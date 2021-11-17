Üye Girişi
23 haftalık ve 648 gram doğan Umut Bebekten sevindiren haber geldi - Son Dakika

23 haftalık ve 648 gram doğan Umut Bebekten sevindiren haber geldi

17.11.2021 14:43
23 haftalık ve 648 gram doğan Umut Bebekten sevindiren haber geldi

İstanbul'da 23 haftalıkken 648 gram ve 28 santim doğan, 3 ay yoğun bakımda kalan Umut bebek hayata tutunmayı başardı. Anne Yasemin Babacan, zorlu geçen süreçte umutlarını hiç kaybetmediklerini ve mutlu sona ulaştıklarını sözlerini ekledi.

İstanbul'da yaşayan Yasemin (34) ve Erdal Babacan (34) çifti 1 yıl önce çocuk sahibi olmak istedi, fakat birtakım sağlık sorunları nedeniyle erteledi. 7 buçuk yıllık evli çift, tam yumurta çatlatma iğnesi kullanmaya başlayacakken Yasemin'in hamile olduğunu öğrendi. İlk çocuklarına hamile olan finans uzmanı genç kadın ilk 5 ayında hiç sorun yaşamadıklarını ve çocuğunun gelişiminin de iyi olduğunu söyledi.

SIKINTILI SÜREÇ 5 BUÇUK AYIN SONUNDA BAŞLADI

5 buçuk ayın sonunda detaylı ultrasona giren anne Babacan yaşadığı süreçle ilgili, "Rahim ağzı yetmezliğinden dolayı kesenin dışarı çıktığını öğrendik. Beni acil ameliyata aldılar, o zaman bize her şeye hazırlıklı olmamız söylendi. Sıkıntılı süreç aslında burada başladı. Doktorum operasyonun güzel geçtiğini, keseyi içeri alıp, dikiş attıklarını fakat hamileliğimin bundan sonra yatarak geçmesi gerektiğini söyledi. Sadece tuvalete gitmek için ayağa kalkıyordum" ifadelerini kullandı.

"SUYUM GELDİ, ACİL OPERASYONA ALDILAR"

3 hafta boyunca evde yatan Babacan bu sırada ağır mantar enfeksiyonu geçirdi. Tedaviyle enfeksiyon geçmeyince, ağrıları arttı ve kendisine zarar vermeye başladı. Babacan, "En son doktorumla yaptığım görüşmeden enfeksiyonun bana zarar verdiğini ve bebeği de kaybedeceğimizi, alınması gerektiğini söyledi. Ancak o akşam suyum geldi, acil operasyona aldılar. Dikişlerimi açıp suni sancı vererek bebeği alacaklarını söylediler. Sabaha kadar uyumadık, hala umudumuz olsun istiyorduk. Bol bol dua ettik, bir mucize olsun istedik ve o mucize gerçekleşti. Umudumuz doğdu" diye konuştu.

Küçük savaşçı hayata tutundu

"MİNİCİKTİ, KABURGALARI GÖRÜNÜYORDU"

648 gram doğan bebeğini 8 saat sonra gördüğünü anlatan Babacan, "Entübasyon yapılmıştı, gördüğümde minicikti, parmakları simsiyahtı. Zayıftı sadece kaburgaları görülüyordu. Yaşayacağına inandık, bizi inandırdı. Riski fazlaydı, kalıcı bir hasar olabilirdi. Her gün öğlen ve akşam 10'ar dakika yoğun bakıma gidip ziyaret ediyorduk. Hiçbir şekilde dokunamıyorduk. Yavaş yavaş ellerine dokunmaya başladık, birkaç ay sonra kucağıma aldım. Kendi kendine nefes almaya başladı" dedi.

"UMUT, YAŞAMA SEBEBİMİZ OLDU"

Umut'un 30 gün boyunca mantar enfeksiyonuyla savaştığını söyleyen Yasemin Babacan, "Çok zor dönemler geçirdi, yüzde 100 oksijen aldığı zamanlar oldu. Bir şeylerin bittiğini düşündüğümüz zamanlar oldu ama asla umudumuzu yitirmedik. Enfeksiyon kalbine kadar sıçramıştı ama mucizevi bir şekilde çocuğumuz bunu da yendi" diye konuştu.

Küçük savaşçı hayata tutundu

ERDAL BABACAN: DİLİMİZDEN 'UMUT' KELİMESİNİ DÜŞÜRMEDİK

Baba Erdal Babacan ise "Biz isim düşünmemiştik, süreç boyunca o kadar zorluk yaşadık ki bu dönemde dilimizden 'umut' kelimesini düşürmedik. 'Umudumuzu yitirmeyelim' diyerek birbirimize destek olduk. Sonra ismini ne koyduğumuzu sorduklarında herhalde Umut olacak dedik, bence çok da anlamlı oldu" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. BAKAR: 22 HAFTALIK BİR BEBEĞİN YAŞAMA ŞANSI YÜZDE 10

Umut bebeğin dünyaya geldikten sonra sağlıkla yaşamaya devam etmesi için çalışan ekibin başında bulunan Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, Umut bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. 37 haftadan önce doğan her bebeğin kendileri için prematüre olduğunu söyleyen Prof. Dr. Filiz Bakar, "Yaşayabilirlik sınırı 22-23. haftadan sonra başlıyor. 25-26. haftadan önce doğan bebeklere artık 'mikro prematüre' diyoruz. Çünkü o grup daha yüksek risk altında, 22 haftalık bir bebeğin yaşama şansı yüzde 10. Bebek büyüdükçe bu oran yüzde 60'lara çıkıyor. Çünkü prematüre doğuma bağlı, beyin kanamaları, körlük, sağırlık, ağır enfeksiyonlar gibi birçok risk var. Bu riskler bebek ne kadar erken doğarsa o kadar sık karşımıza çıkıyor" dedi.

Küçük savaşçı hayata tutundu

"UMUT BEBEK 3 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI"

Prof. Dr. Filiz Bakar, Umut bebeğin yaşama tutunma hikayesiyle ilgili şunları anlattı: "Bazen anne veya çocuk için riskli bir durum olduğunda doktor erken doğum kararını verebiliyor. Umut bebekte de öyle oldu. Annede ağır mantar enfeksiyonu vardı, eğer bebeği içeride tutsaydık, annenin hayatını riske atmış olacaktık. Umut bebek 3 ay yoğun bakımda kaldı, zorlu bir süreç atlattı. Ama bu haftada doğan bebeğe göre iyi bir süreç izledik. Şimdi sağlığı çok iyi, kalıcı hasar gösteren bir belirtimiz yok. Ama tabi ki takibimize devam edeceğiz. Umudumuz nörolojik açıdan da ileride sağlıklı olarak bu süreci tamamlaması yönündedir" diye konuştu.

"ŞU AN 2 BUÇUK KİLO CİVARINDA"

Prematüre bebeklerin bağışıklık sistemlerinin zayıf olmasına bağlı bazı problemlerle karşılaşabildiklerini hatırlatan Prof. Dr. Filiz Bakar, "Umut Bebek 648 gram, 28 santim dünyaya geldi. Şu anda 2 buçuk kilo civarında boyu da 45 santim oldukça sağlıklı. Prematüre doğan bebeklerin bağışıklık sistemleri zayıf oluyor o nedenle enfeksiyonlara çok dikkat etmek gerekiyor. Aile hijyene çok dikkat etmeli, beslenmeye de özen göstermelerini istiyoruz. Umut da ağır mantar enfeksiyonu geçirdi o enfeksiyon kalbinde de mantar topları dediğimiz bulgulara yol açmıştı, 2 ay kadar damardan bunun için tedavi gördü ve düzeldi."

"PREMATÜRE BEBEKLERİ SADECE YAŞATMAK DEĞİL, SAĞLIKLI YAŞATMAK ÖNEMLİ"

17 Kasım Dünya Prematüre Günü, dolayısıyla da mesaj veren Prof. Dr. Filiz Bakar, "Artık çok fazla prematüre bebek görüyoruz. Tedavinin yüksek donanımlı merkezlerde sürdürülmesi çok önemli. Çünkü bu bebekleri sadece yaşatmak değil, sağlıklı yaşatmak çok önemli. Hasta bireyler olarak hayatlarına devam etmesinler istiyoruz" ifadelerini kullandı.

23 haftalık ve 648 gram doğan Umut Bebekten sevindiren haber geldi

İstanbul, Mantar, Bebek, Umut, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık 23 haftalık ve 648 gram doğan Umut Bebekten sevindiren haber geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okulda çalınan 14:38 Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı 14:35 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir 14:21 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor 14:20 Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti 13:54 Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek 13:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu 12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu

Son Dakika Haberleri
14:40 Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam
14:37 Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi
14:37 İstanbul'da hangi ilçede, ne kadara ev alabilirsiniz?
14:34 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
14:29 Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi
14:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
14:19 Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor
14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi
14:15 Organize İşler'in üçüncüsü yolda: Karun Hazinesi
Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam         
14:40
İstanbul'da hangi ilçede, ne kadara ev alabilirsiniz? İstanbul'da hangi ilçede, ne kadara ev alabilirsiniz?         
14:37
Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü         
14:30
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi         
14:17
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider         
13:47
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarına kınama: Gereken karşılık verilecek Azerbaycan'dan Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarına kınama: Gereken karşılık verilecek         
12:08
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 14:49:34. #1.13#
SON DAKİKA: 23 haftalık ve 648 gram doğan Umut Bebekten sevindiren haber geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement