TBMM İsrail Tehdidini Görüşmek İçin Toplandı

Politika

TBMM Genel Kurulu, İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturumda toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini bilgilendirdi. Oturum öncesi açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, özellikle Lübnan'a yapmış olduğu saldırılar sonrasında zaten uluslararası sistemi ve hukuku yerle bir eden tavrının, daha da azgınlaşacağının olduğu bir ortamda, TBMM olarak birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ve milli güvenliğimizi her şeyin üstünde tutan bir anlayışla bölgedeki politikalara karşı emin adımlarla ilerlememiz gerekir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları, Orta Doğu'da bölgesel savaş riski ve saldırıların Türkiye'ye yansımasıyla ilgili kapalı oturumda toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan kapalı oturum öncesinde; Meclis'teki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Genel Kurul salonuna dinleyici ve seyirci alınmadı. Oturuma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da katıldı.

'TBMM'NİN TAVRI HER TÜRLÜ ÖVGÜNÜN ÜZERİNDE'

Kapalı oturum öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in işgal, ilhak ve imha planlarının geçen yıl başlamadığını söyleyerek, "Yani İsrail'in Gazze'yi veya Filistin topraklarını işgal, ilhak ve imha planlarının 1 yıllık bir geçmişe ait olduğunu düşünmek fevkalade yanıltıcı olur. Esasında geçtiğimiz yıldan itibaren devam eden ve nerede duracağı henüz belli olmayan bu sürecin, devam eden tarihsel sürecin 3'üncü halkası olduğunu ifade etmek isterim. İsrail her gün, her ay, adım adım ilerleyerek, Filistin topraklarının büyük bir kısmını ilhak, imha ve işgal projesini sürdürdü. 1'inci perde son derece kanlı gelişmelere neden olmuştu. Orta Doğu'da devam eden bu sürecin, oyunun, senaryonun 2'nci perdesi ise, 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgaliyle açılmıştı. ABD'nin Irak'ı işgaliyle birlikte bölgedeki ülkelerin neredeyse tamamı istikrarsızlaştırıldı, bölündü, parçalandı, siyaseten yönetilemez hale getirildi. Irak'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın, Yemen'in, Sudan'ın, Libya'nın durumu ortadadır, Dolayısıyla ikinci perde de devam eden işler, Orta Doğu ülkelerini ve halklarını tamamen çaresizlik, kararsızlık, bölünmüşlük içerisine sevk etti. Maalesef 20 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 2023'ün Ekim ayına gelinmiş oldu. İsrail, 2023'ün Ekim ayında büyük bir askeri güçle, ABD ve Batılı ülkelerin vermiş olduğu destek ile birlikte, bölgeye bütün gücüyle saldırmaya başladı. Bu süre içerisinde ortaya konan insanlık suçları, herhalde insanlık tarihi boyunca gerçekleştirilmiş en kanlı suçlardır. Bu suçlar karşısında; TBMM'nin, milli iradenin merkezi olarak ortaya koyduğu, bu insanlık suçlarına karşı geliştirdiği tavrı her türlü övgünün üstünde gördüğümüzü ifade etmek isterim" diye konuştu.

'TEHLİKELERDEN NASIL KORUNACAĞIMIZI GÜNDEME GETİRECEĞİZ'

Kurtulmuş, İsrail'in Batılı ülkelerden aldığı destekle imha, işgal ve ilhak politikalarını adım adım gerçekleştirmekte olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "İsrail'in yakmış olduğu bu büyük ateş çemberinin, tabiri caizse bir ateş çukuruna dönüştüğü aşikardır. Netanyahu ve yönetimi, açmış oldukları bu ateş çukuruna bütün bölge halklarını atmaya çalışıyorlar. Mesele, Türkiye açısından da fevkalade hassas bir noktadır. Onun için bir milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz; İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, özellikle Lübnan'a yapmış olduğu saldırılar sonrasında zaten uluslararası sistemi ve hukuku yerle bir eden tavrının, daha da azgınlaşacağının olduğu bir ortamda, TBMM olarak birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ve milli güvenliğimizi her şeyin üstünde tutan bir anlayışla bölgedeki politikalara karşı emin adımlarla ilerlememiz gerekir. Bu çerçevede ümit ediyorum ki, bugünkü bilgilendirme toplantısında; bir kez daha birlik ve beraberlik içerisinde, ülke ve millet olarak, bu tehlikelerden nasıl korunacağımızı gündeme getireceğiz. Filistin topraklarının ardından İran, Lübnan ve Suriye'nin egemenlik hakları açıkça ihlal edilmişken hala bazı ülkelerin, İsrail'in saldırgan tavrına karşı sınırsız bir destek verdiğini görmek hepimizi yaralıyor" dedi.

Ardından Kurtulmuş, TBMM'nin kapalı oturuma geçmesi için sunulan önergeyi okuttu. Önergenin oylanmasının ardından kapalı oturuma geçildi. Oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.