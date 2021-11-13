Üye Girişi
MHP milletvekilleri "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı için Muş'ta - Son Dakika

MHP milletvekilleri "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı için Muş'ta

13.11.2021 16:02
MHP milletvekilleri "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı için Muş'ta

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Muş'a geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Muş'a geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temalı yeni çalışma programı kapsamında Muş'a gelen MHP heyeti, partililerle bir araya geldi. Göletli Park'ta düzenlenen programda konuşan MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı kapsamında görevlendirildiklerini ve Anadolu'da adım basmadık yer bırakmayacaklarını söyledi.

"Teröristin adı Türkiye sınırına adım atınca PKK, adımını Suriye'ye sokarsa YPG olur, PYD olur"

Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin büyük bir yol aldığını anlatan Kara, "Bizler bu süreçte ne yaşadık? Yönümüzü döndük 'Türkiye'nin beka sorunu Afrin'dedir, Suriye'dedir, Irak'tadır' dedik. Cumhur İttifakı bunu söylerken, Zillet İttifakı şunu söylüyordu; 'Türkiye'nin Suriye'de beka sorunu yok, Türkiye'nin Irak'ta ne sorunu var, bizim orayla ne alakamız var? Beka kendi sınırları arasında olur.' Biz diyorduk ki; 'teröristin adı Türkiye sınırına adım atınca PKK olur, adımını Suriye'ye sokarsa YPG olur, PYD olur. Bunların birbirinden farkı yoktur diyorduk. Ama CHP ise şunu söylüyordu; 'bizim sınırlarımızı YPG korusun.' CHP lideri şunu söylüyordu; 'YPG'liler kendi ülkesini savunan bir oluşumdur, terörist değildir. Onlar, bize saldırmayacak.' 34 bin civarında terörist Suriye topraklarına, Irak topraklarına gömülerek beka sorunu çözülmeye başlamıştır" dedi.

"Kapalı Maraş 46 yıl sonra Cumhur İttifakı sayesinde açıldı"

Türkiye sınırları içerisindeki PKK'lı sayısının 100'ün altına indiğini kaydeden Kara, "Türkiye bir oyunu daha bozdu. Döndü Libya ile su anlaşması yaptı. Dedi ki 'mavi vatan artık Türkiye'nin garantisindedir.' Cumhur İttifakı olarak döndük yönümüzü Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta artık 'Lefkoşa'nın kaderi Ankara'nın kaderiyle birdir' diyen bir Cumhurbaşkanı var ve Kapalı Maraş 46 yıl sonra Cumhur İttifakı sayesinde açıldı" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan'da, Paşinyan diye diye Karabağ topraklarını geri aldık"

Karabağ'ın 28 yıl önce katliama uğrarken, Türkiye'nin Azerbaycan'daki Türk kardeşlerine içinin yandığını ve eli kolu bağlı, gücünün olmadığını anımsatan Kara, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün Allah'a çok şükür SİHA'larımızı, İHA'larımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi yapacak teknolojimiz var. Dünyanın gözünün içine baka baka, dalga geçe geçe Azerbaycan'da, Paşinyan diye diye Karabağ topraklarını geri aldık."

15 Temmuz hain darbe girişimini anımsatarak sözlerine başlayan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ise "Şimdilerde yine algıyla, kampanyayla Amerika'daki, İngiltere'deki ting tang kuruluşları parasıyla anket yaptırarak kendisini yüzde 2, 3-4'lerden, son seçimde zillet ittifakıyla meclise giren, 15 milletvekili borç alıp grup kuran ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir de milliyetçilikten uzak olduğunu söyleyerek ayrılan hanımefendi, Feridun Bahşi'nin evinde kek yiyor. Bu kadar alçaklar. Biz bunları unutamayız. Bizim görevimiz şu anda talip olan, algı yaptırılan, ülkeyi yönetmeye talip gibi gösterilen bunların defolarını, ayıplarını sizlere birebir anlatmakla mükellefiz" diye konuştu.

"Geçmişini bilmeyen insanların yüce Türk devletini yönetmeye talip olmaları abesle iştigaldir"

"Dronelerimizle, askerimizle Hafter'i ve işgalcileri Libya'nın dışına atarak, Libya'yı güvenli bir toprak ilan ettik" diyen Fendoğlu, Libya'nın geçmişte olduğu gibi bugün de kendilerinin olduğunu vurgulayarak, "'Ne işiniz var diyorlar?' Binlerce şehit verdik Trablusgarp'ta. Geçmişini bilmeyen insanların bugün yüce Türk Devletini yönetmeye talip olmaları abesle iştigaldir. Savunma sanayinde 5 yıl içerisinde Türk milletinin hiç kimseye ihtiyacı yok. Kimseden bir tane mermi almamışız. Kendi ürettiklerimizle Libya'da başarıya ulaştık" dedi.

"Bu şerefsizliği nasıl yapıyorsunuz siz"

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a istifa çağrısında bulunan Fendoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En son şehit yakınımızın kafasını kolunun altına alarak giden bir grup başkanvekili var, güya seviyor. Neredeyse alttan da kafasına vuracak. O şehit yakını eleştirebilir. Herkesin eleştirme hakkı var. Sizin de bana karşı eleştirme hakkınız var. Ama benim size küfür etmeye hakkım yok. Bu gücü nerden alıyorsunuz siz. Bu şerefsizliği nasıl yapıyorsunuz siz. Seni seçen, vekil olarak oraya gönderen millete kim hakaret ediyorsa o vekillik sıfatı yakışmıyor. Derhal istifa etsin."

MHP İl Başkanı Osman Yüce'nin de eşlik ettiği heyet, daha sonra Muş Valiliğini ziyaret ederek programına devam etti. - MUŞ

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP milletvekilleri 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı için Muş'ta - Son Dakika


Son Dakika

Çilem Doğan'ın davasındaki kararı eleştiren avukat Leyla Süren, kadınların en büyük korkusuna dikkat çekti 15:54 Çilem Doğan'ın davasındaki kararı eleştiren avukat Leyla Süren, kadınların en büyük korkusuna dikkat çekti Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi 15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş 15:10 Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş
Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem 14:59 Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü 14:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı, öfkesini sosyal medyadan haykırdı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz 14:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı, öfkesini sosyal medyadan haykırdı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin 14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir         
16:00
Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi         
15:22
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Otogarda tatil yoğunluğu! Veliler ve öğrenciler İstanbul dışına akın ediyor Otogarda tatil yoğunluğu! Veliler ve öğrenciler İstanbul dışına akın ediyor         
14:41
Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak         
14:15
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım         
14:03
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 16:07:23. #1.12#
SON DAKİKA: MHP milletvekilleri "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı için Muş'ta - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement