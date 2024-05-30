TBMM Genel Kurulu\'nda Gezi Davası araştırma önergesi tartışması

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin sunduğu, 'Gezi Davasında Yaşanan Adaletsizliklerin Ortaya Çıkarılması' başlıklı araştırma önergesinin görüşüldüğü sırada, DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında tartışma çıktı. Tartışmaların sürmesi üzerine birleşime 10 dakikalık ara verildi.

TBMM Genel Kurulu, 'Uluslararası Anlaşmaları' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Parti gruplarının, Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergeler bölümünde DEM Parti'nin sunduğu, 'Gezi Davasında Yaşanan Adaletsizliklerin Ortaya Çıkarılması' başlıklı araştırma önergesinin görüşüldüğü sırada milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere kürsüye gelen DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, gezi olaylarına ilişkin, "İktidar şunu yaptı; elindeki kolluk kuvvetleriyle ağır bir saldırı gerçekleştirdi ve bu saldırının, bu orantısız saldırının sonucunda 8 yurttaşımız hayatını kaybetti. Gencecik 8 pırıl pırıl insanımız hayatını kaybetti, görme yetisini kaybeden 36 yurttaşımız vardı, bunun sonucunda 9 binin üzerinde yurttaşımız yaralandı. Bütün bunlar oldu ama ben size bir şey söyleyeceğim. O zamanın İstanbul Valisini ve İstanbul Emniyet Müdürünün isimlerini hatırlıyor musunuz? Büyük ihtimalle hatırlamıyorsunuz. Bir şey hatırlanıyor onlar hakkında, bütün o işleri yapan bütün oraları karıştıran o kişiler daha sonra FETÖ'den yargılandılar. Şimdi ne yapıyorlar, ne ediyorlar, oralarını çok fazla bilmiyorum ama isimleri tarihin çöp sepetine gitti, Gezi'de direnenler ise hiçbir yere gitmedi mücadelelerine devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'SOYTARILIĞIN YERİ DEĞİL BURASI'

Oluç konuşmasını sürdürürken, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "Talep Neydi Gezi'de '" diye seslendi. Bunun üzerine Oluç, "Laf atmaya çok heveslisin ya, gelir burada konuşursun. Kes sesini, Ben senin gibilerini çok gördüm bu Mecliste. Şimdi, boş boş konuşma. Ailesinden ayıplı bir adamsın, boş boş konuşma. Hadi oradan, Hadi oradan' Soytarılığın yeri değil burası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsü. Sen soytarısın, anladın mı? Soytarılığın yeri değil burası. Adam gibi lafı dinle, konuşma" dedi.

'GEZİ PARKI EYLEMLERİ TERÖR EYLEMLERİDİR'

Genel Kurul'da DEM Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı atışmalar sürerken kürsüye gelen Osman Gökçek, "Gezi Parkı eylemleri bir terör eylemidir. Gezi Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ile Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını yan yana asanlar bugün bize özgürlükten bahsetmektedir. Meşrutiyet Caddesi'nde Türk bayraklarını yakanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Ankara'da engelli araçlarını yakanlar, kaldırımları söküp insanlara taş atanlar, Türkiye'yi 100 milyar dolarlık bir sıkıntının içerisine sokanlar, Türkiye'deki diğer medya kuruluşlarının arabalarını yakanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Bakın, Gezi eylemleri bir terör eylemidir. Şu anda İstanbul Havalimanı Avrupa'da 1'inci havalimanı, dünyada 7'nci havalimanı durumuna gelmiştir. Tabi, Türkiye'de bu havalimanının yapılmasını istemeyenler kimdir? Yurt dışı güçlerdir. Türk Hava Yollarının bu duruma gelmesini istemeyen kimdir? Yurt dışının taşeronluğunu yapanlardır. Berkin Elvan'ın cebine patlayıcı maddeleri koyup o çocukları sokaklara salanlar, teröristin en önde gidenleridir, bunu çok iyi bilin" diye konuştu.

'FETÖ'DEN YARGILANDILAR'

Gökçek'in konuşması Genel Kurul'daki tartışmaları alevlendirirken milletvekilleri karşılıklı laf atmalar yaşandı. Bu kısımda DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin, 'Gezi de terörist yoktu ama sen teröristsin' sözleri dikkat çekti. Gökçek'in sözleri üzerine söz alan Oluç, "Barışçıl gösteri yapanlara saldırıp onların çadırlarını yakmakla başladılar saldırılara ve sonunda oraları dağıttılar. Bütün bu yaşananlar esas itibarıyla Valinin ve Emniyet Müdürünün yaptıklarıyla ortaya çıktı. İşte, onlar FETÖ'den yargılandılar, bütün provokasyonu gerçekleştirdikleri için, oradaki bütün orantısız güç kullanımını yaptıkları için. Neden yaptılar bunu? Ortalığı karıştırmak ve toplumun içine fitne sokmak için yaptılar. Kim savundu bunu? İşte çıktı biraz evvel, bunların hepsini gördük" diye konuştu.

'EN BÜYÜK SOYTARI SİZSİNİZ'

Gökçek, 'Soytarı' sözcüğünü Oluç'a iade ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullanıldı:

"Tabii ki bu seviyeye düşmek istemem ama soytarı arıyorsanız en büyük soytarı sizsiniz. Mustafa Karasu, Duran Kalkan gibi teröristlerin soytarılığını gelip burada yapan siz değil misiniz arkadaş. 'En büyük soytarı sizsiniz' diyor. Tüm Genel Kurul'a teşekkür ediyorum" dedi.

'ÖNERGE REDDEDİLDİ'

Milletvekilleri arasında tartışmaların devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul'da yapılan oylamayla DEM Parti'nin, 'Gezi Davasındaki Yaşanan Adaletsizliklerin Ortaya Çıkarılması' önergesi reddedildi.