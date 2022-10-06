Asal Araştırma, Aydın, Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ'da yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anketin sonuçlarına göre AK Parti, CHP'nin önde götürdüğü Aydın hariç diğer illerde birincilik ipini göğüslemeyi başardı. Katılımcılara, 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz' sorusu soruldu.
Asal'ın anketinde Cumhur İttifakı, Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ'da açık ara farkla önde çıktı. Cumhur İttifakı'nın tek kaybettiği il ise Aydın oldu.
Ankette AK Parti'yle ilgili önemli bir detaya da yer verildi. Buna göre partinin, 4 ilde de 2018 seçimlerine göre oylarında düşüş olduğu ancak yine de liderliği rakiplerine vermediği ifade edildi.
İşte il il anket sonuçları:
SAKARYA
Anket, Sakarya'da 763 kişiyle yapıldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin alacağı oy oranları şöyle:
KIRŞEHİR
Anket şirketi Kırşehir'de 420 kişiyle anket yaptı. Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:
ELAZIĞ
Şirket, Elazığ'da 698 kişiye, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' diye sordu. Sonuçlar şöyle:
BURSA
Bursa'da 992 kişiyle anket yapıldı, sonuçlar şöyle:
AYDIN
Son olarak Anket şirketini Aydın'da 992 kişiyle yaptığı ankete göre sonuçlar şöyle:
Son Dakika › Politika › Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu - Son Dakika