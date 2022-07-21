Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı

Bölücü terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok şehrinde düzenlediği terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken 23 kişi de yaralandı. Eylem sonrası sosyal medya üzerinden dezerformasyona girişen teröristler, saldırıyı Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalıştı.

İŞTE İFTİRALARIN SAÇ AYAKLARI

Diyarbakır Barosu, PKK'nın avukatlığına soyunarak Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef aldı. Ardından terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen HDP de yaptığı açıklamayla, PKK'nın kanlı saldırısından Türkiye'yi sorumlu tutarak algı operasyonuna girişti.

Ancak terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında, TSK'nın, Duhok'ta düzenlediği sözde yapılan atış yüzünden sivillerin hayatını kaybettiği yönündehaberlerin tümü asılsız çıktı.

SURİYE'DEKİ PKK/YPG TERÖRİSTLER İÇİN YAKLAŞAN ACI DOLU SON ENGELLENMEK İSTENDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonları sonucunda terör örgütü adeta bölgede dağılma noktasına geldi. ABD destekli terör örgütü PKK, içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak ve Suriye'deki silahlı kolu YPG'ye yapılacak operasyonu engellemek için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla başvurması yine sonuçsuz kaldı.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN TÜRKİYE'YE İFTİRA

İlk olarak Diyarbakır Barosu'na ait resmi Twitter hesabı Türkiye'nin hedef aldığı itiraf dolu açıklamada, "Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz" sözleri sarf edildi.

"ZAHO'DAKİ SALDIRI TERÖR ÖRGÜTÜ KAYNAKLI"

Ardından HDP bağlantılı bazı isimler ve troller, sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerini kanlı saldırının sorumlusu göstermeye çalışarak yalan ve çarpıtılmış yüzlerce sahte bilgi yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho İlçesi'nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

HDP'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Son olarak HDP'den yapılan iftira dolu açıklamada, ''TSK'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Zaxo kentine bağlı turistik alanlarından Perex köyüne yönelik gerçekleştirdiği bombardıman sonucu içinde çocuk ve kadınların da olduğu Arap ve Kürt sivillerin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur. Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir.'' kara propagandası paylaşıldı.

VATANDAŞLAR DİYARBAKIR BAROSU VE HDP'YE SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTİYOR

Üretilen sahte ve düşmanca paylaşımların altına binlerce tepki gelirken, Diyarbakır Barosu ve HDP'ye soruşturma açılması talep edildi.