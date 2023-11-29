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Sosyal medya fenomenlerine yurt dışı çıkış yasağı - Son Dakika

Sosyal medya fenomenlerine yurt dışı çıkış yasağı

Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta bulunan 15 kişiye yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz çiftine de yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Toplamda 18 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmış oldu.

Sosyal medya fenomenlerine yurt dışı çıkış yasağı
29.11.2023 - 15:00,  Güncelleme: 15:45
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Dilan Polat'ın 2019'da paylaştığı ve "şampiyonlar ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 15 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Dün haklarında soruşturma başlatılan Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz çiftine de kendi soruşturmalarından yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Özlem Altınok Öz'ün annesi Hayriye Altınok hakkında da yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Böylelikle sosyal medya fenomenleri, aileleri ve arkadaşlarının bulunduğu 18 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmış oldu.

ÖZ ÇİFTİNE DE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz hakkında 24 Kasım'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Resmi belgede sahtecilik", "Vergi usul kanununa muhalefet" ve "Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Savcılık Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz hakkında da yurt dışı çıkış yasağı talep etmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Öz çifti hakkında da yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sosyal medya fenomenlerine ve ailelerine yurt dışı çıkış yasağı

ANNEYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Haklarında soruşturma devam eden Öz çiftinin soruşturması kapsamından Özlem Altınok Öz'ün annesi Hayriye Altınok'a da yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.

DİLAN POLAT'IN "ŞAMPİYONLAR LİGİ" FOTOĞRAFI

Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.

Sosyal medya fenomenlerine ve ailelerine yurt dışı çıkış yasağı
Dilan Polat'ın 2019'da paylaştığı "şampiyonlar ligi" fotoğrafı

HAKLARINDA 4 SUÇLAMA VAR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖZLEM ÖZ: BANA SORU SORMAYIN

Haberlerin ardından takipçilerden çok sayıda mesaj alan Özlem Öz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak sitem etti. Haklarında haberlerin kim tarafından yapıldığını bilmediğini söyleyen Öz, "Yaklaşık 1 aydır bana haberleri atıyorsunuz. Hakkımızda çeşitli haberler yapıldı. Bunların gerçekliği hakkında, kimin ve kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın. Daha önce de notere gitmemiz, köye gitmemiz ana sayfalarda haber yapıldı. Asılsız haberler... Ben aslı olan bir şey olduğu zaman da avukatım tarafından size açıklama yapıyorum. Kendi kendime bir haberle ilgili açıklama yapamam. Ben evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomenlerine ve ailelerine yurt dışı çıkış yasağı

NE OLMUŞTU?

Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının gösterişli hayatlarından dolayı Tayyar ve Özlem Öz çifti de gündeme gelmişti. Çiftin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan ürün sattığı, FETÖ ile bağlantısı olduğu ve soy isimlerini değiştirdiği ileri sürülmüştü.

ÖZLEM LİNA ÖZ KİMDİR?

Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü tamamladı. Eğitimini tamamlandıktan sonra Op. Dr. Tayyar Taylan Öz ile evlendi. Üç kız çocukları olan Özlem Lina Öz, dördüncü bebeğini bekliyor. 2021 yılında büyük bir takipçi kitlesine ulaşan ve şimdilerde 2.5 milyon takipçisi olan Özlem Öz, Dilan Polat'ı taklit ettiği yönünde eleştiriler almasıyla gündeme gelmişti.

Sosyal medya fenomenlerine ve ailelerine yurt dışı çıkış yasağı

TAYYAR TAYLAN ÖZ KİMDİR?

Op. Dr. Tayyar Taylan Öz 1987 yılında Kahramanmaraş'ın Süleymanlı Kışla köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Süleymanlı Kışla köyünde tamamlayan Öz, lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesinde okudu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanan Öz, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonucunda İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne girdi. Öz, 5 yıl sonra ortopedi ve travmatoloji uzmanı unvanını aldı.

Sosyal medya fenomenlerine ve ailelerine yurt dışı çıkış yasağı
Sosyal medya fenomenlerine ve ailelerine yurt dışı çıkış yasağı
Sosyal medya fenomenlerine ve ailelerine yurt dışı çıkış yasağı
Kaynak: DHA

Dilan Polat, Cumhuriyet, Altınok Öz, Tutuklama, Soruşturma, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomenlerine yurt dışı çıkış yasağı - Son Dakika
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