte bulunan vatandaşlarımızın her birine konteynerlerini veriyoruz. Yolda olanlar da var. Olabilecek en süratli bir şekilde konteynırı teslim etmek ve hizmete almak istiyoruz. Ön hasar tespitleri ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda Ödemiş'te, Çeşme'de, Seferihisar'da, Buca'da, Bornova'da ve Gaziemir'de yani İzmir genelinde 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Bakanımız da buradaydı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD- TOKİ ve TOKİ-AFAD koordinasyonunda hak sahiplerinin süreci netleşir netleşmez 5-6 ay içerisinde anahtarlarını teslim edeceğiz" diye konuştu.

'DESTEK ÖDEMELERİNİ YAPACAĞIZ'

15 hasarlı ahır ile ilgili olarak bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Valimizin koordinasyonunda ilçe kaymakamlarımız, il-ilçe tarım müdürlüğü ile vatandaşlarımızla beraber hasarlı ahırları yapacağız. Bunun için kaynak ödememiz hazır. Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi onayını aldı ve süreç başlamış oldu. Şu ana kadar zarar tespitleri bitirilen vatandaşlarımıza 16 milyon 898 bin lira ödedik. Pazartesi günü sabah ve en geç salı günü öğleden önce de destek ödemesi alacak olan vatandaşlarımızın ödemelerini de yapacağız. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanları telef olanlar ve içi boş, dolu kovanlarla ilgili tespitler yapıldı. Bunların tamamını gideriyoruz. Her birinin destek ödemelerini yapacağız" ifadelerini kullandı.

'TARIM ZARARLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR VAR'

Tarım zararlarıyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün çalışmalarının olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"O biraz zaman alıyor. Nerede bir Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı dikili bir yeriniz varsa, o bölgeye arkadaşlarımız sizlerle gelecek, tespitini yapacak ve Tarım Bakanlığımızın tespitleri bittikten sonra destek ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız da destek ödemeleri için çalışmalara Seferihisar'dan başladı. Asrın felaketini yaşadık, O büyük deprem acısını yaşadık. O günden bugüne Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 250 bininci anahtarı geçen ay verdik. 2026'nın ilk aylarında da hak sahibi olan tüm ev, iş yerlerinin tamamı bitirilecek. Böyle bir asrın dayanışmasına, birlikteliğine şahit olduğumuzu biliyoruz. Buradaki bu ağır hasarlı, yıkık evler, iş yeri, ahır başta olmak üzere en fazla 6 ay içerisinde daha güzeliyle beraber teslim edip, büyük bir heyecanla, sevinçle sizlere anahtarlarını teslim edeceğiz. Suçıktı, Tosunlar ve Üzümlü'de yolla ilgili şikayetler oldu. Bununla da ilgili valimize hemen talimat verdik."

'ORMANLAR FİDANLARLA BULUŞACAK'

Çok zor bir 10 gün yaşandığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Karşı tepelerdeki ormanın yemyeşil halini biliyorsunuz. Yanmış manzarayı gördükçe ciğerinizin halen yanmaya devam ettiğini biliyoruz. Bugün bu noktada AFAD, valimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığını, yapacaklarını milletvekillerimizle beraber istişare etmeye geldik. Tümü öngördüğümüz süre içerisinde büyük bir heyecanla, azimle tamamlanacak. ve bu görmüş olduğunuz, gördükçe de üzüldüğünüz ormanda yanan yerler, İbrahim Yumaklı Bakanımız ve mesai arkadaşlarıyla beraber, fidanlarla buluşacak. İklim değişikliği ile ilgili tedbiri hükümet olarak Bakanlığımızın ismine bile iklim değişikliğini ekleyerek aldık ve bununla ilgili başta çıkacak olan veya çıkan yangınlara karşı daha güçlü, daha hızlı, daha etkin olabilmek için hava ve karadaki unsurlarımızı ve çalışan iş gücümüzü artırdık. Öyle artırdık ki dünya ülkelerinde, komşularımızda çıkan yangınlarda bile bizden yardım istiyorlar. Dolayısıyla İzmir'de rüzgar 114 kilometreye ulaşmasaydı, nem 20'nin altında 12-13'e kadar düşmeseydi ve sıcaklık 42-43 dereceye kadar gelmemiş olsaydı yangın 10 gün sürmezdi" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya son olarak Ödemiş'teki yangına müdahale sırasında şehit olan Konya Orman Bölge Müdürlüğü Dozer Operatörü İbrahim Demir ile Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görevli Ragıp Şahin ve yangında hayatını kaybeden İbrahim Erkan'ın yakınlarına baş sağlığı diledi.