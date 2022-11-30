Akşener'den son dönemlerin en sert muhalefeti! Sesi titredi, konuşmakta zorlandı - Son Dakika
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Akşener'den son dönemlerin en sert muhalefeti! Sesi titredi, konuşmakta zorlandı

30.11.2022 12:30

Parti grubunda iktidara yönelik sert eleştiriler yönelten İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Sayın Erdoğan ne yapıyorsun, ne yapıyorsun! Sen açlığın ne olduğunu bilirsin, bilirdin! Unuttun! Sofraya tek çeşit yemek koyup kendi kaşık uzatamamış, çocuklarım doysun diyen annenin hassasiyetini bilirdin Sayın Erdoğan! Çocukların yemeğini nasıl iptal ettirirsin Sayın Erdoğan. Bodurluk başladı Sayın Erdoğan. Boyları uzamıyor çocukların" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İktidara yönelik sert eleştiriler yönelten Akşener, "Yarattığınız nesil, milyon dolarlık teknelerden iğrenç fotoğraflar atarken sosyal medyalarına, adı Enes, adı Furkan, adı Ecrin... Bunlar aç yatıyor. Tekrar söylüyorum, bunlar bu dönemde doğmuş ama kemikleri sayılan çocuklar. Okullarda beslenme çantası olmayan ama beslenme çantasından iyi kötü bir şey çıkaran diğer arkadaşlarına imrenerek bakan, tuvaletin çeşmesinden su içip açlığını gideren çocuklar. Sayın Erdoğan ne yapıyorsun, ne yapıyorsun! Sen açlığın ne olduğunu bilirsin, bilirdin! Unuttun! Sofraya tek çeşit yemek koyup kendi kaşık uzatamamış, çocuklarım doysun diyen annenin hassasiyetini bilirdin Sayın Erdoğan! Çocukların yemeğini nasıl iptal ettirirsin Sayın Erdoğan. Bodurluk başladı Sayın Erdoğan. Boyları uzamıyor çocukların. Anlatamam o girdiğim o evlerdeki durumları. Günahtır ya. Bir tarafta zenginlikten, şımarıklıktan gözümüzün içine sokar gibi davrananlar, diğer tarafta açlık çeken çocuklar" ifadelerine yer verdi.

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Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'den son dönemlerin en sert muhalefeti! Sesi titredi, konuşmakta zorlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'den son dönemlerin en sert muhalefeti! Sesi titredi, konuşmakta zorlandı - Son Dakika
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