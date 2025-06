Özgür Özel: Partimizi Kimseye Teslim Etmeyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili açılmış bir davada kayyım olmadı, başka yöntemlerle partinin başından bizi uzaklaştırma planlarını gece gündüz konuşuyorlar. Bütün arkadaşlara söylüyorum; sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır, partiyi tartışmaya yöneliktir. Bükemedikleri bileği kırmaya yöneliktir. Atatürk'ün partisini ne kayyıma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin zorluk yaşadığını belirterek, "Her gün zor ama bazı günler daha zor. İşte bir bayram arifesindeyiz alışverişe ihtiyaç var ve Kurban Bayramı; dar gelirlinin ete hasret olduğu, geldiğimiz somut durumda çok ciddi sıkıntıların çekildiği bir süreçteyiz. Kurban dayanışma demek, kesen var; ama kesemeyen çok var. Sofraları etle kavuşturmak, yoksul çocukları, herkesin etten kavurmadan bahsettiği yayınların yapıldığı dönemde büyük bir dayanışmayı çok daha hassasiyetle yürütmek zorunda olduğumuz bir sürecin içindeyiz. Eskinin orta direği yoksul, eskinin yoksulu derin yoksulluk içinde. 2002'de kurbanlık koç 150 lira, asgari ücret 184 lira. Bugün geldiğimiz noktada geçen sene koç 15 bin liraydı asgari ücret 17 bin liraydı. Bu sene asgari ücret 22 bin lira, aynı emsal bir koç 25 bin lira. 2002'de en düşük emekli maaşı 2 koç alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 14 bin 500 lira, koç 25 bin lira. Herkes perişan oldu; ama hele emeklinin durumuna baktığınızda 2 koç alırken, şimdi iki emekli 1 koç alamıyor. Emeklinin bayram ikramiyesi Erdoğan tarafından müjde olarak açıklandı. İkramiyede artış yok, müjde olan erken ödenecek olması. 2018'de ilk aldığınız bin lira ikramiye iyi bir koç alıyor, yani 24 kilo da et. Bugün 4 bin lira yalnızca 4 kilo et alıyor, koçun ancak bir budunu alıyor. 2018'de bir koç alan ikramiye, bugün 4 kilo et alıyor. İki sene önceki ikramiyesi bile 7 kilo et alıyormuş" ifadelerini kullandı.

'BU ASGARİ ÜCRETLİNİN ALIN TERİNİ SÖMÜRMEKTİR'

İşçi sendikalarına yönelik ziyaretlerini değerlendiren Özel, "Herkes 'işçi perişan' diyor. Asgari ücrete mutlaka bir enflasyon zammı yapılması gerekiyor. Seçimden önce, 'Enflasyon çift haneye çıktığı için ara zam yapılması lazım. Hatta enflasyon yüksek olduğuna göre 4 kez yapmak lazım' dediler. Bu millet ilk turda karar verememişti zaten. İkinci turda da küçük bir farkla oy verdi. Seçimden sonraki sene bir kuruş zam yapmadılar. Şimdi 22 bin yaptılar, o da hedef enflasyona göre; 26 yapmaları lazım, 22 bin yaptılar. Şimdi temmuzda ara zam yapmamaya niyet ediyorlar. Bu düpedüz asgari ücretlinin alın terini sömürmektir. 19 Mart darbesinin yansımadığı kısımda bile Erdoğan'ın hep övündüğü büyüme yüzde 2. İşin kötüsü tarımda yüzde 2, sanayide yüzde 1,48 küçülme var. Ardından 19 Mart darbesiyle yaşananlar yansıyacak. Geniş tabanlı işsizlik yüzde 32 oldu. Buradan bir kez daha söylüyorum; ülke böyle yönetiliyorsa, yargı böyleyse, seçimden sonra verilen sözler tutulmuyorsa, 'Bunlar gelirse Demirtaş'ı serbest bırakacak, Apo'yu serbest bırakacak' deyip asgari ücretliyi ve işsizliği değil de terör örgütünün başıyla konuşuyorsan, millete verdiğin sözü tutmayıp 'yapmayacağım' dediğin şeyi yapıyorsan meşru değilsin, o koltukta bir gün bile oturamazsın" dedi.

'İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYASI'

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 76 gündür tutuklu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ekrem Başkan'a attığı iftiralardan birini ispatlayamadı. Her seferinde yeni bir dalga, yeni masum insanlar. Önceden içeri attıklarını birbirinden ayırma, anasından 500 kilometre öteye, çocuğundan 300 kilometre öteye götürmeler. Cezaevinde 50 suç türünden insanın kaldığı yere bir tane gencecik kadını koyup orada zulmetmeler, sonra çağırıp 'Çocuklarını özledin mi? Hadi buradan eve git, at şuna imza' deyip iftiraya zorlamalar. Böyle bir sürecin içindeyiz. Avcılar Belediye Başkanımız 30 yaşında pırıl pırıl Utku Caner Çaykara, Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanımız, 'alınamaz' denen Gazi Osmanpaşa'yı alan ilçe başkanımız, pırıl pırıl kardeşimiz Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece'nin 30 yıldır vazgeçemediği, yaşı büyük, tecrübesi büyük, enerjisi yüksek Hasan Akgün Başkanımız. Adana'nın kadın belediye başkanı Oya Tekin, Ceyhan'ın gencecik belediye başkanı Kadir Haydar, Parti Meclis üyemiz, daha geçen cuma parti meclisinde oturduğumuz, çalıştığımız can arkadaşımız Baki Aydöner. 'Yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluk dosyası açıklamak' deyince bu Meclis'in her partilinin saygı duyduğu önceki dönem milletvekili Aykut Erdoğdu kardeşimi, gittiler sabahın köründe aldılar. Avcılar Belediye Başkanı demiş ki; 'Seçim kampanyasında yardımda bulundum ilçe başkanlığına, araç kiraladım.' Böyle laflar var, ispatı yok. Bunu duyunca Utku ne yapacak, Bulgaristan sınırını mı geçecek? Gencecik eşi, orada nikah şahidi, bütün ekibi orada, arkadaşları orada, hayalleri orada, geleceği orada. Sabahın köründe kapıyı zorlamalar, bağrışmalar, çağrışmalar, komşuların önünde, yeni evli ailenin her şeyini aramalar. Arkadaşlarımızı doktor kontrolü, oradan adliyeye gönderecekler. Hakim karar verecek, belki hepsi, belki çok önemli bir kısmı yarın görevine dönecek, ailesinin yanına dönecek. Tut ki 20 yıl, 50 yıl ceza alacak olsa, sabahın köründe kollarına iki taraftan birer polis, eller önde, kamerayı kurmuşlar 30 metre öteye. Futbolcular sahaya çıkarken yapmadıkları özenli çekimlerle ve klip çekmiş, film çekmiş. Arabaya biniyor arabadan iniyor, doktora gidiyor, doktordan çıkıyor. İtibarsızlaştırma kampanyası."

'ANT OLSUN GELECEĞİZ'

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası çekilen 'Düşükler Yassıada'da' filmini hatırlatan Özel, "Rahmetli Celal Bayar yemek yiyor, böyle dönüyor kameraya bakıyor. Rahmetli Adnan Menderes pencerenin önünde duruyor. Öbürü güya gazete okuyor. Celal Bayar'ın ağrına gitti, belindeki kemerle kendini asmaya kalktı. Türkiye 27 Mayıs'ı da 12 Mart'ı da 12 Eylül'ü de 15 Temmuz'u da çok ağır bedeller ödeyerek, öğrenerek ve geçmişteki hataları terk ederek, pırıl pırıl bir nesle emanet etmek istediğimiz 100'üncü yıla, bütün badirelere rağmen ikinci yüzyıla ulaştık. Şimdi 23 yıl önce 'demokrasi' diye geleceksin, 'Erdemliler hareketi', erdeme bak. 23 yıl sonra tek suçu Gaziosmanpaşa'yı elinden almak, tek suçu rekor oylarla seçilmek, tek suçu seni eleştirmek olan insanları, itibarsızlaştırıp Yassıada gibi film çekeceksin. Yassıada filmini çekenler tarih oldu, yok oldu. Torunu çıkıp diyemez, 'Benim dedem 1960 darbesini yaptı' diye. 12 Martçılar, Denizleri asanlar, 12 Eylül'ün işkencecileri hangisinin torunu şimdi insan içine çıkıyor? Var mı 15 Temmuz gecesi, 'Babam tankın içindeydi' diyebilen. 'Önündeyim' diyenler, itiraz edenler tarihe geçiyor. Size ant olsun, Anadolu'dan bizi dinleyen herkese söylüyorum. Nasıl o Celal Bayar'ı, o kendini asmaya kalkacak kadar rencide ettilerse, bizi bugün o kadar rencide ettiler. Nasıl o hareket Süleyman Demirel'i getirdi, başbakan yaptı birkaç yıl sonra ve 7 kere başbakan yaptıysa, sayısını millet takdir eder, o kadar hırsımız, o kadar zamanımız yok, hep gençlere emanet edeceğiz. Ama ant olsun ki bugünkü mağdurlar, yarınların iktidarıdır. Ant olsun geleceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİZ KAZANACAĞIZ'

Özel, "Biz 19 Mart'ın içinde bulunduğu haftaya; 'İstanbul Barosu'na kayyım, İBB'ye kayyım, CHP'ye kayyım' diye geldik. İBB kayyımını 7 gün, 7 gece Saraçhane'deki yüce yürekli, cesur, genciyle, yaşlısıyla aslan gibi milyonlar püskürttü. Biz de olağanüstü kongre yaparak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hazırladıkları kayyım planını püskürttük. Şimdi aynı darbe planını bu ayın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili açılmış bir davada kayyım olmadı, başka yöntemlerle partinin başından bizi uzaklaştırma planlarını gece gündüz konuşuyorlar. Bütün arkadaşlara söylüyorum; sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır, partiyi tartışmaya yöneliktir. Bükemedikleri bileği kırmaya yöneliktir. Buradan açıkça söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla, Parti Meclisiyle, 81 il başkanımızla, 973 ilçe başkanımız, 2 milyon üyemizle buradayız. Atatürk'ün partisini ne kayyıma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız kardeşim, hodri meydan. Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın, 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Biz buradayız, partimizin başındayız. 47 yıl sonra birinci partiyiz, Erdoğan'ın hedefiyiz. Dosta düşmana söylüyoruz ki; 'Teslim olmayız.' Biz kazanacağız, Erdoğan gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi kalacak, hodri meydan" dedi.