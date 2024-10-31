TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'de konuştu Açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir\'de konuştu Açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek ve inşallah bitireceğiz.

31.10.2024 15:46
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek ve inşallah bitireceğiz. Bunların arkasında kim olursa olsun. Ne olursa olsun. Bu konuda biz 'ölürsek şehit kalırsak gazi' anlayışıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İnşallah 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan musibetten milletimizi kurtaracağız." dedi.

Akar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz'u makamında ziyaret etti. Daha sonra Denizcilik Fakültesine geçen Akar, çalışmalara ilişkin bilgi alarak simülasyon merkezinde incelemelerde bulundu.

Üniversitenin Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen Fahri Doktora Töreni ve "Ülkemizin Savunma ve Güvenlik Meselelerine Bir Bakış" adlı konferans programına katılan Akar, burada yaptığı konuşmada, devletin geleceği ve vatandaşların huzuru için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin değerleriyle, coğrafyasıyla, ordusuyla büyük bir güç olduğunu belirten Akar, "Bunun şuurunda olalım. Hiçbir şekilde geride kalmayacağız. Ezik olmayacağız. Bunun bilgisiyle, şuuruyla, övüncüyle, güveniyle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Akar, Türkiye'nin uluslararası ortamda özne haline geldiğini vurgulayarak, "Şu anda 3 kıtada etkiliyiz. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, birçok yaptığımız faaliyet var. Dünyanın da tamamında da ilgimiz var. Bugün Şili ile konuşuyoruz, yarın Avustralya'ya gidiyoruz sonrasında Yeni Zelanda'ya. Bütün dünyada ilgimiz var. Bunu yaparken bencil davranmıyoruz." ifadesini kullandı.

" Suriye'nin kuzeyinde ne işimiz var?" söylemlerinin yanlış olduğuna dikkati çeken Akar, şöyle devam etti:

"Eğer biz o müdahaleleri zamanında ve yerinde yapmamış olsaydık, şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak çok daha kompleks, çok daha zor işlerle karşılaşacaktık. Çok şükür bunlar başarılı bir şekilde gerçekleşti ve sonuçlandırıldı. Şimdi şu anda orada her türlü normalleşme çalışmaları devam ediyor. Bir şehirde, bir ilde, bir ilçede ne lazımsa hepsi yapıldı, yapılıyor. Şu ana kadar toplam 1,5 milyona yakın insan evlerine, köylerine gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüyorlar. Bunların da 600 binden fazlası Türkiye'den giden Suriyeliler. Dolayısıyla bu şekliyle bir şekilde oradaki düzenlemeler, normalleşme çalışmaları sürüyor. Biz bu yaparken ister Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı olsun, ister Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetler olsun bunların hepsini yaparken gerçekten şanlı tarihimize, şerefli tarihimize, seçkin ve saygın medeniyetimize uygun şekilde hiçbir masum insana zarar vermemek için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik."

"Bizim mücadelemiz sadece ve sadece teröristlere karşı"

Akar, mücadelenin teröristlere yönelik olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim mücadelemiz sadece ve sadece teröristlere karşı. Hiçbir şekilde bunu çarptıramazlar, hiçbir şekilde bunu yalan iftiralarla başka yönlere çekemezler. Buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bizim tek hedefimiz teröristler. Çünkü biz başından beri biliyoruz ki hem bu bilgiye sahibiz hem üsluba sahibiz. Türkler, Kürtler, Araplar kim varsa Zazalar bunlar kardeştir. Yüzyıllardan beri biz beraber mücadele ettik. Bugünlere geldik, ekmeğimizi paylaştık, suyumuzu paylaştık. Kızı aldık, kız verdik.

Biz tek milletiz. 85 milyonun birliği ve beraberliğinde bu temelin çok önemli olduğunu, bunu da tekrar tekrar gündeme getirmek suretiyle birliğimizi ve beraberliğimizi tahkim etmemiz gerektiğini de dikkatlerinize sunuyorum. Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da açık ve seçik bunu gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunu parçalamak için yıkmak için birtakım çalışmalar var. Zaman zaman bazı sıkıntı anlar olmuş olsa da şu anda Allah'a çok şükür, Kürt kardeşlerimiz de Zazalar da Araplar da bunun farkındalar, farkına vardılar. Bu teröristler etkisiz hale getirdikçe orada herkes hür özgür, rahat, bağımsız düşünmeye başladıkça, yaşamaya başladıkça bu duygular da, bu inanç da son derece kuvvetlendi ve birliğimiz, beraberliğimiz inşallah sonsuza kadar devam edecek."

Akar, FETÖ, PKK, YPG ve DEAŞ gibi tüm terör örgütlerinin peşinde olduklarını anlatarak, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek ve inşallah bitireceğiz. Bunların arkasında kim olursa olsun. Ne olursa olsun. Bu konuda biz 'ölürsek şehit kalırsak gazi' anlayışıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İnşallah 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan musibetten milletimizi kurtaracağız. Bunları yaparken hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Ailelerin gözyaşlarının hesabı her zaman sorduk. Hiçbir hesabı ötelemedik." dedi.

"Bölgesel savaşa müsaade etmeyeceğiz"

Türkiye'nin tam bağımsızlık yürüyüşünde savunma sanayisinin önemine ve TUSAŞ'a yapılan saldırıya değinen Akar, "Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunların hepsi de beyhude gayretler. Artık kervan yola çıktı, durdurmak mümkün değil, geçmiş olsun. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda, sağcısıyla, solcusuyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle tek yumruk, tek yürek olarak yürüyeceğiz ve inşallah başaracağız." diye konuştu.

Akar, Filistin'de soykırım yaşandığını, insanların orada resmen katledildiğini, Türkiye ve birkaç ülke haricinde diğer yönetimlerin kör, sağır ve dilsizi oynadığını anlattı.

Lübnan'da da kan dökülmeye başladığını, bu durumun Türkiye için de bir tehdit olduğunu vurgulayan Akar, "Onun için bizim yapacağımız şey bir an önce hazırlıklarımızı tamamlayıp gerekli cevabı gerektiği zaman gerek yerde vermek, bu bölgesel savaşa da müsaade etmemek." dedi.

Konferans, soru-cevap bölümüyle devam etti.

Konuşmanın ardından Rektör Boz, Akar'a Fahri Doktora Beratı'nı takdim ederek cübbesini giydirdi.

Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mumduh Büyükkılıç ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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