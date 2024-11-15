KKTC'nin 41. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

KKTC'nin 41. Yılı Kutlandı

KKTC\'nin 41. Yılı Kutlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin bağımsızlık mücadelesini vurguladı ve iki devletli çözüme destek verdi.

15.11.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türkleri, kendi devletini kurarak bağımsızlık yolunda önemli adım atmış, milli iradelerini net bir şekilde ortaya koymuşlardır. Bugün Kıbrıs Adası'ndaki tek meşru devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir." dedi.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmigeçit törenine katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, KKTC'nin ilan edildiği 15 Kasım 1983 tarihinin Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğunu, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı zorluk ve zulümlere rağmen asla yılmadığını ve bağımsızlık mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Bugünün, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini dünyaya ilan ettiği ve vatanından, bağımsızlığından, özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini haykırdığı bir gün olduğunu vurgulayan Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zulme son verdiğini, adaya barış ve huzur getirdiğini ifade etti.

Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'na siyasi liderlik yapan merhum Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı rahmet ve minnetle andığını dile getirerek, Barış Harekatı'nın sağladığı güvenlik ve özgürlük ortamının, KKTC'nin ilanına imkan tanıdığını, tüm adada barış, huzur ve istikrar sağladığını bildirdi.

"Federal bir çözüm modeli artık söz konusu değildir"

Enosis hayali uğruna her türlü mezalimi gerçekleştirenlerin önlerinin, mukavemet ruhuyla kesildiğine belirten Yılmaz, "Kıbrıs Türkleri, kendi devletini kurarak bağımsızlık yolunda önemli adım atmış, milli iradelerini net bir şekilde ortaya koymuşlardır. Bugün Kıbrıs Adası'ndaki tek meşru devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir." diye konuştu.

Yılmaz, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere, bu kutlu yolda destansı bir mücadele ortaya koyan tüm kahramanları rahmet ve şükranla andığını dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi uğruna canlarını ortaya koyan kahraman Mehmetçik ve Mücahitleri rahmet, minnetle yad ettiğini söyledi.

Rum kesiminin, Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri ile siyasi gücü ve refahı, siyasi eşitlik temelinde asla paylaşmak istemediğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Türklerini azınlık olarak görüp, sözde devletlerine yama yapmaya çalışıyorlar. Kıbrıs Türk'ünün denenmiş ve başarısızlığı kanıtlanmış, tükenmiş federasyon modelini hedefleyen eski sürüm BM parametreleri ile kaybedecek vakti yoktur. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna tüm yüreğimizle inanıyoruz ve bütün imkanlarımızla, gücümüzle bu vizyonun yanındayız, arkasındayız. Federal bir çözüm modeli artık söz konusu değildir. Ada'nın gerçeklerini ve iki tarafın da iradesini yansıtmayan hiçbir önerinin bizi çözüme götürmeyeceği apaçık ortadadır. Gerçeği duymak istemeyenler olsa da, Ada'da iki ayrı halk ve 41 yıllık Kuzey Kıbrıs Türk devleti gerçeği vardır. 41 yıl önce bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmuş olması, her şeyi apaçık gözler önüne sermektedir."

"Kıbrıs Türkleri insanlık dışı izolasyonlara maruz bırakıldı"

Uluslararası toplumun da artık KKTC'nin statüsünü kabul etmesi gerektiğini belirten Cevdet Yılmaz, "Rumlar, Annan Planı'nı reddetmelerine rağmen, topluluğun ilkelerini çiğneme pahasına Avrupa Birliği'ne üye olarak kabul edildiler ve bu durum onların rahat içinde belli bir konfor alanı içinde yaşamalarını sağladı. Buna karşılık, Kıbrıs Türkleri haksız, hukuksuz ve insanlık dışı izolasyonlara maruz bırakıldılar." dedi.

Yılmaz, bu şartlar altında Kıbrıs Türklerinin, eşit statüsünün uluslararası alanda tanınmasını istemelerinin son derece doğal olduğunu bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Azerbaycan'da gerçekleşen Şuşa Zirvesi ve ardından Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet edilmesinin, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına verilen güçlü bir mesaj olduğuna işaret eden Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün her türlü zorluğa rağmen, büyük fedakarlıklarla kurduğu ve çatısı altında güvenle yaşadığı devletinden vazgeçmesini hiç kimse beklemesin. Kıbrıs Türkü, elde ettiği kazanımlardan asla geriye gitmeyecektir. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türkünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanındadır, yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yaşam standartlarını yükseltecek birçok projeyi hayata geçirdik"

Yılmaz, Doğu Akdeniz'in tüm bölge halkları için barış denizi olması yönünde çalıştıklarını, bölgesel barışın tüm halkların huzurunu ve refahını artıracağını belirterek, bölgeye yönelik dış güçlerin emperyalist tasarımları ve müdahale çabalarının hiç kimseye fayda getirmeyeceğini söyledi.

Filistin davasına verdikleri desteğin de kesintisiz süreceğini bildiren Yılmaz, adalet ve uluslararası hukukun gereği olarak, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine omuz vermeyi, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan katliamlara karşı duruşlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yılmaz, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar arayışlarının, Filistin'de hak ve adaletin tesis edilmesiyle güçleneceğini belirterek, "Uluslararası hukukun, kanun ve kuralların içinin boşaltılması hiç kimseye huzur getirmeyecektir." diye konuştu.

Kıbrıs'ta gösterdikleri dayanışmanın bir benzerini, mazlum Filistin halkıyla olan kardeşlik bağlarında da kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Yılmaz, ateşkesi, insanı yardımları, iki devletli siyasi çözümü tüm imkanlarıyla savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

" Türkiye Yüzyılı, Kıbrıs Türklerinin yüzyılı olacak"

Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği refah içinde yaşaması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın ekonomik kalkınma ve sosyal refah yönündeki çabalarının en somut göstergesi olduğunu söyledi.

"Tarımsal sulamadan enerji arzı güvenliğine, ulaşımdan eğitime, sosyal konutlardan e-devlet çalışmalarına kadar Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yaşam standartlarını yükseltecek birçok projeyi hayata geçirdik." diyen Yılmaz, dün, Türkiye tarafından inşa edilen ve donatılan 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini, askerlerin, vatandaşların ve KKTC vatandaşlarının kullanımına sunduklarını anlattı.

Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün birlik ve beraberliğini sürdürdüğü müddetçe, anavatanın da desteğiyle, her geçen yıl daha da ileri gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm çabamız Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikbalini ve refahını güvence altına almaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılında olduğu gibi, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da Türkiye Cumhuriyeti yanınızdadır, her zaman yanınızda olmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Kıbrıs Türklerinin yüzyılı olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anavatanı ile birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum. Kıbrıs Türk devletinin asırlık bir çınara dönüşmesini gönülden diliyorum. Cumhuriyet bayramımız ve bayramınız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Kıbrıs, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC'nin 41. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
15:18 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
07:24 Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
01:46 Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy’yi Sağlık Bakanı seçti Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti
00:39 Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
23:11 Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 17:05:08. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC'nin 41. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.