AK Parti, kamuda tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifini sundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti, kamuda tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifini sundu

AK Parti, kamuda tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifini sundu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sundu.

05.07.2024 17:31
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 32 maddelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını belirtti. Güler, tasarruf tedbirlerine aykırı hareket eden kamu görevlilerinin tabi oldukları ilgili mevzuata göre yaptırım uygulanacağını belirterek, "Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin; her statüdeki kurum ile kuruluşun yönetim ve denetim organlarında görev alan her statüdeki kamu görevlerine, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, belediyelerin meclis üyeleri dahil olmak üzere kurum içi ve kurum dışı ayrım yapılmaksızın bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılması ve yapılacak ödemelere de üst sınırı getirilmesi de kanun teklifimizde yer almaktadır" dedi.

'AKARYAKIT İSTASYONLARI DIŞINDA PETROL SATAN YERLERLE ETKİN MÜCADELE EDİLECEK'

Enerji piyasalarındaki koşullara yönelik, teknolojik gelişmeler dikkate alınarak ilgili mevzuatta değişiklik yapılacağını açıklayan Güler, "Petrol Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılarak, akaryakıt istasyonu dışında kendi araçlarına, ihtiyaçları için belirli şartlar altında akaryakıt ikmali yapabilecek yerlerin sınırlandırılması suretiyle kamu ve can güvenliğini dikkate alınarak mali usulsüzlük fiilleriyle daha etkin bir mücadelede burada teklifimizde yer almaktır. 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'nda, boru hatlarıyla petrol taşıma alım şirketlerinin doğal gaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idare para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının Hazine'de görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilmesi teklifimizde yer almaktır. 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tevdi edilen yetkilerin, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na devredilmesi ve bu çerçevede atıfların Bütçe Başkanlığı'na yapılması teklifimizde yer almaktır. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal etmiş olduğu, avukatların 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hükümlü sayılmasına ilişkin hüküm, AYM iptal kararı nedeniyle, karar gerekçesinin de dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin ihtilafların da görüleceği mahkemenin Sulh Ceza Mahkemeleri yerine idari yargıya verilmesi de teklifimizde yer alıyor" diye konuştu.

'DEPREM İLLERİ 2023 NÜFUS SAYIMINA GÖRE PAY ALACAK'

Güler, kanun teklifiyle İller Bankası'nın sermayesinin artırıldığını söyleyerek, "Yerel yönetimlere uygun faizli ve uzun vadeli finansman desteğinin ve likidite döngüsünü kendi öz kaynaklarıyla sağlamakta olan İller Bankası'nın finansman süreçlerinin düzenli devam edebilmesi ve etkilerinin de artırılması için sermaye tavanını da bu teklifimizde artırıyoruz. Deprem bölgesinde nüfusu azalan belediyeler için 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca; nüfus esas alınarak genel bütçede yapılacak pay dağılımında 2023 yılı nüfusu esas anılarak, deprem sebebiyle nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasını engellemeye yönelik de düzenlemeyi bu teklifimizde öneriyoruz. Önemli bir madde; araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan maddede öngörülen şartları taşıyanların Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapılarak teşvik edilmesi de bu teklifimizde yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanıyla yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmelerinin yatırım teşvik belgelerinde istinaden uygulananlara, benzer şekilde Damga Vergisi'nde de istisna tutulması yine önerimizde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

'TEDBİRLERE UYMAYAN MEMURLAR İÇİN DİSİPLİN SÜRECİ UYGULANACAK'

Tasarruf tedbirlerine aykırı davranan bürokratlara ilişkin soruyu yanıtlayan Güler, "Kanun teklifimizde bu sürecin izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yapılacak. Bu mahiyette genelgeye aykırı durumların tespiti halinde ilgili bakanlığın kendi mevzuatı çerçevesinde, disiplin sürecinin işletilmesi ve sonuçtan da Cumhurbaşkanlığımıza bildirmesi noktasında bir hüküm getiriyoruz. Buradaki mevzuat, kamu ve işçileri için de farklı; çünkü burada özel idare ve diğer kamu harcamaları da vardır. Memuriyetler açısından mevzuat çerçevesinde 657 saylı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesinde; kamu görevinden çıkartılma dahil her türlü disiplin süreci işletiliyor. Kendi mevzuatı çerçevesinde bunu ilgili bakan yapacak ve sonuçlarını Cumhurbaşkanlığımıza bildirecek ve raporları gönderecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Vergi Paketi'ne değinen Güler, "'Vergi Paketi' önümüzdeki hafta itibarıyla inşallah nihayete erecek. Maalesef kamuoyunda hiç istemediğimiz; yani gündeme gelmeyen, görüşülmeyen birçok husus paylaşıldı. Sanki çok özellikli bir şey varmış gibi. Maalesef bu özel durumlar süreci biraz geciktirdi. İnşallah önümüzdeki hafta son şekli verip, bunu daha önceden de paylaşmıştık; özellikle, Asgari Kurumlar Vergisi, istisnalar, teşvikler, muafiyetler söz konusuydu. Bunlar üzerinden bir çalışma yürütüldü ama hiç arzu etmediğimiz bambaşka konular sanki çalışıyormuş gibi gündeme getirilince biraz gecikmeler oldu" diye konuştu.

Güler, sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan teklifin de önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulabileceğini söyledi.

'UEFA'NIN KARARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) A Milli Takım sporcusu futbolcu Merih Demiral'e verdiği 2 maç müsabakalardan men cezasını kabul etmediklerini belirten Güler, "UEFA'nın baskı altında aldığı, ön yargılı ve siyasi sebeplerle vermiş olduğu bu kararı kınıyorum. UEFA'nın disiplin yönetmeliği çok açık; 31'inci maddenin 4'üncü fıkrası, bu maddenin neler getirdiği belli. Biliyoruz ki, tarihe kökenimizde Bozkurt işareti geleneksel manada bu topraklara ait bir duruştur, eylemdir, davranıştır. Baskı altında kaldığını şöyle söylüyoruz ki, malum Almanya'da yayınlanan bir gazetenin, daha disiplin soruşturulması süreci devam ederken 2 maç ceza alacağına yönelik bir bilgiyi paylaştığını da göz önüne aldığımızda bunun bir siyasi hesaplaşmayla, siyasi bir cezalandırma niyetinde ve Milli Takımınızın moralini bozmak ve bu başarısını da gölgelemek için yapıldığını çok açık söylüyoruz. Bu kararı tanımıyoruz, reddediyoruz ve şiddetini de kırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÜST SINIR 92 BİN LİRA OLACAK'

Güler, kamuda çoklu maaş uygulamasına üst sınır getirileceğini söyleyerek, "Şu anda yaptığımız değişiklik şu, özel şirket statüsünde olup da devleti temsilen görev yapılan birçok kurul ve kuruluş var. Dolayısıyla buradaki genel kurul tarafından belirlenen rakamlara biz karışmıyoruz. Bu rakamlar ne belirlendiyse, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bünyesindeki ortak hesaba gelecek. Burada Hazine'ye devredilecek. Bu hizmetlerden dolayı emek sarf edenlerin maaşları, 15 Temmuz'da yapılacak olan zam farkıyla farklılık oluşabilir ama üst sınır 92 bin lira olacak. Bu maaşın üstünde verilecek huzur hakkı veya görev tazminatı bedelleri varsa Hazine'ye devredilecek" dedi.

Kaynak: DHA

Abdullah Güler, AK Parti, Deprem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, kamuda tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifini sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti, kamuda tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifini sundu - Son Dakika
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