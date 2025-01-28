Genel Kurul'da Basın Özgürlüğü Tartışması

Politika

GENEL KURUL'DA, 'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ' TARTIŞMASI

Genel Kurul'da, 'Bolu Kartalkaya'daki otelde meydana gelen yangının araştırılması ve benzer olayların önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma önergesi' görüşmeleri devam ederken, milletvekilleri arasında 'Basın özgürlüğü' tartışması çıktı.

KOÇYİĞİT: BÜTÜN GAZETECİLERİ TUTUKLAYACAK MISINIZ?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Bilirkişi soruşturması' kapsamında gözaltına alınan gazetecilere ilişkin, "Şimdi, her gün bir garabet yaşıyoruz ama tabii AKP iktidarında garabetin sonu gelmiyor. Şimdi, az önce basına da yansıdı, Halk TV'de program sunan, programa katılan gazeteci Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmış. Şimdi, gerçekten sormak istiyoruz, sınırınız nedir yani nedir, nerede duracaksınız? Bütün ülkeyi mi gözaltına alacaksınız; sizin aleyhinize söz kuran, cümle kuran, görüşünü ifade eden, haber yapan bütün gazetecileri mi tutuklayacaksınız? Nerede duracaksınız ya! Nerede hukuka, evrensel normlara birazcık saygınız olacak? Ya, sabah, akşam operasyon çekiliyor bu ülkeye Sayın Başkan, özgür basın çalışanları alınıyor, Kürt gazeteciler alınıyor, muhalif gazeteciler alınıyor, muhalif olan sinemacılar alınıyor. 12 yıl önce olmuş olaydan 12 yıl sonra gözaltı yapıp tutuklama çıkaracak kadar akla ziyan bir sistemi bize, 'Normal' diye, 'Hukuk' diye anlatıyorlar ya" ifadelerini kullandı.

GÜNAYDIN: ÖZGÜR GAZETECİLER SUSTURULAMAYACAKTIR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "Dünyada çok bilinen bir kuraldır: 'Eğer bir iktidar vatandaşın rızasını kazanamamaya başlar ise bir süre de vatandaşı zor suretiyle elinde tutmaya gayret eder.' Artık vatandaştan rıza alamayan, çarşıya pazara çıkamayanlar kendini ifade etme ve anayasal haber verme, haber alma özgürlüğüne açıkça ihlalde bulunmakta, kastetmekte ve gazetecileri peş peşe gözaltına almaktadır. Bir de hayırlı bir haber alalım, bir de iyi bir haber olalım. Ben söylüyorum: Barış Pehlivan, Serhan Asker, Seda Selek onurumuzdur, hepsi benim arkadaşımdır, FETÖ'nün kanallarında program yapmaya benzemez. Bunlar özgür gazetecilerdir, özgür gazeteciler susturulamayacaktır bunu açıkça ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

USTA: GAZETECİLİK YAPAN HİÇ KİMSE TUTUKLANMAZ

Koçyiğit ve Günaydın'ın açıklamalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Sayın Barış Pehlivan ve diğer gazetecilerle ilgili sınırın ne olduğunu sordular. Türk Ceza Kanunu'nun 132'ye 3'üncü maddesiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu düzenlenmiştir. 'Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.' Tekrar ediyorum: Kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması halinde de ayrı ceza hükmü uygulanır. Bakın, burada Barış Pehlivan yaptığı görüşmeyi televizyon programında paylaştığından dolayı değil, bizzat ses kaydını alıp, bu ses kaydını rızası olmadığı halde yayınladığı için, Türk Ceza Kanunu'na aykırı bir yayın yaptığı için gözaltına alınmıştır. Sınırımız hukuktur, Türk Ceza Kanunu'dur, her şey ortadadır. Savunmasını yapar, anlatır. Korkmayın, gazetecilik yapan hiç kimse tutuklanmaz, gözaltına alınmaz" dedi.

KOÇYİĞİT: SİZ TEK SESLİ BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEK İSTİYORSUNUZ

AK Parti'li Usta'nın açıklamalarına cevap vermek için söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Bu ülkede gazetecilere operasyon çekiliyor, özgür basının kalemi kırılıyor, yetmedi merkez medya pozisyonuna gelen bir televizyona şu anda operasyon çekiliyor, bir de Sayın Usta, bunu getiriyor hiç alakası olmayan hukuki gerekçelerle ifade ediyor. Bakın, ben bugün 60'da söyledim, son bir hafta içerisinde, on gün içerisinde 15 gazeteci tutuklandı. Sayın Başkan, ilk 7 kişi niye tutuklandı biliyor musunuz? Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in ölümünü protesto eyleminde onların fotoğrafını taşıdıkları için bu ülkede 2 gazetecinin SİHA'yla öldürülmesini protesto edip sosyal medyada paylaşım yapan insanları gözaltına aldınız, onlara soruşturma açtınız. Hangi hukuktan bahsediyorsunuz? Siz insanları katlediyorsunuz, ortada yaşam hakkı yok, ortada hukuk yok ama insanlar bunu protesto ediyor, yaşamı savunuyor, yaşam hakkını savunuyor, o zaman da hukuk var, gözaltına alıyorsunuz, tutukluyorsunuz. Ben size söyleyeyim: Siz tek sesli bir Türkiye inşa etmek istiyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

ÇÖMEZ: BU ÜLKENİN DEMOKRASİYE İHTİYACI VAR

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Bu ülkenin gerçek bir demokrasiye ihtiyacı var; demokrasinin kurum ve kurallarının işler hale dönmesine ihtiyacı var; bu ülkenin hukukun üstünlüğüne ihtiyacı var; bu ülkenin insan haklarına, özgürlüklere ihtiyacı var; şeffaflığa ihtiyacı var ve devlet kurumlarının denetlenebilmesine ihtiyacı var ve şüphesiz, özgür bir medyaya ihtiyacı var. Ne olmuştur da Barış Pehlivan, Serhan Asker Seda Selek kurumlarından apar topar alınıp gözaltına alınmışlardır? İktidara sesleniyorum, Ergenekon döneminde çarşaf çarşaf bütün dosyaları gazetecilere verip servis ettiriyordunuz, o gazetecilerin birisini tutukladınız mı? Eğer basın etiğine aykırı bir şey yapmışsa gerekeni yaparsınız. Ne oluyor, kanalı basıp da insanları alıp götürüyorsunuz. Korkmayın bu kadar muhalefet edilmesinden, korkmayın bu kadar sizi eleştirmelerinden; demokrasinin vazgeçilmez özelliklerinden bir tanesidir, elbette eleştirecekler" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: HÜR BASINA İHTİYACIMIZ VAR

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise "Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekilliği yaparken o zamanlar gazetecilerin tutuklu yargılanması, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması meselesi gündemdeydi ve partinin kurmaylarına şöyle söylemiştim, 'Gazeteciler tutuksuz yargılansın ve milletvekillerinin de dokunulmazlığını kaldırmayalım.' Suç işlemesinler mi? "İşlesinler, suç işlerlerse zaten zamanaşımı yok bizlerde.' demiştim. Gazetecilerle ilgili hür bir basına ihtiyacımız var. Bugün Türkiye'de, 'Yoksulluğu ortadan kaldıracağız, yasakları ortadan kaldıracağız, yolsuzluğu ortadan kaldıracağız.' diyenler, her geçen gün yasakları artırıyorlar. Çimlere basmanın yasak olmadığını gösteriyorsunuz ve yasak olmayınca çimlere basmak, çimler daha gür çıkınca da bu sefer insanların başına, kafasına basmayı düşünüyorsunuz" diye konuştu.

USTA: YARGI GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR

Tartışmalar üzerine son kez söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Gazetecilerin suç işleme özgürlüğü mü var veya kanun önünde herkes gibi eşit değiller mi, ayrıcalıkları mı var? Kanundan, hukuktan, normlardan bahsedenlerin, 'Gazetecileri tutuksuz yargılayalım, suç işlese bile tutuksuz yargılayalım' demesi Meclisin Genel Kurulu'nda bile söylenecek bir cümle değil diye düşünüyorum. Bu insanlar, biz operasyon yapmıyoruz, tam tersine, onlar bu gizli kayıtlarını yayınlayarak birilerine operasyon yapmaya çalışıyorlar; hukuk da görevini yerine getiriyor, yargı da yerine getiriyor" dedi.

GÜNAYDIN: TURİZM BAKANI AÇIKÇA HER GÜN YALAN SÖYLÜYOR

Meclis Araştırma Komisyonu önergesi üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise önerge ile ilgili şöyle konuştu:

"AKP Grup Başkan Vekili diyor ki, 'Bolu Belediye Başkanı oraya neden itfaiye tesisi kurmamış? Arkadaşlar, hukuk bilmiyor olabilirsiniz de hukuku öğrenme gibi bir sorumluluğunuz var. Bu memlekette 30 il Büyükşehir Yasası'yla yönetiliyor. Oralarda, mücavir alanlarla belediye sınırları çakıştırılmış durumda. Geriye kalan, içlerinde Bolu'nun da bulunduğu 51 il büyükşehir kapasitesinde ve statüsünde değil dolayısıyla Bolu İl Belediyesinin sınırı merkez ilçe belediyesiyle sınırlandırılmış durumda. Kartalkaya Seben'e yakın, Bolu'ya 42 kilometre mesafede ve Bolu Belediyesinin orayla ilgili hiçbir yönetim sorumluluğu yoktur. Peki, kimin vardır biliyor musunuz, sizin saklamaya çalıştığınız, her gün açıkça yalan söyleyen Turizm Bakanı'nda vardır. Azıcık vicdana, azıcık bilgiye davet ediyorum sizi; gelin, kim ne yapmış, açıkça iftiralarınıza konu, kim ne yapmış ona bakalım."

USLU: BİZ BU MESELENİN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

AK Parti grubu adına önerge üzerine söz alan Antalya Milletvekili Atay Uslu, yangın ile ilgili, "Biz bu sürecin tüm şeffaflığıyla açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Bu amaçla, çok yönlü adli ve idari süreç başlatıldı. Cumhuriyet savcılarının yanında, 2 mülkiye başmüfettişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4 müfettişi de konuyla ilgili idari incelemeler yapmak üzere görevlendirildi. Yargıda da idari makamlarda da titiz ve çok boyutlu bir şekilde tahkikatlar devam ediyor. Kartalkaya'daki otel yangınında gereken tedbirleri almayanlar, görevini ihmal edenler, hata yapanlar, usulsüzlük yapanlar, milletimize bu büyük acıyı yaşatanlar kim olursa olsun, hangi kurumda olursa olsun, hangi bakanlıkta olursa olsun yargıya hesap vereceklerdir, gereken cezaya çarptırılacaklardır. Hiçbir şekilde biz bu meselenin üstünün örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Her ne olursa olsun tüm boyutlarıyla açığa çıkarılması için yüksek bir hassasiyetle sürecin takipçisi olacağız. Sayın milletvekilleri, bizler bu araştırmaya zarar verecek popülist tartışmalardan uzak durmamız gerekiyor. Bu tür olayların hemen ilk dakikalarında suçlama yapmak, suçluyu bulmak yerine acıyı hafifletecek, müdahaleyi kolaylaştıracak çalışmalar yapmamız daha önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

Siyasi parti temsilcilerinin önerge üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, önergeyi oylamaya sundu. Önerge, Genel Kurul'da kabul edildi.