Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Sekizinci Turda Sonuç Alınamadı - Son Dakika
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Politika

Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Sekizinci Turda Sonuç Alınamadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin sekizinci turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Yarın gerçekleştirilecek dokuzuncu turda, bugün en çok oyu alan iki isim yarışacak.

27.03.2024 15:05  Güncelleme: 15:06
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin sekizinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Yarın gerçekleştirilecek dokuzuncu turda, bugün en çok oyu alan iki isim yarışacak.

24 Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu. Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve pazartesi saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin ilk 7 turunda hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün altı, yedi ve sekizinci tur oylamaları yapıldı. Sekizinci tur oylamada Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.

Yarın gerçekleştirilecek dokuzuncu turda, bugün en çok oyu alan iki isim yarışacak. Buna göre 9 ve 10'uncu tur seçimleri Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez arasında yapılacak. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Sekizinci Turda Sonuç Alınamadı - Son Dakika

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