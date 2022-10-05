TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan F-16 müzakerelerine ilişkin açıklama Açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda özellikle ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi kanadının, dışişleri komisyonları nezdindeki çalışmalarda kabul etmeyecekleri şartları ortaya koyma çabaları olduğunu belirterek, "Bunların uluslararası siyasete ve müttefiklik ruhuna uymayacak davranışlar olduğunu açık şekilde dile getirdik." dedi.

Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığında NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Birlemiş Milletler Genel Kurulu 75. Dönem Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in katılımıyla Washington'da gerçekleştirdikleri temasları değerlendirdi.

ABD'ye mayıs ayının ardından yaptıkları ikinci ziyaretin de faydalı geçtiğini dile getiren Kılıç, ziyaret kapsamında senatör ve ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya geldiklerini söyledi.

NATO'nun en büyük ikinci ordusu ve bugüne kadar tüm uluslararası faaliyetlerinde görev alan bir ülkenin temsilcileri olarak temaslarda bulunduklarını ifade eden Kılıç, görüşmelerde Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirtti.

Çağatay Kılıç, istedikleri birtakım modernizasyon kitlerinin yanı sıra bazı yeni özellikleri olan, askeri anlamda "yeni blog" diye tabir edilen F-16 alımının bir süreci olduğunu aktararak, "Bu konuda bir ABD yönetiminin bir de Kongre'nin yaklaşımı var. Belirli anlaşmaların, satışların yapılabilmesi için Kongre onayı gerekiyor. Bu kapsamda işi doğrudan anlatmak, temasları doğrudan yüz yüze yapmak için heyet olarak oradaydık." diye konuştu.

Görüşmelere genel olarak olumlu bir havanın yansıdığını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Yaptığımız fikir alışverişlerinde ortaya koyduğumuz birçok konu kabul gördü. Seçilmiş milletvekili, siyasiler olarak onların da bazı farklı düşünceleri olabiliyor. F-16 savaş uçağı satışı konusunda özellikle ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi kanadının dışişleri komisyonları nezdindeki çalışmalarda kabul etmeyeceğimiz şartları ortaya koyma çabaları var. Bunların, bazı yanlış değerlendirmeler, uluslararası siyasete ve müttefiklik ruhuna uymayacak birtakım davranışlar olduğunu açık şekilde dile getirdik. Burada bazı isimler ön plana çıkıyor. Hepimizin artık malumu olduğu New Jersey Senatörü ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in olumsuz anlamda bir çabası var ama bunun çok başarılı olabileceği kanaatinde değilim. Bazı konularda, farklı başlıklar altında fikir ayrılıklarımız var ama NATO müttefiki ve şu anda bölgedeki en kuvvetli ülke olarak ciddi manada desteklenmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz."

" Yunanistan'ın yanlış tutumunu açıkça dile getirdik"

Kılıç, görüşmelerde, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridoru ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda yapılan savaş esiri takasının da gündeme geldiğini kaydetti.

Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırma tutumunun da görüşmelere yansıdığını söyleyen Kılıç, "Biz bunları orada da dile getirdik. ABD'nin bu anlamda birtakım teçhizatları sağladığı, Yunanistan'ın bunları yanlış yerlerde, uluslararası hukuka aykırı kullandığını, birçok uluslararası anlaşmayı ihlal ettiğini açık açık dile getirdik. Bunun farkında olan üyeler olduğu gibi farkında olmayan üyelerin de olduğu dikkatimizi çekti." ifadelerini kullandı.

"İstifa etmeli"

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerini kınayan Kılıç, Kubicki'nin, bu sözleri nedeniyle Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcılığından istifa etmesi gerektiğini muhataplara ilettiklerini bildirdi.

Almanya'daki birçok siyasinin, Kubicki'nin bu sözlerini tasvip etmediğine değinen Kılıç, "Alman siyaseti de bu noktada kendini bu açıklamalardan uzaklaştırıyor ve bunları kabullenmiyor. Ümit ediyorum ki Kubicki'nin Almanya Federal Meclisindeki görevine layık olmadığı noktasındaki düşüncemiz karşılık bulur. Kendisi bir hezeyan içerisinde, terbiye sınırlarını aşmış olarak tarihe not düşmüş oldu." dedi.

Kubicki'nin daha önce de çıkışlarında "kantarın topuzunu kaçırdığını" dile getiren Kılıç, "Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri diplomatik olarak da kabul edilemez." ifadesini kullandı.

TBMM ve Dışişleri Komisyonunun, yeni yasama yılında da yoğun faaliyet yürüteceğinin altını çizen Kılıç, komisyonun perşembe günkü toplantısında Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin, "tahıl koridoru hakkındaki güncel gelişmeler" başlıklı sunum yapacağını söyledi.