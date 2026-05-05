Özgür Özel’den Eleştiriler ve Çözüm Önerileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel’den Eleştiriler ve Çözüm Önerileri

Özgür Özel’den Eleştiriler ve Çözüm Önerileri
05.05.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, enflasyon ve vergi sistemine dair eleştirilerde bulundu, çözüm önerdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Maaş alarak yandaş basına çıkanlara, her akşam ücreti karşılığında partisini tartıştıranlara, umudunu butlana, şutlana koyanlara söylüyorum. Hepinize söylüyorum; 'İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin'" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, dün itibarıyla 81 ilde 973 ilçede sahaya çıktıklarını söyleyerek, "Büyük seferberliği başlattık. Bugün Yenimahalle ilçe örgütümüz anons edildi. Tahmin ediyorum ki öğleden önceki çalışmalarda yoruldular, buraya nefes almaya geldiler. Öğleden sonra Yenimahalle örgütünü sahada görmeye devam edelim. Bugünlerde Ankara'da il-ilçe örgütü ağırlamak yerine örgütlerimizin illerde, ilçelerde, beldelerde, köylerde çaldıkları kapılar tarafından nasıl ağırlandıklarını ve iktidar yürüyüşümüzü nasıl anlattıklarını görmek istiyoruz" diye konuştu.

'MİLLETİN HALİNDEN HABERİ YOK'

Özel, nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 4,18 olarak ilan edildiğini belirterek, "Dünyada enflasyon Türkiye'de anlandığı anlamda bir sorun olmaktan çıktı. Pandemi ile birlikte yüzde 3 olan enflasyonlar yüzde 5 oldu, faizi yüzde 7 yapıp çevirdiler de yüzde 3-3,5'de duruyor şimdi. Yüzde 2 olan enflasyon yüzde 4 oldu, döndürdüler de yüzde 2'de duruyor şimdi. Dünyada enflasyonda 100 ülke var, bir yıllık enflasyonu yüzde 5'in altında olan. Türkiye bir aylık enflasyonda neredeyse yüzde 5'i yakalamış durumda. Çıkmış, 'Küresel krizleri yönetme kapasitemiz teyit edildi' diyor. Öyle bir noktada ki ya gerçekten milletin halinden ve rakamlardan haberi yok ya da gerçeklikten kopmuş, saraylara hapsolmuş bir iktidar görüntüsü; fil dişi kulelerinden vatandaşı karınca gibi görüyor, vatandaşı küçük görüyor, vatandaşın aklıyla, vicdanıyla, yaşadıkları ile dalga geçiyor. Buradan Erdoğan'a söyleyeceğim şudur; o karıncanın kardeşi var, o karıncayı sana ezdirmeyiz, o karıncanın kardeşi Cumhuriyet Halk Partisi'dir" ifadelerini kullandı.

'VERGİ ADI ALTINDA SOYGUN VAR'

Özel, dünyanın en adaletsiz vergisinin dolaylı vergi olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de toplam vergilerin neredeyse yüzde 65'i. Ne demek o? En zenginle en fakirin eşit ödediği vergi. Elektriği, milyarder ve asgari ücretli yakıyor, aynı vergiyi veriyor. Sudan, toplu taşımadan, giyim kuşamdan alınan dolaylı vergilerinin tamamı. En zengin de en fakir de evladına süt aldığında, çocuk bezi aldığında aynı vergiyi ödüyor memlekette. ve bu vergilerin toplam vergideki payı yüzde 65. Bunun üstüne bir de yüzde 23-24 Gelir Vergisi var. O ne; maaşı bankamatikten çekiyorsun ya çekmeden içinden kesilen vergi. Bir de bankada bir mevduatın varsa, o mevduatın ay sonunda çekmeden içinden kesilen vergi. Bu da yüzde 23-24, yüzde 88-89'a geliyor. Geriye kalan yüzde 11 Kurumlar Vergisi. Yani esas kazananın, kar etmiş olanın Kurumlar Vergisi kardan veriliyor. Ettiği kardan vereceği vergi yüzde 11, geri kalan hepimizin verdiği vergi yüzde 89. Bunun adı vergide AK Parti'nin kara düzenidir. Bunu alaşağı etmeden ne emekli kurtulur ne emekçi kurtulur. Ne esnaf kurtulur ne köylü kurtulur. O yüzden ülkede bir vergi düzeni yok, vergi adı altında bir soygun düzeni var" ifadelerini kullandı.

'ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Özel, milletin algı operasyonlarına karnının tok olduğunu belirterek, "Ülkeyi çok büyük borçlandırıyorlar. Varlıkları yok pahasına satıyorlar. 25 yıllık köprünün gelirini 3 yıllığını peşin verene, 25 yıllığına veriyorlar. Yarınları düşünmüyorlar. Bir yandan da dış politikada berbat işler yapıp, Türkiye'yi bir yalnızlığa, bir itilmişliğe, bir çıkmazın içine sokup onarılması güç zararlar veriyorlar. Bir yandan da bir algı operasyonuyla, 'Efendim millet yoksul ama dış politikada iyiyiz. Erdoğan bizi güvende tutar', yok efendim 'Savaşın dışında tutar' gibi algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'na girmemenin ne kadar önemli olduğu söylendiğinde o günlerde orduya harp stoku diye ayrılan buğdayı bildikleri halde, 'Efendim ekmekte karne vardı' diyenler, yıllarca bu siyaseti yapanlar şimdi 'Açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama bak İran'da savaş var' diye algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Şimdi televizyonlarda 24 saat dış politika yayını yaptırıp, onunla millete açlığını unutturmaya çalışıyorlar. Önce herkes şunu bilsin; bu iktidarın dış politikada ilkesi yoktur, prensibi yoktur. Tek amaçları bir şahsi çıkar meselesi, iktidarın devamı için birilerinden destek alma meselesidir. Bugün ülkeyi yönetenler, önce şahsını, ailesini, sonra partisini, en son Türkiye'yi düşünmektedirler" dedi.

Türkiye'nin yeni küresel sistemden dışlandığını söyleyen Özel, "Güçlü ülkeler, çok kutuplu dış politikaya yönelirken; ülkemiz Erdoğan'ın hataları, umutları, tercihleri yüzünden tek bir kutba bağımlı hale gelmiştir. O tek kutup Trump yönetiminden ibarettir. O Trump ki Türkiye'ye yolladığı büyükelçisinin, 'Çok akıllı adam, Erdoğan'da olmayanı veriyor ve ondan her istediğini alıyor' dediği Trump'tır. Bu sözü söyleyen Amerika'da bir meczup ya da şımarık bir köşe yazarı değil; Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki resmi temsilcisi, büyükelçisidir" dedi.

'AK PARTİ GİDİNCE GERİ VERMEYECEKLER'

Türkiye'nin dış politikasının hiç kimsenin lehine olmadığını söyleyen Özel, "Bir bütün olarak ülke kaybetmektedir. Ayrıca bu bir satranç tahtasıysa, Yunanistan Ege'de ilerleyince AK Parti seçimi kaybettiğinde hamleler geriye gitmeyecekti. Alınmış alınmıştır, kaptırılmış kale kaptırılmıştır. Yaklaşmış tehdit yaklaşmıştır. Kimse uluslararası alanda Güney Kıbrıs'ın edindiklerini, AK Parti döneminde ediniyor diye AK Parti gidince geri vermeyecektir. Oradan başlayacaksınız çalışmaya, oradan başlayacaksınız müzakereye, oradan başlayacaksınız tekrar bir şeyler kazanmaya çalışmaya" ifadelerini kullandı.

'REKABET ALANI DEĞİLDİR'

Özel, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Dış politikaya ilişkin ki ne güvenlikten bağımsızdır ne iç politikadan ne Türkiye'nin ortak geleceğinden. Önemli bir hususu da terörsüz ve demokratik Türkiye konusuyla ilgili açıkça söyleyeyim; 'Terörsüz Türkiye', PKK'nın silah bırakması, demokratikleşme adımlarının atılması, altına hep birlikte imza attığımız raporun 6'ncı ve 7'nci kısımları, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hem katıldığımız komisyon, hem altına imzamızı koyduğumuz, hem barışı savunan hem demokrasiyi savunan, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, AYM kararlarını, demokratikleşmeyi, yargıyla ilgili sorunları çözen, hem PKK'yı silahsızlandıran, Türkiye'de içerideki sorunu bitiren, Türkiye için Suriye için İran için Irak için bütün Kürtler için ülkelerinde ülkelerinin birlik ve beraberliği içinde en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz, altına bir kez daha imza atıyoruz. Biz hem Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini hem dünya ile ilişkilerini hem de Türkiye'nin iç cephesinin en kuvvetli olması gerektiği zamanda durması gerektiği yeri bilen bir partiyiz" ifadelerini kullandı.

'TEMEL SEBEP ADALET VE DEMOKRASİDEKİ ÇÖKÜŞTÜR'

Dış politikadaki durumun ve ekonomideki ağır tablonun temel sebebinin adalet ve demokrasideki çöküş olduğunu belirten Özel, "Cumhurbaşkanı adayını hapse atan, 30 yıl önceki verdiği diplomayı inkar eden, milletin verdiği mazbatayı siyaseten gasbeden, 60 yıllık, 80 yıllık aile şirketlerine son üç yıllık faaliyetten sonra çöken, başkasına ait olan suçun şahsiliği ilkesini de masumiyet ilkesini de gözetmeyen, muhalif televizyonlara çöken, TMSF'den haraç mezat satan bir iktidarın olduğu ülkeye maalesef kimse güvenmiyor. Kendileri siyaseten kaybedecekler ama Türkiye'ye büyük itibar, büyük güç kaybettiriyorlar. Maalesef zarar gören ülkemiz ve milletimiz oluyor. Türkiye'de bir ikili hukuk sistemi işliyor. Bu sistemde AK Parti'liysen, hatta başka partiliysen ama suçu işleyince AK Parti'ye gittiysen yargıdan, sorgudan, hapisten muafsın. Ama eğer muhalifsen işlemediğin suçlardan, her türlü iftiradan sorumlusun. Sana atılan her türlü iftiranın gerçek muamelesi görmesi ile karşı karşıyasın. İBB'de 37, Ankara Büyükşehir'de 97 yolsuzluk davası savcılıklara suç duyurusunda bulunulup, üzerine dönemin İçişleri Bakanının gelip alıp çöktüğü ve zaman aşımına zorladığı ya da kendi iktidarları sırasından Ankara Büyükşehir'de Melih Gökçek'in yaptığı 97 büyük yolsuzluğun üstünün örtüldüğü, Melih Gökçek'e soru sorulamadığı ama dürüst, namuslu, temiz, şeffaf, hesap verebilir siyasetin iftiralarla hedef alınmaya çalıştığı bir sürecin içindeyiz" diye konuştu.

'GÖRÜNTÜLERDE ALNIMIZ AÇIK, BAŞIMIZ DİK'

Cumhuriyet tarihinde hukukun bu kadar ayaklar altına alınmadığını söyleyen Özel, "Öyle bir yozlaşmışlık var ki sudan sebeplerle gözaltı yapıp, gözaltına alınan kişilerin özgüveninden yararlanıp, cep telefonlarının şifrelerini kapıp, elde ettikleri içerikleri yandaş basına servis ediyorlar. Cumhuriyet savcısısın sen. Orada dünyanın en mahrem bilgileri senin namusuna, senin namusun üzerinden devlete emanet; ettiğin yemin üzerinden. Ali Mahir Başarır'ın çocukluk arkadaşını yalan yere gözaltına aldılar. Çocuk demiş 'Bende bir şey yok.' Cep telefonu şifresini vermiş. Oradan buldukları, o kadar şeyin içinden buldukları bir videoyla insanları, eşleriyle, çocuklarıyla bir oldukları ortamı ifşa edip bir de utanmadan; 'Alem görüntüleri çıktı, bilmem ne görüntüleri çıktı.' Alemin de alasını bilirsiniz, günahın da alasını bilirsiniz. O görüntülerde alnımız açık, başımız dik. Veremeyeceğimiz tek bir hesap yok; ne ailemize ne milletimize. Yanımızdaki eşlerimize 'alem' diyerek, 'bilmem ne' yaftası vurmaya çalışanın alnını ben değil, millet karışlayacak. Şahsiyetsiz, karaktersiz, utanmazların hesabını sandıkta millet görecek, defterini millet dürecek" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİ SARACAĞIZ'

Özel devamında şöyle konuştu:

"Maaş alarak yandaş basına çıkanlara, her akşam ücreti karşılığında partisini tartıştıranlara, umudunu butlana, şutlana koyanlara söylüyorum. Hepinize söylüyorum; 'İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin.' Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum. Saraydan medet umanlara söylüyorum. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini, saraydan dilenenlere söylüyorum. Onun için bu salona ve bütün örgüte söylüyorum. Ayağa kalktınız, yok artık oturmak. Hedef iktidar, hiçbir gün yok durmak. Hep beraber gidiyoruz. Alınacak iktidar; millet korkmasın, milleti saracağız, haysiyetsizlerin defterini düreceğiz."

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel’den Eleştiriler ve Çözüm Önerileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
Grimaldo’dan Beşiktaş kararı Grimaldo'dan Beşiktaş kararı
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 3 yaralı Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 3 yaralı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Maliye’den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
17:00
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
16:20
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
15:45
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
15:44
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:40
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:36
Eylem Tok “Aile ile anlaştık“ dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
14:27
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı Kapakları 3 kişi kör etti
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti
14:20
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
14:06
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
14:01
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
13:46
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir
13:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:39:18. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel’den Eleştiriler ve Çözüm Önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.