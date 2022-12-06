TBMM Başkanı Şentop, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gazi Meclis" çıkışına tepki gösterdi: Büyük bir saygısızlık - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gazi Meclis" çıkışına tepki gösterdi: Büyük bir saygısızlık

06.12.2022 13:42

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Gazi Meclis" ifadesine itirazına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Meclisin bu unvanını tesadüfen veya tarihin sadece belli bir döneminde elde etmiş olmadığını belirten Şentop, "Kim yaparsa yapsın. Kim söylerse söylesin bu büyük bir saygısızlıktır. Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız, niye siyaset yapıyorsunuz, niye bu parlamentonun içinde bulunuyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TBMM'de bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Türkiye'de ahlak kavramının yıpratıldığını ve Meclisin itibarına büyük darbeler vurulduğunu ifade ederek, "Bu Meclise 'Gazi Meclis' diyorsunuz değil mi? 'Gazi Meclis' şudur; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclisi feshetme yetkisi ister tek başına. Milletvekilleri kürsüye çıkar, derler ki 'Bu Meclis yetkisini milletten almıştır. Bir kişi TBMM'yi asla feshedemez.' Ve oy çokluğuyla o teklif reddediliyor. İşte o Meclis Gazi Meclistir. "diye konuşmuştu.

"İŞTE O MECLİS GAZİ MECLİS'TİR"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "İki, Milli Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk gelir der ki 'bana başkomutanlık yetkisini verin.' Milletvekilleri itiraz ederler. 'Bu Meclis Gazi Meclistir. Biz başkomutanlık yetkisini sadece 3 ay süreyle veririz'. İşte o Meclis Gazi Meclistir. O Meclisin Kuvayımilliye ruhu vardır. O Meclisin beraber olma ruhu vardır. O Meclise kanun geldiği zaman öyle el kaldırıp indirme yoktu. Yeri geldiğinde kürsüye çıkıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü reddediyorlardı. Siz Meclisi feshetme yetkisini Erdoğan'a vermediniz mi? Oyladınız, kabul ettiniz" açıklamalarında bulunmuştu.

ŞENTOP'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Meclis Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonunun "Uluslararası Yaşlı Refahı Çalıştayı" sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Gazi Meclis" ifadesine itirazına ilişkin konuştu.

"KİM YAPARSA YAPSIN, SAYGISIZLIKTIR"

Açıklamasında Şentop, şunları söyledi: "Meclisimizin, 'Gazi Meclis' unvanı sadece TBMM'ye ait bir unvan. Dünyada hiçbir parlamentoya nasip olmayan bir unvandır. Önce TBMM, milli mücadeleyi yöneten bir Meclis'tir, daha sonra devletimizi kuran bir Meclis'tir. Esasen birçok ülkede devlet, kurumlarıyla mevcut, parlamentolar sonradan oluşturulmuştur. Bizde ise Meclisimiz, devleti yeniden bütün kurumları ile inşa eden bir Meclis'tir. Meclisimizin gazilik unvanını tesadüfen veya tarihin sadece belli bir döneminde elde etmiş olmadığını, 15 Temmuz gecesi burada kahramanca bir direnişle de bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu açıdan Meclisimizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Kim yaparsa yapsın. Ayrıca TBMM'ye hürmeti olmayanların, millete herhangi bir vaadi de olamaz. Parlamento, bu parlamentodur. Seçimden önce de aynı seçimden sonra da aynı parlamento. Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız, niye siyaset yapıyorsunuz, niye bu parlamentonun içinde bulunuyorsunuz?"

"MAZUR GÖRÜLEMEZ"

Meclis Başkanı Şentop, milletvekillerinin birçok sorumluluğu bulunduğunu ancak birinci meselenin TBMM'ye saygı göstermek olduğunu vurguladı. Şentop, Meclis'e ve gazilik unvanına karşı bir saygısızlığı, hiç kimsenin mazur görmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

"HAKARET, FİKİR HÜRRİYETİ DEĞİLDİR"

Şentop, bütçe görüşmelerinin, özel bir görüşme takvimi içinde yapıldığını belirterek, herkesin takvimin işleyişini de dikkate alarak, bu sorumluluk içinde hareket etmesini istedi. TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in kişisel bir mekan olmadığının altını çizerek, milleti temsil sorumluluğu içinde hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Parlamentoların konuşma mekanları olduğunu dile getiren Şentop, "Hakaret, fikir hürriyeti değildir. Gürültü yapmak, bir fikir açıklamak değildir. Parlamentonun çalışmalarını, konuşanların fikirlerini açıklamasını saygıyla takip etmek lazım. Farklı görüşü olanların da sözlerini söyleyebilecekleri imkanlar iç tüzüğümüzde de vardır." ifadelerini kullandı.

"TBMM'YE YAKIŞMIYOR"

Fikre fikirle cevap verileceğine işaret eden Şentop, sıra kapaklarına vurarak, slogan atarak, parlamentoda değil de sanki ilkokulda öğrencilerin koro faaliyetinde gibi kürsüdeki hatipleri konuşturmamaya çalışmanın, yanlış işler olduğunu, TBMM'ye yakışmadığını belirtti. Şentop, milletin takdirinden hiçbir şeyin kaçmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gazi Meclis' çıkışına tepki gösterdi: Büyük bir saygısızlık - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gazi Meclis" çıkışına tepki gösterdi: Büyük bir saygısızlık - Son Dakika
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