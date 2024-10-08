TBMM İsrail Tehdidini Görüşmek İçin Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM İsrail Tehdidini Görüşmek İçin Toplandı

TBMM, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve milli güvenlik konularını kapalı oturumda ele aldı.

08.10.2024 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturumda toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini bilgilendirdi. Oturum öncesi açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, özellikle Lübnan'a yapmış olduğu saldırılar sonrasında zaten uluslararası sistemi ve hukuku yerle bir eden tavrının, daha da azgınlaşacağının olduğu bir ortamda, TBMM olarak birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ve milli güvenliğimizi her şeyin üstünde tutan bir anlayışla bölgedeki politikalara karşı emin adımlarla ilerlememiz gerekir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları, Orta Doğu'da bölgesel savaş riski ve saldırıların Türkiye'ye yansımasıyla ilgili kapalı oturumda toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan kapalı oturum öncesinde; Meclis'teki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Genel Kurul salonuna dinleyici ve seyirci alınmadı. Oturuma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da katıldı.

'TBMM'NİN TAVRI HER TÜRLÜ ÖVGÜNÜN ÜZERİNDE'

Kapalı oturum öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in işgal, ilhak ve imha planlarının geçen yıl başlamadığını söyleyerek, "Yani İsrail'in Gazze'yi veya Filistin topraklarını işgal, ilhak ve imha planlarının 1 yıllık bir geçmişe ait olduğunu düşünmek fevkalade yanıltıcı olur. Esasında geçtiğimiz yıldan itibaren devam eden ve nerede duracağı henüz belli olmayan bu sürecin, devam eden tarihsel sürecin 3'üncü halkası olduğunu ifade etmek isterim. İsrail her gün, her ay, adım adım ilerleyerek, Filistin topraklarının büyük bir kısmını ilhak, imha ve işgal projesini sürdürdü. 1'inci perde son derece kanlı gelişmelere neden olmuştu. Orta Doğu'da devam eden bu sürecin, oyunun, senaryonun 2'nci perdesi ise, 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgaliyle açılmıştı. ABD'nin Irak'ı işgaliyle birlikte bölgedeki ülkelerin neredeyse tamamı istikrarsızlaştırıldı, bölündü, parçalandı, siyaseten yönetilemez hale getirildi. Irak'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın, Yemen'in, Sudan'ın, Libya'nın durumu ortadadır, Dolayısıyla ikinci perde de devam eden işler, Orta Doğu ülkelerini ve halklarını tamamen çaresizlik, kararsızlık, bölünmüşlük içerisine sevk etti. Maalesef 20 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 2023'ün Ekim ayına gelinmiş oldu. İsrail, 2023'ün Ekim ayında büyük bir askeri güçle, ABD ve Batılı ülkelerin vermiş olduğu destek ile birlikte, bölgeye bütün gücüyle saldırmaya başladı. Bu süre içerisinde ortaya konan insanlık suçları, herhalde insanlık tarihi boyunca gerçekleştirilmiş en kanlı suçlardır. Bu suçlar karşısında; TBMM'nin, milli iradenin merkezi olarak ortaya koyduğu, bu insanlık suçlarına karşı geliştirdiği tavrı her türlü övgünün üstünde gördüğümüzü ifade etmek isterim" diye konuştu.

'TEHLİKELERDEN NASIL KORUNACAĞIMIZI GÜNDEME GETİRECEĞİZ'

Kurtulmuş, İsrail'in Batılı ülkelerden aldığı destekle imha, işgal ve ilhak politikalarını adım adım gerçekleştirmekte olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "İsrail'in yakmış olduğu bu büyük ateş çemberinin, tabiri caizse bir ateş çukuruna dönüştüğü aşikardır. Netanyahu ve yönetimi, açmış oldukları bu ateş çukuruna bütün bölge halklarını atmaya çalışıyorlar. Mesele, Türkiye açısından da fevkalade hassas bir noktadır. Onun için bir milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz; İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, özellikle Lübnan'a yapmış olduğu saldırılar sonrasında zaten uluslararası sistemi ve hukuku yerle bir eden tavrının, daha da azgınlaşacağının olduğu bir ortamda, TBMM olarak birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ve milli güvenliğimizi her şeyin üstünde tutan bir anlayışla bölgedeki politikalara karşı emin adımlarla ilerlememiz gerekir. Bu çerçevede ümit ediyorum ki, bugünkü bilgilendirme toplantısında; bir kez daha birlik ve beraberlik içerisinde, ülke ve millet olarak, bu tehlikelerden nasıl korunacağımızı gündeme getireceğiz. Filistin topraklarının ardından İran, Lübnan ve Suriye'nin egemenlik hakları açıkça ihlal edilmişken hala bazı ülkelerin, İsrail'in saldırgan tavrına karşı sınırsız bir destek verdiğini görmek hepimizi yaralıyor" dedi.

Ardından Kurtulmuş, TBMM'nin kapalı oturuma geçmesi için sunulan önergeyi okuttu. Önergenin oylanmasının ardından kapalı oturuma geçildi. Oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı, Tbmm Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM İsrail Tehdidini Görüşmek İçin Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:53 Sıla bebeğin mezarındaki ’’Soyadı’’ detayı dikkat çekti Sıla bebeğin mezarındaki ''Soyadı'' detayı dikkat çekti
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
09:10 Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar
08:56 İsrail’in bomba yağdırdığı Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 20:07:05. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM İsrail Tehdidini Görüşmek İçin Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.