Özgür Özel: Suriye ve Türkiye halklarının kardeşliği için yeni sayfa açılmalıdır

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , "Sayın Esad'a çağrımızdır; herkes gittiğinde biz burada kalacağız. Burada olmaya devam edeceğiz. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak, sizin menfaatinizedir. Suriye ve Türkiye halklarının kardeşliği için yeni sayfa açılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası'nda 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olanlara ödüllerini takdim etti. Daha sonra İYİ Parti'den ayrılarak CHP'ye katılan İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye parti rozetini taktı. Özel, "Bundan sonra Sayın Ümit Özlale ile birlikte ekonomi takımımız daha güçlü, İzmir'de daha güçlüyüz. Ailemiz büyümeye devam ediyor. Babaevine katılımlar devam ediyor. Bundan sonra da babaevine gelenlerin arttığını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlenerek ve büyüyerek, kararlılıkla iktidara doğru adım adım yürüdüğünü hep birlikte yaşayacağız" dedi.

'ENGELLİ MAAŞINI NET ASGARİ ÜCRETE ÇIKARACAĞIZ'

Engelli bireylerin sorunlarına değinen Özgür Özel, "Güçlü bir bütçesi olan, icracı bir Engelliler Bakanlığı iktidarımızın ilk gününde hayata geçecek. Engellilerin bağımsız bireyler olduğu, yardım değil hak talep ettiklerini bilerek, tüm adımlarımızı buna göre atacağız. Engelli haklarından yararlanmak için Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine aykırı olarak en az yüzde 40'lık vücut fonksiyon kaybına sahip olma koşulunu derhal kaldıracağız. Engellilerin kamu hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanmalarına dayanan bugünkü sosyal destek sistemi yerine onların engelli olmalarından kaynaklı ilave tüm masraflarını karşılamaya yönelik olarak aylık engelli ödeneği sistemine geçeceğiz. Engelli maaşını net asgari ücrete çıkaracağız. Engelli ve yaşlısına bakan, çoğunlukla sosyal güvenceden yoksun kadınlardan oluşan vatandaşlarımıza ödenen evde bakım parasını da net asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Engelliler Haftası'nda ödenmek üzere, her yıl seyyanen net asgari ücreti, engelliler haftasında yılda bir kez vermekten geri durmayacağız. Özel eğitim merkezlerinde öğrenci başına 4'te 1 asgari ücret ödeniyor. Bu yetmediği için sistem çökmüş durumda. Bir asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Özel eğitim merkezlerine giden 0-12 yaş öğrencilerinin seans sayılarını 8+4 saatten net 20 saate çıkaracağız. 2024 yılında engelli öğretmen ataması yapılmadı. 2 bin 500 öğretmen atama bekliyor. Bir an önce bu atamaların yapılmasını hem o öğretmenlerimiz için, aileleri için hem de tüm engellilere verilen bu sözün tutulması için takipçisi olacağız. İktidarın 1'inci yılında tüm engellilere, Cumhuriyet Halk Partisi adına, 'İktidarımızdan memnun musunuz' dediğimde, 'Çok memnunuz, sözünüzü tuttunuz' dedirteceğim" diye konuştu.

'MAHRUKİ 4 GÜN ENKAZDAN ÇIKMAMIŞ BİRİSİDİR'

Özel, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin 20 Kasım'dan bu yana tutuklu olduğunu söyleyerek, "Sadece görüşlerini belirtmiş. Mahruki, annesini kaybettiğinde 'Ölen öldü. Bu enkazın altından birinin annesini çıkarırım' diye 4 gün enkazdan çıkmamış birisidir. Böyle insan sevgisi olan, böyle birisinin hapiste tutulması, içerisinde bulunduğumuz saray rejiminin bir diğer büyük ayıbıdır. Diğer yandan TRT World Forumu'nda Sayın Erdoğan konuşuyor. Toplam 9 genç diyorlar ki, 'Gemiler Gazze'ye Hayfa'ya değil', 'İsrail'e ticaret devam ediyor' diyorlar, özgür Filistin bayrağı açıyorlar. Bu çocukları yaka paça dışarı attılar. Dedim ki ne ayıp bir şey. Demokrasi, tepki ve protesto rejimidir, demokrasi bunu güvence altına alır; ama yaka paça götürdüler. İnanılmaz bir şekilde bu 9 arkadaşımızı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçuyla tutukladılar, cezaevine koydular. İsrail'le ticareti kınamanın, 'Gemiler Gazze'ye Hayfa'ya değil' demenin neresi hakaret?" dedi. Aile hekimlerinin iş bıraktığını hatırlatan Özel, "Aile hekimlerinin mücadelesini ve eczacıların gerçek bir kamu sağlığını düşünen bir meslek olarak yapmış oldukları katkıyı saygıyla selamlıyoruz. Aile hekimlerimizin, eczacıların ve hasta haklarının sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu.

'BÖLGENİN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜ TÜRKİYE'DİR'

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili konuşan Özel, en önemli aktörün Türkiye olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin birinci partisiyiz ve bu partinin ve ülkenin kurucusu bize vasiyet niteliğinde dış politika öğütleri bıraktı. Bunlardan birincisi 'Komşularınla iyi geçin, onların iç işlerine karışma. Toprak bütünlüğüne saygılı ol. Komşularının devlet dışı unsurlarını muhatap alma.' 2010'ların başlarından başlayıp bugüne kadar, Emevi Camisi'nde namaz kılmaya gitmeler, Esad'ı terörist, hain, katliamcı ilan edip Suriye'yi bölmek üzerinden söylemler. Atatürk ne dediyse, tersini yapıyorlar. Bunun sonucunda milyonlarca sığınmacı Türkiye'ye geldi, bizim gencimiz yerine ucuz iş gücü oluyorlar, bizim gencimiz işsiz. Bizim yoksulumuz yerine sosyal yardım alıyorlar, bizimkilerin maaşları yetmiyor, sosyal yardım yetmiyor. Bu ülkede ne huzurları var, ne huzur veriyorlar. Bu süreçte halen daha birileri aynı yanlışta ısrar ediyor. Bu bölgenin en önemli aktörü, Türkiye'dir. Bu yaşananlara kayıtsız kalamayız, soğuk kanlılığı elimizden bırakmamalıyız. Devlet kuran parti, dış politikaya devlet ciddiyeti zaviyesinden bakmak durumundadır" dedi.

'EN ÇOK TÜRKİYE'YE ZARAR'

Suriye'deki istikrarsızlığın en çok Türkiye'ye zarar verdiğini belirten Özel, "Toprak bütünlüğü korunan, Türkiye'ye zarar gelmeyeceği sürece, iç işlerinde kendi kararlarını veren bir Suriye'den tarafız. Oysa bugün Suriye, tüm bölgeye istikrarsızlık üreten, vekalet savaşlarının yürütüldüğü bir ülkedir. Bu istikrarsız hal, Suriye'ye zarardır, ondan sonra en çok Türkiye'ye zarardır. Bizim beklentimiz, Suriye'de istikrarın sağlanması, Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin son bulması, ülkemizdeki Suriyelilerin bir an önce kendi vatanlarına dönmesidir. Türkiye sonu belli olmayan maceralardan uzak durmalıdır. Bugün HTŞ gibi terör örgütlerinin Suriye rejimini geriletme çabalarına büyük bir temkin ve aklı selimle yaklaşılmalıdır. İran'ın bölgede zayıflatılması, mezhep savaşlarının körüklenmesi, İsrail'in hakimiyetinin artması ve güvenliğinin sağlanması Ankara'nın önceliği olmamalıdır, asla olmamalıdır. Öte taraftan, Rusya'nın mevzi kaybetmemesi, İran'ın yeniden toparlanması da Ankara'nın oyun planı olamaz. Bizim safımız, yurttaşlarımızın güvenliği ve esenliği neredeyse o taraftır. CHP, 2'nci Dünya Savaşı koşullarında bile bu memleketin evlatlarını ölüme gitmekten korumuş İsmet Paşa'nın partisidir. Bu macerada feda edilecek bir tane bile Mehmet'imiz yoktur" diye konuştu.

'BU MACERADAN GERİ DÖNÜN'

Beşar Esad'a seslenen Özel, "Yurttaşlarımızın güvenliği Suriye'deki istikrarı mı gerekli kılıyor, tam CHP orada durmaktadır. 'Esad'la görüşülsün' derken, temel gayemiz istikrar ve Türkiye'deki sığınmacı sorununun çözümüdür. Sayın Esad'a çağrımızdır; herkes gittiğinde biz burada kalacağız. Burada olmaya devam edeceğiz. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak sizin menfaatinizedir. Suriye ve Türkiye halklarının kardeşliği için yeni sayfa açılmalıdır. Sayın Erdoğan'ı da uyarıyorum. Geçmişten ders alın. Maceracılığı bırakın. Çökmüş Suriye politikanızın üzerinde yeni yıkıntılarla bir inşaat kurmaya çalışmayın. Temelsizdir, dayanaksızdır, yeniden çökecektir. İktidar yanlıları bir süredir Suriye'de karmaşaya müdahil olmakta fazla heveskarlar. Troller, sözde uzmanlar, yorumcular Suriye'de Türkiye adına adeta bir fetih hareketinin başladığını anlatmaktalar. Bir kez daha Erdoğan'a sesleniyorum. Gaziantep'te yurttaşlarımızı, Hatay'daki yurttaşlarımızın acılarını hatırlayın. 10 Ekim katliamını hatırlayın. Şımartılanların, sınırın zafiyete uğramasının ne maliyetleri olduğunu hatırlayın. Bu maceradan geri dönün" dedi.

'HALKIN GÜNDEMİNİ KONUŞUYORUZ'

Özel, asgari ücret taleplerinin 30 bin TL olduğunu tekrarlayarak, "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz" dedi. Vergideki adaletsizliğe de değinen Özel, "Beşli çete diyorlar ya aslında onlar 40'ın üzerinde firma. Bunların 7'si hariç hiçbiri bir kuruş vergi ödemiyor. Bir yandan da emekliden vergi alıyorlar. Çiftçiye, öğrenciye, esnafa, emekliye bütçe istiyoruz. Kırk haramiye değil, topluma bütçe istiyoruz" diye konuştu. Özgür Özel, 200 TL'lik banknot çıktığında fotoğrafını gösterdiği yerli firmanın ürettiği otomobilin 26 bin liraya alınabildiğini söyleyerek, "Bugün 1,8 milyon TL'ye alınıyor" dedi. Özel, bavuldan çıkardığı 1 milyon 800 bin lirayı üst üste koyarak para kulesi yaparak, "Erdoğan 'para kulelerinin hesabını ver' dedi. İstanbul'a il binası satın alacağız. Parasını ödeyeceğiz. Elden verilen paraların görüntülerini seçime alet ettiler. Tayyip Bey, sen şu para kulesinin hesabını ver. Bir yerli araç bu para çıktığı gün 26 bin liraya alınıyorken bugün 90 deste parayı bavulla götürmen lazım. Ülkeyi bu hale getirenler bizi kendi gündemlerine mahkum edemezler. Tayyip Bey'in değil halkın gündemini konuşuyoruz diye konuştu.