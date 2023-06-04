TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kabine Üyeleri Yemin Edecek - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kabine Üyeleri Yemin Edecek

04.06.2023 11:10

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek, TBMM Başkanı seçimi yapılacak. Meclis'in 28. Dönem 1. Yasama Yılı çalışmalarına başlamasının ardından bu hafta da mesaisi devam edecek. AK Parti Grubu'nun grup organlarının belirlenmesi için 6 Haziran Salı günü basına kapalı toplanması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek, TBMM Başkanı seçimi yapılacak.

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek.

Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek.

TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek. Genel Kurulda, 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için seçim yapılacak.

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

AK Parti Grubu'nun, grup organlarının belirlenmesi için 6 Haziran Salı günü basına kapalı toplanması bekleniyor.

Kaynak: AA
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Cevdet Yılmaz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kabine Üyeleri Yemin Edecek - Son Dakika


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