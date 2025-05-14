TBMM Genel Kurulu, Engelliler Bakanlığı Önergesini Görüşemedi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Yeni Yol Partisi'nin TBMM Başkanlığına sunduğu, 'Engellilere yönelik tüm hizmetlerin tek bir çatı altında toplanması ve kamu politikalarının daha bütüncül ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla engelliler bakanlığı kurulması da dahil yasal düzenlemelerin yapılması ve engellilerin sorunlarının tespit edilerek atılacak adımların belirlenmesi' başlıklı araştırma önergesi kabul edildi.

'ENGELLİLER, MUTLAK AÇLIK VE YOKSULLUK SINRININ ALTINDA BİR YAŞAM SÜRMEKTEDİR'

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "TÜİK verilerine göre 10 milyonun üzerinde olan engelliler, mutlak açlık ve yoksulluk sınırı altında bir yaşam sürdürmektedir. Milyonlarca engellinin bütçeden aldığı pay yüzde 2'nin altındadır. Bu bütçe artırılmalı ve eğitim, sağlık, sosyal hizmetler alanında insan onuruna yakışır yaşam koşullarıyla engelli ödenekleri ödenmelidir. Şu anda yapılan ödemeler yoksulluk sınırının onda 1'i düzeyine inmiştir. Kamuda kotaları hala boş olan engelli kadrolarına atama yapılmazken 10 binlerce engelli vatandaşımız atama beklemektedir. Yaşayanların çok iyi bildiği bir husus da mesela, karma sınıflarda eğitim almaya çabalayan ailelerin engelli çocukları devletimizin ne kadar koruması altındadır? Zira, uygulamalarda görüyoruz ki toplumun duyarsızlığı da eklenince vicdanları kanatan olaylar yaşanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'ZİHİNSEL BİR DÖNÜŞÜM GEREKMEKTEDİR'

İYİ Parti grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve engelli vatandaşların eğitim, istihdam, ulaşım, sağlık alanında ciddi sorunlar ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Öztürk, "Çözüm önerileri ise sadece teknik değil, aynı zamanda zihinsel bir dönüşüm gerektirmektedir. Öncelikle, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için eğitim sisteminden başlayarak engelli haklarına dair bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Yerel yönetimlerden merkezi idareye kadar her düzeyde erişilebilirlik standartları sıkı bir şekilde denetlenmeli ve ihlallere ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır. Kamusal alanların tasarımı engelli bireylerin ihtiyaçları gözetilerek düzenlenmelidir. İstihdamda kota sistemi sadece bir formalite olmaktan çıkarılmalı, özel sektöre yönelik teşvikler artırılmalıdır" diye konuştu.

'BAKANLIĞIN KURULMASI GEREKMEKTEDİR'

Önergenin milyonlarca insanı ilgilendirdiğinden bahseden DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, "Bugün sokağa çıkamayan, ekonomik hakkı olmayan, sağlığa erişimi sınırlanmış, sosyal hakları sınırlanmış, sosyalleşemeyen engelliler için en temel yapmamız gereken işlerden biri öncelikle bu Mecliste bir komisyon kurulması, araştırma komisyonu kurulması, burada bir ihtisas komisyonu kurulması ve bu bakanlığın kurulmasıdır. En az 10- 15 milyon insanın doğrudan gündemine sessiz, kör kalamayız. Özür dilerim, ayrımcı bir şekilde ifade ettim; belki bunlara da dikkat etmek lazım. Bu Engelliler Haftası'na dair son bir dakikayı da sağlamcılık ideolojisine dair konuşmak istiyorum. Az önce yaptığım gafta bir engellilik halini bir duyarsızlık haliyle özdeşleştirerek sağlamcı ideolojiyi üretmiş oldum. Sağlamcılık, bugün dünya üzerinde engellilerin yaşamını zorlaştıran, kendilerini eksik hissettiren, zorbalığa maruz kalmasına neden olan ve birçok hakka ulaşmasının önünde engel olan bir ideolojidir" dedi.

'İSTİHDAMDA KOTALAR YETERSİZDİR'

CHP grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise "Temel hedefimiz engelli istihdamı olmalıdır. Kotalar yetersizdir; özelde yüzde 3, kamuda yüzde 4 kotası bulundurulmasına rağmen Türkiye'deki engelli iş başvurularının sadece yüzde 20'si istihdamdadır, işe yerleştirilen her 5 erkek engelliye 1 kadın engelli istihdamı da başka bir sorundur. Üstelik unutmayalım, engellilik kadın ağırlıklı bir durumdur. Engelli vatandaşlarımız için evde bakım hizmet sunumu özellikle yüzde 70 ve üzeri için ülkenin her yerinde eşit, sürekli olmak kaydıyla yaygınlaştırılmalıdır. 2024'te sadece 572 bin 500 kişi faydalanmıştır. Bu yıl için ise bin kişi artırılarak hedeflenmiştir. Bakım güvence sistemi ülkemizin acil konularından biridir. 'Bakım ekonomisi' ve 'Ev içi emek' kavramları hane içinde çocuk, yaşlı, hasta ya da engelli bireylerin bakımını kapsamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'ENGELLİLER BAKANLIĞINI KURACAĞIZ'

AK Parti grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ise engelli memur sayısının 5 binden 70 bine çıkarıldığını ve engelsiz bir Türkiye'nin kurulması için çalışmaları devam edeceklerini söyledi. Bayram, "İnşallah, bu süreçte, bugüne kadar Meclisimizde bütün partilerimiz engellilerle ilgili konuların hepsine destek verdi. Ben bütün partilerimize, bütün vekillerimize teşekkür ederim ve buradan sizi alkışlıyorum, hepinizi alkışlıyorum. Bütün partiler olarak başaracağız, AK Parti olarak başaracağız, Cumhur İttifakı olarak başaracağız ve bunu Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşallah engelliler bakanlığını da kuracağız, kuracağız" ifadelerini kullandı.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Siyasi parti temsilcilerinin önerge üzerine yaptığı açıklamaların ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan oylamayı başlattı. Oylama sonucunda önerge kabul edildi. Meclis Başkanvekili Adan ardından birleşime 10 dakika ara verdi.

'OYLAMADA OLMAYANLAR ŞİMDİ GELİP MİLLETVEKİLİMİZİN KENDİSİNİ İFADE ETMESİNE MANİ OLUYOR'

Birleşime verilen aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Genel Kurul'da İYİ Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu, 'Engelli vatandaşların toplumsal yaşamda daha aktif rol almalarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi' başlıklı araştırma önergesine geçildi. Grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere söz alan Tekirdağ Milletvekili Şenol Sunat, "Bu vesileyle Gazi Meclisi, ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi ve özellikle, hayata tutunma mücadelesi veren tüm engelli vatandaşlarımızı saygıyla hürmetle selamlıyorum" dedi. AK Parti sıralarından ses yükselirken Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Değerli milletvekilleri, oylamada olmayanlar şimdi gelip sohbet ederek milletvekilimizin kendisini ifade etmesine mani oluyor" diye konuştu.

KARAR YETER SAYISI BULUNAMADI

İYİ Parti'nin grup önerisi üzerine siyasi parti temsilcileri açıklamalarının ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, karar yeter sayısının aranmasını talep etti. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, oylama açtı. Adan, karar yeter sayısı bulunamadığını belirtti ve birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Adan, karar yeter sayısının bir kez daha bulunamadığını belirterek birleşimi perşembe günü toplanmak üzere kapattı.