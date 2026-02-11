Kabine Değişikliği ve Eleştiriler

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, kabine değişikliğine ilişkin,"Millete karşı sorumluluğunu her zaman yerine getirmiş, sandıkta da her zaman hesabını vermiş bir Cumhurbaşkanımız var. Milletten almış olduğu bu yetkiyi kullandı diye bu anlamda yapılan eleştirileri, bu konuda yapılan değerlendirmeleri kabul etmiyoruz." dedi.

Genel Kurul'da, siyasi partilerin bazı grup başkanları ile Grup Başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, istifa ve görevden almanın siyaset kurumunun en sağlıklı iki mekanizmasından biri olduğunu vurguladı. Bir kişinin üstlendiği görevin gereklerini yerine getiremediğini düşündüğünde ya da görevini icra ederken ciddi sorunlarla karşılaştığında istifa etmeyi tercih etmesinin çoğu zaman olumlu olarak değerlendirileceğini dile getiren Ekmen, Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanlığı görevinden, Ali Yerlikaya'nın ise İçişleri Bakanlığı görevinden affını istediğini belirtti.

Ekmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanın görevden aflarını gerektirecek günahları nedir acaba? Hangi günahı işlediler de hangi hatayı işlediler de hangi talimata karşı vicdanlarının direnciyle karşılaştılar da görevden aflarını talep ettiler? Eğer ortada bir günah veya hata var ise kamuoyunun bunları adli, idari, siyasi tartışmalarla bilmesi gerekir."

Ekmen, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasını da eleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 2026 yılı içerisinde 185 milyar liralık bir özelleştirmenin yapılacağını bunu da ABD basınından öğrendiklerini söyledi.

Otoyol ve köprüler olmak üzere 4 milyar dolarlık bir özelleştirme gelirinden bahsedildiğini dile getiren Çömez, "Buradan alınacak 4 milyar dolar para, 25 yıllığına alacağınız bu para sadece sizin döneminizde yapılmış borcun 12 günlük faizine yetiyor. Allah aşkına, bu şekilde ekonomi yönetimi olur mu?" sorusunu yöneltti.

Sağlıkta ocak ayında şehir hastanelerine ödenen paranın 22 milyar lira olduğunu belirten Çömez, geçen yıla göre ödenen parada yüzde 50'lik bir artışın yaşandığını hatırlattı. Çömez, "Önümüzdeki üç yıl içerisinde şehir hastanelerine ödenecek para 500 milyar lirayı geçecek." ifadesini kullandı.

2025 yılında SGK'nin özel hastanelere ödediği paranın 100 milyar liraya ulaştığını dile getiren Çömez, "Geçen yıl SGK özel hastanelere 13 bin 436 teftiş yapmış, bunlardan 12 bin 764 tanesinde yolsuzluk bulmuş, soygun düzeni bulmuş, sahte fatura bulmuş. Böyle bir uygulama, böyle bir düzenin sürmesi mümkün değil. Korkunç bir yolsuzluk mekanizması var." diye konuştu.

"İnancımız tamdır"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek'e görevlerinde başarılar diledi.

PTT'nin sadece bir kurum değil devletin en ücra köşedeki vatandaşına uzanan şefkat eli, milli haberleşmenin ana omurgası olduğunu vurgulayan Kılıç, PTT çatısı altında aynı görevi paylaştığı halde özlük hakları noktasında birbirinden çok farklı şartlarda çalışanların mevcudiyetine işaret etti. Kılıç, "Kamuda sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda atılan o tarihi adımların PTT'deki idari hizmet sözleşmeli kardeşlerimiz için de atılacağına dair inancımız tamdır." sözlerini sarf etti.

Türk kültürü ve medeniyetinin kadını hiçbir zaman hayatın kıyısında bırakmadığını belirten Kılıç, Türk kültürü ve medeniyetinin, kadını ailenin sarsılmaz kalesi hem de toplumsal yükselişin lokomotifi şeklinde merkeze koyduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda Türk kadınının azmiyle aşamayacağı hiçbir set, deviremeyeceği hiçbir engel yoktur. Bizler evlatlarımızın laboratuvarlarda, uzay araştırmalarında ve en karmaşık mühendislik projelerinde en ön saflarda yer alması için kapıları sonuna kadar açmaya, haklarını her kürsüde savunmaya kararlıyız."

Tutulan Hızır oruçlarının kabul edilmesini dileyen Kılıç, "Alevi-Bektaşi canlarımızın tuttuğu oruçların Hak katında kabul, paylaştığı lokmaların ve ettiği duaların izzetidergahta makbul olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanlığı görevinden, Ali Yerlikaya'nın ise İçişleri Bakanlığı görevinden affını istediğini anımsattı.

Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabinede iki bakan değişti. Yerlikaya ve Tunç görevlerinden alındılar. Şimdi sorsak Sayın Yerlikaya'ya ve Tunç'a 'neden görevden alındınız' diye, bir yanıt vereceklerini düşünmüyorum. Kimse de bilmiyor neden görevden alındıklarını. Eğer başarısız oldukları için alındılarsa bence hepsi alınmalıydı."

Temelli, Adalet Bakanlığına Akın Gürlek'in atanmasını da eleştirdi.

Ekonomide bir adaletsizliğin yaşandığını söyleyen Temelli, ekonomide yapılan uygulamaların bu adaletsizliği derinleştirdiğini kaydetti.

Bazı köprü ve otoyolların özelleştirilmesinin gündeme geldiğini ifade eden Temelli, şunları paylaştı:

"Buradan beklenen gelir 185 milyar. Bu 185 milyar, aslında, kamu-özel işbirliği çerçevesinde bir yılda yapılacak ödemelere karşılık geliyor. Bu özelleştirme konusunda bugüne kadar 65 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız. 65 milyar dolarlık özelleştirme karşılığında bu ülkenin ekonomisinde hiçbir iyileşme olmadı."

"Demokrasimiz adına ağır bedeller ödüyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, depremzedelere yönelik verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü. Depremden üç yıl sonra konutların verilmediğini, 450 bin anahtarın verildiğini söyleyen Emir, "450 bin anahtar verildi. O anahtarı alan vatandaşlar, konutlarını aradılar bulamıyorlar. Konutunu bulanlar, içeri giriyorlar birçok eksiği var, taşınacak durumda değil. Konteynerları gezin, ayağınız bir çamura değsin ondan sonra 'deprem bölgesi ihya ettik' deyin." değerlendirmesinde bulundu.

Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 12 yıl 6 ay hapse çarptırılmasını eleştiren Emir, "Ayşe Barım bugün ceza aldı. Suçu ne? Hükümeti görevden almak için darbe teşebbüsü, buna kargalar bile güler." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığına Akın Gürlek'in atanmasını eleştiren Emir, "Akın Gürlek'in hazırladığı bütün iddianamelerin içi bomboş, deliller çöp değerinde. Eninde sonunda ortaya çıkacak bu. Ama demokrasimiz adına ağır bedeller ödüyoruz." diye konuştu.

"Yapılan eleştirileri kabul etmiyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatının üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, Baykal'ı rahmetle andı.

Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi tebrik eden Gül, bu konuda gelen eleştirilere yanıt verdi.

Abdulhamit Gül, şunları dile getirdi:

"Bu değişiklikler, Hükümet ve kabinedeki değişiklikler, milletimizin helal oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'dan kaynaklanan bir yetkisidir, her zaman bu konularla ilgili takdirler yapılabilir. Millete karşı sorumluluğunu her zaman yerine getirmiş, sandıkta da her zaman hesabını vermiş bir Cumhurbaşkanımız var, dolayısıyla milletten almış olduğu bu yetkiyi kullandı diye bu anlamda yapılan eleştirileri, bu konuda yapılan değerlendirmeleri kabul etmiyoruz. Biz, milletten başka hiçbir yere, hiçbir merciye hesap vermeyiz, milletten aldığımız yetkiyi de haklarımızı da sonuna kadar kullanırız."

"Terörsüz Türkiye" ve terörsüz bölge sürecinin çok güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Gül, Meclis'te bu noktada kurulan komisyonu hatırlattı. Gül, "Meclisimizde kurulan Komisyon da büyük bir mutabakatla çalışmalarını sürdürüyor. İnanıyorum ki Türkiye'nin hem kendi içinde iç cephesini güçlendirdiği hem de bölgenin terörsüz olduğu, istikrara kavuşacağı bir yapıyı hep beraber kuracağız." görüşünü paylaştı."

Deprem bölgesinde 455 bin konutun yapıldığını milletin yanında olunduğunu belirten Gül, deprem konutlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını anımsattı. Gül, "Konutların bedelinin yüzde 65'ini devletimiz ödeyecek, kalan kısımlarla ilgili de 18 yıl faizsiz bir şekilde milletimiz kendi evlerinde oturabilecek. Biz her zaman, deprem bölgesi başta olmak üzere, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'na Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in de katıldığını hatırlatan Gül, tüm Türkiye'de bu nefret söylemine karşı tüm partilerin ortaklaşmasının çok kıymetli olduğunu belirtti.

Gül, şöyle devam etti:

"Bugün AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu özgürlük çerçevesinde başörtüsüne yönelik gerek ikincil mevzuatlarla gerekse idari kararlarla başörtüsü konusunda olumlu gelişmeler olmakla beraber, bu hususun Anayasa'da teminat altına alınması da siyasi tarihimizde hepimizin önündeki bir ödevdir. O yüzden, yeni anayasayı, özgürlükleri, başı açık olanı, başı örtülü olanı anayasal güvence altına alacak bir düzenleme şarttır."