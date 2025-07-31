TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu Kuruluyor - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu Kuruluyor

31.07.2025 16:59
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AK Parti, Meclis'te terörsüz Türkiye süreci için 21 kişilik komisyon listesi sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyon için 21 kişilik milletvekili listesinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu duyurdu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan siyasi partilere gönderdiği talep gereğince komisyonda görev alacak milletvekilleri ile ilgili isim talep edildiğini hatırlatarak, "Kurulacak olan komisyonun sayısal çokluğuyla beraber; AK Parti grubumuza 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, İYİ Parti 3, Yeni Yol Partisi 3 milletvekiliyle temsili sağlanması arzu edildi. Grubu olmayan 6 siyasi partiye ise 1'er milletvekili temsil edilmesi için yazı gönderilmişti. Biz de milletvekili listemizi teslim ettik. Listemizi hazırlarken 7 bölgemizi dikkate aldık. Marmara'dan 4, Karadeniz'den 2, İç Anadolu'dan 3, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3, Ege'den 1, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 3, Akdeniz Bölgesi'nden ise 5 milletvekiline listemizde yer vermiş olduk. Gaziantep Milletvekilimiz Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekilimiz Mustafa Şen, Ankara Milletvekilimiz Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekilimiz Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekilimiz Cüneyt Yüksel, Adana Milletvekilimiz Sunay Karamık, Erzurum Milletvekilimiz Selami Altınok, Antalya Milletvekilimiz Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekilimiz Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekilimiz Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekilimiz Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekilimiz Tahir Akyürek, Mersin Milletvekilimiz Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekilimiz Cevahir Asuman Yazıcı, Tekirdağ Milletvekilimiz Gökhan Diktaş, Van Milletvekilimiz Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekilimiz Abdurrahman Babacan ve Samsun Milletvekilimiz Ersan Aksu. Çoğunluğu hukukçu ve siyaset bilimci olmak üzere milletvekillerimizi belirledik" dedi. Komisyon çalışmalarını en üst düzeyde destekleyeceklerini kaydeden Güler, komisyonun önümüzdeki hafta ilk toplantısını gerçekleştirerek, çalışma usul ve esaslarını belirleyeceğini ekledi.

'KOMİSYON YOĞUN BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYACAK'

Güler, komisyonun çalışmasıyla ilgili, "Nihayetinde komisyonun çalışma süresi belli, inşallah Meclis açılıncaya kadar veya belki birkaç hafta gecikebilir. Kısa bir süre içerisinde çok hızlı ve yoğun bir çalışma ortaya koyacak. Bunu da dikkate alarak komisyonda yapılacak çalışmalar nihayetinde bir teklif ve öneri haline getirilecek. Orası bir ihtisas veya kanun teklifinin görüşüldüğü komisyon gibi çalışmayacak. Yapacağı çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak ihtiyaca göre kanun teklifi önermeleri ve bu konularda hangi alanda nasıl çalışma yapılacağına dair öneriler çıkacak. Bu öneriler sonrasında yasa teklifi haline getirilerek ihtisas komisyonları ve Genel Kurul aşamasında çalışmalar yapılacak. Tabii idari düzenleme yönü de olabilir. Yönetmeliklerin, usul ve esasların değiştirilmesi gerekebilir çünkü komisyonumuz burada terör örgütünün silahını bırakması, tespiti ve silah bırakmanın kalıcı hale gelmesi kapsamında çalışmalarını yürütmesi gerekiyor. Devamında ise yapılacak komisyon çalışmaları içerisindeki sürece dair hususlar değerlendirilmiş olacak" diye konuştu.

'NİTELİKLİ ÇOĞUNLUĞU ARZU ETTİK'

Güler, komisyonda alınacak kararların nitelikli çoğunluk esasına dayanması ile ilgili, "Komisyonda değerlendirilecek. Tabii nitelikli çoğunluk olmasını biz de arzu ederiz. Çünkü komisyonun tüm bileşenlerinin ortaklaştığını, desteklemesini isteriz. Başından itibaren bir sorun yoktu. Biz bu komisyonun ilk kurulma aşamasındaki durumdan itibaren nitelikli çoğunluğu arzu ettik. Tüm parti gruplarının desteklediği önerileri hayata geçirmektir arzu edilen" dedi.

'KOMİSYON BASINA KAPALI OLACAK'

Güler, komisyonun basına açık olup olmamasına ilişkin ise "Komisyon basına kapalı olacak. Kendi özelinde bir çalışma yapacak. Bu ihtisas komisyonu gibi kanun teklifini görüştüğü bir alan değil. Orada yapılacak çalışmalar, ortaya konulacak değerlendirmeleri komisyon ele alacak. Mahrem alanda bilgiler alınacak, süreç izlenecek, kalıcı hale gelmesi için neler yapılması gerektiği konuşulacak. Kapalı bir çalışma sistemi uygun olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Haber- Kamera: Aliekber METE-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu Kuruluyor - Son Dakika

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