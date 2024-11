Sisi\'den Trump\'a tebrik: "Trump\'ın Beyaz Saray\'a geri dönüşü Orta Doğu\'ya barışı getirebilir"

Politika

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve çok sayıda lider seçimlerde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik ederken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönüşü Orta Doğu'ya barışı getirebilir" dedi.

ABD'de yapılan seçimlerde zaferini ilan eden Donald Trump'a liderlerden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Trump'ı kutlayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum. AB ve ABD sadece müttefik olmanın ötesindedir. Halklarımız arasında 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklık söz konusudur. O halde onlar için hizmet sunmaya devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise, ABD ve AB arasındaki müttefiklik ve tarihi bağlara vurgu yapan açıklamasında, "AB ve ABD kalıcı bir müttefikliğe ve tarihi bir bağa sahip. Müttefik ve dost olarak yapıcı işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. AB, kurallara dayalı çok taraflı sistemi savunurken güçlü, birleşik, rekabetçi ve egemen bir ortak olarak stratejik gündem doğrultusunda yoluna devam edecektir" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholze, "ABD oy verdi. Almanya güvenilir bir transatlantik ortak olmaya devam ediyor. Almanya ve ABD, on yıllar boyunca gelişen bir ortaklığı ve dostluğu paylaşıyor. Birlikte daha iyi olduğumuza inanıyoruz. Birbirimize karşı olmaktansa birlikte çalışarak çok daha fazlasını başarabiliriz" dedi.

Çin: "Çin'in ABD politikası tutarlı ve nettir"

Çin tarafından yapılan açıklamada ise, "barış içinde bir arada yaşamanın umut edildiği" kaydedildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning yaptığı açıklamada, "Çin'in ABD politikası tutarlı ve nettir. ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve barış içinde yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine uygun şekilde ele alıyoruz" ifadesini kullandı.

"Kanada ve ABD arasındaki dostluk tüm dünyanın gıpta ettiği bir dostluktur"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak Trump'ı kutladı. ABD Başkanı Trump'ı yeni başkan olarak tebrik eden Trudeau, "Kanada ve ABD arasındaki dostluk tüm dünyanın gıpta ettiği bir dostluktur. Başkan Trump ile her iki ülke için de daha fazla fırsat, refah ve güvenlik sağlamak üzere birlikte çalışacağımızı biliyorum" ifadesini kullandı.

"Filistin yönetimi, ABD'nin 'Filistin halkının meşru isteklerini' destekleyeceğinden emin"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, Filistin yönetiminin Trump'ın liderliğinde ABD'nin "Filistin halkının meşru isteklerini" destekleyeceğinden emin olduğunu söyleyerek, bölgede barış ve güvenlik için Trump'la birlikte çalışma arzusunu dile getirdi. Abbas, Filistin halkının özgürlük, kendi kaderini tayin ve uluslararası hukuka uygun devlet olma arayışına bağlılığını vurguladı.

Katar Emiri Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, "hem bölgede hem de küresel düzeyde güvenlik ve istikrarın desteklenmesinde" Trump ile bir kez daha birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönüşü Orta Doğu'ya barışı getirebilir" dedi. Trump'a başarılar dileyen es-Sisi, "Birlikte barışa ulaşmayı, bölgesel istikrarı korumayı ve Mısır ile ABD ve dost halkları arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum" açıklamasını yaptı.

"Güney Kore-ABD geleceği daha parlak olacak"

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol da Trump'ı tebrik ederek, "Sizin güçlü liderliğinizle Güney Kore-ABD geleceği daha parlak olacak. Sizinle yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliahtı Prens Muhammed bin Selman El-Suud tarafından yapılan açıklamada ise Trump tebrik edilerek, iki dost ülke ve halk arasında herkesin her alanda güçlendirmeye ve geliştirmeye çalıştığı yakın ilişkilere dikkat çekildi.

Taliban'dan "yeni dönem" umudu

Afganistan'daki Taliban yönetimi ise, Trump'ın seçilmesiyle ABD ile ilişkilerde yeni bir dönemin başlamasını umduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi tarafından yapılan açıklamada, "Trump yönetiminin iki ülke arasındaki ilişkilerde somut ilerlemeye yönelik gerçekçi adımlar atabilir ve iki ülke arasında yeni bir dönemin başlayabilir" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da Trump'ı tebrik eden liderler arasında yer aldı. Lula, "Trump'ı seçim zaferi ve ABD başkanlığına dönüşü nedeniyle tebrik ederim. Demokrasi halkın sesi ve saygı duyulması gerekiyor. Dünyanın daha fazla barış, kalkınma ve refaha ulaşması için diyaloğa ve ortak çabaya ihtiyacı var. Yeni hükümete şans ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON