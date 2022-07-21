Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı

21.07.2022 11:33
Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı

Bölücü terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok şehrinde düzenlediği terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 8 sivil yaşamını yitirirken 23 sivil de yaralandı. Kanlı terör saldırısı sonrası hemen harekete geçen PKK medyası, Diyarbakır Barosu ve HDP, Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini suçladı. Ancak ABD kontrolündeki terör örgütünün tüm çabalarına rağmen bütün haberler asılsız çıktı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok şehrinde düzenlediği terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken 23 kişi de yaralandı. Eylem sonrası sosyal medya üzerinden dezerformasyona girişen teröristler, saldırıyı Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalıştı.

İŞTE İFTİRALARIN SAÇ AYAKLARI

Diyarbakır Barosu, PKK'nın avukatlığına soyunarak Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef aldı. Ardından terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen HDP de yaptığı açıklamayla, PKK'nın kanlı saldırısından Türkiye'yi sorumlu tutarak algı operasyonuna girişti.

Ancak terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında, TSK'nın, Duhok'ta düzenlediği sözde yapılan atış yüzünden sivillerin hayatını kaybettiği yönündehaberlerin tümü asılsız çıktı.

SURİYE'DEKİ PKK/YPG TERÖRİSTLER İÇİN YAKLAŞAN ACI DOLU SON ENGELLENMEK İSTENDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonları sonucunda terör örgütü adeta bölgede dağılma noktasına geldi. ABD destekli terör örgütü PKK, içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak ve Suriye'deki silahlı kolu YPG'ye yapılacak operasyonu engellemek için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla başvurması yine sonuçsuz kaldı.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN TÜRKİYE'YE İFTİRA

İlk olarak Diyarbakır Barosu'na ait resmi Twitter hesabı Türkiye'nin hedef aldığı itiraf dolu açıklamada, "Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz" sözleri sarf edildi.

Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı

"ZAHO'DAKİ SALDIRI TERÖR ÖRGÜTÜ KAYNAKLI"

Ardından HDP bağlantılı bazı isimler ve troller, sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerini kanlı saldırının sorumlusu göstermeye çalışarak yalan ve çarpıtılmış yüzlerce sahte bilgi yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho İlçesi'nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı

HDP'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Son olarak HDP'den yapılan iftira dolu açıklamada, ''TSK'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Zaxo kentine bağlı turistik alanlarından Perex köyüne yönelik gerçekleştirdiği bombardıman sonucu içinde çocuk ve kadınların da olduğu Arap ve Kürt sivillerin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur. Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir.'' kara propagandası paylaşıldı.

Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı

VATANDAŞLAR DİYARBAKIR BAROSU VE HDP'YE SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTİYOR

Üretilen sahte ve düşmanca paylaşımların altına binlerce tepki gelirken, Diyarbakır Barosu ve HDP'ye soruşturma açılması talep edildi.

YORUMLAR
500
Irak'ta gerçekleşen saldırı sonrası Türkiye hedef gösterildi! Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı Irak'ta gerçekleşen saldırı sonrası Türkiye hedef gösterildi! Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Dohuk' Açıklaması: 'Türkiye'ye Yönelik Suçlamaları Reddediyoruz' Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Dohuk' Açıklaması: 'Türkiye'ye Yönelik Suçlamaları Reddediyoruz'

Türkiye, Irak, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı - Son Dakika


Son Dakika
11:23 Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu
11:05 Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi
11:05 Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement