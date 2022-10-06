Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu

06.10.2022 00:28

Asal Araştırma tarafından 5 ilimizde seçim anketi yapıldı. Aydın, Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ'da yapılan anketlerde, Aydın hariç hepsinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na karşı açık ara üstün geldi.

Asal Araştırma, Aydın, Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ'da yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anketin sonuçlarına göre AK Parti, CHP'nin önde götürdüğü Aydın hariç diğer illerde birincilik ipini göğüslemeyi başardı. Katılımcılara, 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz' sorusu soruldu.

CUMHUR İTTİFAKI ÖNDE ÇIKTI

Asal'ın anketinde Cumhur İttifakı, Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ'da açık ara farkla önde çıktı. Cumhur İttifakı'nın tek kaybettiği il ise Aydın oldu.

AK PARTİ'DE 2018'E GÖRE DÜŞÜŞ VAR

Ankette AK Parti'yle ilgili önemli bir detaya da yer verildi. Buna göre partinin, 4 ilde de 2018 seçimlerine göre oylarında düşüş olduğu ancak yine de liderliği rakiplerine vermediği ifade edildi.

İşte il il anket sonuçları:

SAKARYA

Anket, Sakarya'da 763 kişiyle yapıldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin alacağı oy oranları şöyle:

  • Cumhur İttifakı: 61.8
  • Millet İttifakı: 18.6
  • AK Parti: Yüzde 49.5
  • MHP: 12.3
  • CHP: Yüzde 10.6
  • İYİ Parti: Yüzde 8.0
  • HDP: Yüzde 2.3
  • Deva: Yüzde 1.7
  • Zafer: Yüzde 1.6
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.5
  • Saadet Partisi: Yüzde 1.1
  • Kararsızlar: Yüzde 11.4
Son seçim anketi 5 ilimizde yapıldı! 1 il hariç Cumhur İttifakı hepsinde açık ara önde

KIRŞEHİR

Anket şirketi Kırşehir'de 420 kişiyle anket yaptı. Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

  • Cumhur İttifakı: 54.2
  • Millet İttifakı: 34.9
  • AK Parti: Yüzde 36.7
  • CHP: Yüzde 22.9
  • MHP: Yüzde 17.5
  • İYİ PARTİ: Yüzde 12.0
  • HDP: Yüzde 4.4
  • Deva Partisi: Yüzde 1.5
  • Zafer Partisi: Yüzde 1.3
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.1
  • Saadet Partisi: Yüzde 1.0
  • Diğer: Yüzde 1.6
Son seçim anketi 5 ilimizde yapıldı! 1 il hariç Cumhur İttifakı hepsinde açık ara önde

ELAZIĞ

Şirket, Elazığ'da 698 kişiye, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' diye sordu. Sonuçlar şöyle:

  • Cumhur İttifakı: 56.3
  • Millet İttifakı: 20.9
  • AK Parti: Yüzde 43.8
  • CHP: Yüzde 12.2
  • MHP: Yüzde 12.5
  • HDP: Yüzde 8.9
  • İYİ Parti: Yüzde 8.7
  • Yeniden Refah Partisi :Yüzde 1.8
  • DEVA Partisi: Yüzde 1.4
  • Saadet Partisi: Yüzde 1.4
  • Diğer: Yüzde 8.4
Son seçim anketi 5 ilimizde yapıldı! 1 il hariç Cumhur İttifakı hepsinde açık ara önde

BURSA

Bursa'da 992 kişiyle anket yapıldı, sonuçlar şöyle:

  • Cumhur İttifakı: 46.9
  • Millet İttifakı: 40.2
  • AK Parti: Yüzde 38.4
  • CHP: Yüzde 25.3
  • İYİ Parti: Yüzde 14.9
  • MHP: Yüzde 8.5
  • HDP: Yüzde 4.0
  • DEVA Partisi: Yüzde 1.7
  • Zafer Partisi: Yüzde 1.6
  • Diğer: Yüzde 2.0
Son seçim anketi 5 ilimizde yapıldı! 1 il hariç Cumhur İttifakı hepsinde açık ara önde

AYDIN

Son olarak Anket şirketini Aydın'da 992 kişiyle yaptığı ankete göre sonuçlar şöyle:

  • Cumhur İttifakı: 33.9
  • Millet İttifakı: 48.6
  • CHP: Yüzde 32.4
  • AK Parti: Yüzde 27.1
  • MHP: Yüzde 6.8
  • İYİ Parti: Yüzde 16.2
  • HDP: Yüzde 7.5
  • DEVA Partisi: Yüzde 1.9
  • Zafer Partisi: Yüzde 1.5
  • Diğer: Yüzde 4.7
Son seçim anketi 5 ilimizde yapıldı! 1 il hariç Cumhur İttifakı hepsinde açık ara önde
YORUMLAR
500
Kızı, eski damadı tarafından öldürülen baba: Vatanı, beni savunacak kişi beni ciğerimden vurdu Kızı, eski damadı tarafından öldürülen baba: Vatanı, beni savunacak kişi beni ciğerimden vurdu Kara yollarında durum Kara yollarında durum

Kırşehir, Sakarya, Elazığ, Bursa, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Adana'da onlarca güvercin yanarak öldü! Sahiplerinin hali ise yürek parçaladı
00:32 Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi
00:28 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu
23:45 Bakan Bilgin, merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili yol haritasını canlı yayında açıkladı
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar
23:26 İçişleri Bakanı Soylu, eski yardımcısı Muhterem İnce'nin AYM üyeliğine seçilmesi hakkında yorum yaptı
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 01:32:08. #1.13#
SON DAKİKA: Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement