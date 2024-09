Litvanya Büyükelçisi Türkeli\'yi Ziyaret Etti

Politika

Litvanya Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, beraberindeki heyetle birlikte Sinop'un Türkeli ilçesine gelerek, "Yerel Endüstri ve Tarımın İklim Değişikliğine Uyumunun Artırılması" projesi kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Türkeli Belediyesi, Akademisyenler Birliği Derneği ve Litvanya Vilkaviskis Belediyesi ortaklığında yürütülen "Town Twinning Between Türkiye and the EU-II" Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Yerel Endüstri ve Tarımın İklim Değişikliğine Uyumunun Artırılması" projesinin saha çalışmaları kapsamında Türkeli Belediyesi'ni ziyaret eden Litvanya Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis ve beraberindeki heyet, toplantı öncesi Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'i makamında ziyaret etti.

Beraberinde Vilkavikis Belediye Başkanı Algirdas Neiber, Vilkavikis Belediye Başkan Yardımcısı Joris Juskauskas, Vilkavikis İlçe Belediyesi Yatırım ve Stratejik Planlama Departmanı Başkanı Jurga Grigaliunaite-Milovanov ile Türkeli'ye gelen Büyükelçi Degutis ziyarette, Belediye Başkanı Veysel Şahin ile birlikte Litvanya ve Türkeli arasında yapılabilecek olan işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Litvanya Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, "Karadeniz sahilinde küçük bir belediye görmek gerçekten güzel. Özellikle büyükelçilik olarak biz de kendi ülkemizdeki belediyelere de Yeşil Gelecek İçin Şehir Eşleştirme Projesinin imkanlarını oldukça geniş bir şekilde tanıtmış olduk. ve belediyelerimiz de bu aşamada başarılı oldular. Yaklaşık 26 projede 3 tane Litvanya'da eşleştirme var. ve bir tanesinin de bu bölgeden olması ve Türkeli Belediyesi'yle birlikte olması gerçekten mutluluk verici. Sinop'tan geliyoruz ve bölgenin merkezi olarak orayı da görmek bizim için çok keyifliydi. Özellikle ilin ekonomik gelirleri nelerdir, ilin önemi nedir, onu gördük Sinop Merkezde. Şimdi Türkeli'de 2 proje ortağını bir arada görüyoruz, bu da güzel bir şey" dedi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, "Daha önce bizim de Litvanya'ya bir ziyaretimiz oldu. Görsel manada çok fikir sahibi olduk. Birkaç kültürün yoğurulduğu eski adetlerden yenileşmeye kadar çok değişik bir ambiyans yaşadık orada. Bize özellikle yeşil enerji konusunda büyük bir ışık tuttular. İnşallah biz de o ışıkla bölgemize ışık oluruz. Oradan geldikten sonra o yönde çalışmalarımıza başladık ve çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunları ilçemizde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Vilkavikis Belediye Başkan Yardımcısı Joris Juskauskas ise, "Bizler kendi projemizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyduk. Sayın başkan bizlere karşı Türkiye'deki ev sahipliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerine daha önce ziyaretlerimiz oldu fakat Türkiye'nin bu tarafları bizim Litvanya'ya daha çok yakın, çünkü yemyeşil ve biz daha çok beğeniyoruz. Özellikle ikimizin belediyelerinin de yeşil gelecek için çalışmaları mutluluk verici" şeklinde konuştu.

Joris Juskauskas, Belediye Başkanı Veysel Şahin'e kendi belediyelerinin üretimi olan doğal şekerlerden hediye etti. Belediye Başkanı Veysel Şahin'e Vilkavikis Belediye Başkan Yardımcısı Joris Juskauskas'a belediye atölyesinde üretilen duvar saatlerinden hediye etti. Ziyaretin ardından belediye başkanlığı makamındaki toplantı salonda toplantı gerçekleştirildi. Başkan Şahin, katılımcılara ilçenin tarihi ve coğrafi konuları hakkında çeşitli bilgiler verdi. - SİNOP