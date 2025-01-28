Özgür Özel: Partiye kaydolan herkes cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde oy kullanabilecek

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme takvimini bugün itibarıyla başlattıklarını söyleyerek, partiye kaydolan herkesin aday belirleme seçiminde oy kullanabileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin, "Bir telaş vardı. Ellerindeki karayı, kiri başkalarına bulaştırmaya, iftirayla ellerini temizlemeye çalışanların bir telaşı vardı. Biz, sorumlular kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun hakkaniyetli, şeffaf bir soruşturma yürütülerek cezalandırılmasına taraftık, halen daha tarafız. Algı operasyonu yapmaya çalışanlar, yangından 36 saat sonra belediyemizi zan altında bırakmak için 2007 tarihli, AK Parti döneminde verilen bir belgeyi servis ettiler. Kendi dönemlerinde verilen belgeyi, bizi zan altında bırakmak için servis ettiler. Gerçek, Bolu Belediyesi'nin geçen ay 9 kriterden 8'ini tutturmayan otele uygunluk belgesi vermemesidir. Gerçek, 2007 yılında AK Parti'li belediyenin verdiği uygunluk belgesiyle 2019'a kadar, kanunda yazmadığı için AK Parti belediyesinin o oteli 12 yıl denetlememiş olmasıdır. Bir sorun tespit edildiğinde, otelin faaliyetini durduracak olan bizzat Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır" diye konuştu.

'ADALETİ ÇALMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Özel, yangına ilişkin paylaştığı bilirkişi ön raporuna Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 'Korsan metin' dediğini belirterek, "Bilirkişilerden raporda 3 değişiklik istediler; bir Bolu Belediye Başkanını sorumlu yazın, iki bakanlığı sorumlular arasından çıkarın, üç yangının hangi lokantadan çıktığını yazmayın. Bilirkişiler, bu değişiklikleri yapmayınca görevden alındı. 7 bilirkişinin raporuna 'Korsan' diyen, esas adaleti kaçırmaya, adalete karşı korsanlık faaliyeti yürüten Adalet Bakanından başkası değildir. Hepimizin içini yakan facianın sorumlularını belirten bu rapor, ne o başsavcının, ne onları arayan genel müdürün, ne senin, ne de Recep Tayyip Erdoğan'ın malı değildir ki ele geçiriş şeklimiz korsanlık olsun. Yüreği yanan, adalet isteyen bu milletin malıdır. Milletin malını çalmanıza, adaleti çalmanıza izin vermedik, vermeyeceğiz. Sayın Erdoğan, hepimiz üzüldük ama siz yürütmenin başındasınız. Hepimizin içi yanıyor ama iki bakanı da atayan sizsiniz. Halen daha neyi bekliyorsunuz? Normalde istifa etmesi lazım ama etmiyor, niye biliyor musunuz? Ağzından aktarıyorum, 'Sağlık Bakanını istifa ettirdi mi de bana ettirecek?' Siz diyormuşsunuz ki, 'Önümüzde büyük kongre var. Kongreden sonra parti yönetimini de bakanları da değiştireceğiz.' Varsa yoksa partinin, sarayın, bu düzenin çıkarı. Yazıklar olsun partinizin çıkarına da lanet olsun düzeninize de sarayınıza da" diye konuştu.

'YENİ BİR CADI AVIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin Özel, "Yeni bir cadı avıyla karşı karşıyayız. 'Sen 12 yıl önce Gezi'ye gittin mi, sen Gezi'ye gidin diye çalışanlara telefon açtın mı' diye Gezi soruşturması başlatmak bu kötücül aklın, '12 yıl sonra Gezi'ye gidenlerden hesap soruyorlar, demek ki bu işlere girmemek lazım, sinmek, susmak lazım, 12 yıl sonra bile kapıya gelebiliyorlar' hissini yaratmak için yapılanın, organize bir meselenin hepimiz farkındayız. Gezi'ye gidenlerden hesap sorulmuyor, Gezicilerin o günkü tavrı değil, bugünkü tavrı soruluyor. O gün Gezi'ye giden Tamer Karadağlı bugün Devlet Tiyatrolarının başına getirildi. O gün Gezi'ye katılan, bugün saraya yanlayan Yavuz Bingöl'den kimse hesap sormuyor. Gezi'de hesap sorulan oraya gidenlerin, bugünkü tavrıdır" ifadelerini kullandı.

'SEN Mİ SOKAKTA HESAP SORMUŞSUN'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında 15 Temmuz ve 12 Eylül sözleriyle ilgili de konuşan Özel, "Bahçeli, 15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyormuş, 'Yüreğiniz yetiyorsa yine çıkın sokağa' demiş. Birazcık utanmak, kurumsal hafıza, hiç olmazsa bir ar olur. Bu lafları etmez de unutulsun diye tarihe bırakırsın. An itibarıyla MHP'nin internet sitesinde bu bildiri var. Bakın Devlet Bahçeli ne diyor; 'Halkın sokağa daveti, Türk askeri ile muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır.' Devlet Bahçeli söylüyor. 'Bilhassa milliyetçi, ülkücü hareketin provokasyon ve ajitasyonlara karşı teyakkuzu ile birlikte sokaklara çıkarak, iç savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülemeyecektir. Hiçbir dava arkadaşım karanlık sürecin tarafı olmayacaktır.' Ey Sayın Bahçeli, '15 Temmuz akşamı sokaklarda dersinizi verdik' diyorsun ya, 15 Temmuz'da FETÖ'ye dersini veren kahramanların saygıyla önünde eğiliyorum. O iradenin arkasında duran biri bile darbeci Fetullah'tan medet ummayan, en rahatsız olduğu Erdoğan'a bile darbe yapıldığında demokrasiyi savunan kahraman Cumhuriyet Halk Partililerin yakasına döktüğü, senin yediğinden fazladır. Sen mi sokakta hesap sormuşsun? MHP'nin resmi internet sitesinde kimin kahraman, kimin sonradan eklenmiş yandan koltuk değneği olduğunu, kimin o gece durumu hangi taraf güçlüyse o tarafa aldığını görsünler" dedi.

'YENİ BİR TAKVİMİ BAŞLATIYORUZ'

Özgür Özel, geçen hafta İstanbul'da kritik toplantılar yaptıklarını söyleyerek, "Ekrem Başkan'la, Mansur Başkan'la konuştuk, değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, bir yeni yol yürüyüşüne, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma noktasında mutabakatımız, örgütsel olarak tamdır. Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi, biraz önce ismini de andığım iki demokrasi kahramanının da 'Partim görev verirse, partim bana bir görev verirse' diye başlayarak kurdukları onurlu cümlelere yürekten ve hepiniz adına teşekkür ediyorum. İşte bunun için artık yeni bir takvimi başlatıyoruz. ve yeni bir çağrı yapıyoruz. Bugün bu kötülüğe karşı, bu vicdansızlığa karşı, bu gözü dönmüş adaletsizliğe, gözü dönmüş güç zehirlenmesine karşı demokrasi ile geldiği koltuğu kötülükle, şiddetle bırakmamak isteyenlere karşı yeni yürüyüşün ilk günüdür. Bugün başlattığımız yürüyüşle sandık görevlilerinin teker teker tespitinden, sandıkta bir tane oy aldırmamak için daha önceki yerel yönetim tecrübelerimizle, genel seçim tecrübelerimizle, aldığımız derslerle, edindiğimiz deneyimlerle sandığı korumaktan, sandığı kurmaktan, sonlanma aşamasına geldiğimiz partimizin programını bir iktidar programına dönüştürmekten, bir hükümet programını ilan etmekten, bu kötülüğün karşısına dimdik dikilecek cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye kadar yeni bir sürecin ilk günündeyiz. Bugün başlıyoruz" dedi.

'PARTİYE KAYDOLAN HERKES OY KULLANABİLECEK'

Özel, şubat, mart ve nisan aylarında tüm hazırlıkları tamamlayacaklarına dikkat çekerek, "Adayı, bir partinin genel başkanı olarak ben değil, bir partinin Parti Meclisi olarak seçilmiş organımız değil, elbette partinin vereceği önemli kararı tatbik edecek grubun bir mensubu olarak hepimiz, ama sayıları 1 milyon 600 bin cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. 'Ben cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum' diyen herkese söylüyorum. Bugün ilk gündür. Resmi açıklama yapılıp günbegün tarih belirlendiğinde o günden sonra artık gelenler oy kullanamayacaklar. Emeklilere, emekçilere, yoksullara ve bilhassa gençlere sesleniyorum; sizler bundan sonraki cumhurbaşkanını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçiminde iktidar yapacak cumhurbaşkanını belirlemeye var mısınız? Varsanız hepinizi baba ocağına bekliyorum. Partiye kaydolan herkes, cumhurbaşkanını belirleme seçiminde oy kullanabilecektir. Türkiye'yi davet ediyoruz. Biz bir yola çıkıyoruz. İktidarı değiştirmeye hazır mısınız? Biz hazırız, hep birlikte başaracağız, hep birlikte iktidara yürüyoruz. Bugün başlıyoruz, yolumuz açık olsun" diye konuştu.