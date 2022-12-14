YSK üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İmamoğlu ile İYİ Parti lideri Akşener, Saraçhane'de açıklamalarda bulunuyor - Son Dakika
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YSK üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İmamoğlu ile İYİ Parti lideri Akşener, Saraçhane'de açıklamalarda bulunuyor

14.12.2022 19:14

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB binasına giden İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saraçhane'de toplanan kalabalığa sesleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerinden sonra YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada bugün karar çıktı. İmamoğlu hakkında 53. madde kapsamında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verildi. İmamoğlu hakkındaki karar kesinleşirse İmamoğlu belediye başkanlığı görevine devam edemeyecek.

SARAÇHANE'DE AÇIKLAMALARDA BULUNUYORLAR

Hakkındaki davaya 3 saat ara verilmesinin ardından "Vatandaşlarımızı Saraçhane'ye bekliyorum" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ona destek vermek için Saraçhane'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendilerini bekleyen kalabalığa açıklamalarda bulunuyor.

İMAMOĞLU: YARIN DAHA DA ÇOĞALACAĞIZ

İlk olarak söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Evinize hoş geldiniz. Saraçhane sizin eviniz. Hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç kimse, hiç kimse vuramaz. Bu kalabalık yarın çok daha büyüyecek. Genel Başkanlarımız burada olacak. Bir olacağız. Bütün olacağız" dedi.

AKŞENER: HEY GİDİ SARAÇHANE NE ÇEKTİNİZ?

İmamoğlu'nun anonsunun ardından kürsüye gelen Meral Akşener ise, "Hey gidi Saraçhane; ne çektiniz be... Bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. O Büyükşehir Belediye Başkanı buradan sizlere seslenip demişti ki, 'Bu şarkı burada bitmez'... Doğrudur. O şarkı orada bitmedi. Ama bugün söz veriyorum, bu şarkı da burada bitmeyecek" diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İmamoğlu ile İYİ Parti lideri Akşener, Saraçhane'de açıklamalarda bulunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: YSK üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İmamoğlu ile İYİ Parti lideri Akşener, Saraçhane'de açıklamalarda bulunuyor - Son Dakika
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