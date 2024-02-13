Memleket Partisi\'nin Ankara Adayı Zafer Burak Hasar oldu

Politika

Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı

Memleket Partisi, aday tanıtım toplantısını Ankara'da bir otelde düzenledi. Parti lideri Muharrem İnce toplantıda başta Ankara olmak üzere Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde adaylarını duyurdu. Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın karşısına Zafer Burak Hasar aday olarak gösterildi.

MEMLEKET PARTİSİ ANKARA ADAYI BELLİ OLDU

Eski CHP Milletvekili ve partinin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye CHP'den oy böldüğü yönündeki eleştiriler sürerken büyükşehirlerde CHP'yle ittifak yapıp yapmayacağı sürüncemede kalmış, daha sonra İnce'nin açıklamasıyla partinin tüm seçim bölgelerinde aday çıkaracağı belli olmuştu.

Memleket Partisi'nin açıklanan adayları şu şekilde:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Zafer Burak Hasar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ethem Eke

Adıyaman Belediye Başkanı Adayı: Prof. Dr. Ahmet Özalp

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ruşen Sever

Çanakkale Belediye Başkanı Adayı: Atalay Seçkin

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Mustafa Çağlayan

Edirne Belediye Başkanı Adayı: Çiğdem Bora

Giresun Belediye Başkanı Adayı: Suat Öndaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Cuma Akpınar

Kastamonu Belediye Başkanı Adayı: Ayten Urganioğlu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Deniz Coşkun

Kırıklareli Belediye Başkanı Adayı: Aslı Eligüzel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ünsal Karasağız

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Gülnur Efe

Osmaniye Belediye Başkanı Adayı: Bekir Levent Ersoylu

Rize Belediye Başkanı Adayı: Atilla Kayhan

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Seyit Ahmet Koçak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Barış Tunca

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ali Ertuğrul Aybay

MEMLEKET PARTİSİ ANKARA ADAYI ZAFER BURAK HASAR KİMDİR?

1975 yılında doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamlamış, 1993 yılında İçel Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans' eğitimini Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde, 'Doktora ve Uzmanlık' eğitimini ise Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2000 yılından beri, kendi kurduğu Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde; Dişeti Hastalıkları Ve Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaktadır.

2012 - 2016 yılları arasında 2 dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 'Tomografi Destekli Kılavuzlu İmplant Cerrahisi' üzerine bilimsel sunumlar yapmakta, sağlık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti ve yurtiçi mesleki eğitimler vermektedir. Halen özel bir üniversitede 'Sağlıkta İnovasyon ve Simulasyon İle Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi' Danışma Kurulu Üyesidir.

Basketbol, Yelken Sporları, Bilim Ve Felsefe amatör ilgi alanına girmekte; iyi derecede İngilizce, orta derece Almanca bilmektedir. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.