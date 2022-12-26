Şiddetli ağrıyla gittiği hastaneden tekerlekli sandalyeyle çıktı! Genç kadına yanlış yapılan iğne hayatını altüst etti - Son Dakika
Üye Girişi

Şiddetli ağrıyla gittiği hastaneden tekerlekli sandalyeyle çıktı! Genç kadına yanlış yapılan iğne hayatını altüst etti

26.12.2022 13:41

Evde düşerek koksiks kemiğini kıran 33 yaşındaki Müzeyyen Bilici, ağrılarına çözüm bulmak için gittiği özel hastanede yanlış iğne yapıldığını iddia ederek tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Aylardır tedavi sürecinin devam ettiğini, ailesinin ve kendisinin maddi manevi yıprandığını ifade ederek Sağlık Bakanlığı'ndan yardım talep etti.

Özel bir şirkette yönetici olan kimya mühendisi Müzeyyen Bilici, yaklaşık 8 ay önce evde ayağının kayması sonucu koksiks kemiğimde (kuyruk sokumu) kırılma meydana geldi. 20 gün rapor kullanıp dinlendikten sonra oturma simidi ile hayatına devam eden Bilici, kronikleşen ağrıların ortaya çıkmasının ardından hastaneye gitmeye karar verdi. Ağrılardan kurtulmak için özel bir hastaneye giden Bilici, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Zeki Yıldız tarafından 21 Eylül'de ameliyathanede enjeksiyon işlemi yapıldı. O günden sonra hayatının değiştiğini iddia eden Bilici şu şekilde konuştu: "Lokal anestezi altında 3 yerden enjeksiyon yapıldı. 2 tanesi koksiks kemiğine yapılırken, 1 tanesi ise kalçamdan yapıldı. Ama kalçama yapılan iğnede ben inanılmaz ağrı çektim. Parmak uçlarıma kadar ağrıyı hissettim. Ameliyat esnasında da bunu belirttim. Bana anlık bir ağrı olduğunu söylediler. 1 saat sonra ayağa kalkabileceğim ve 2 saatin sonunda ise evime gidebileceğim söylendi. Ayağa kalktığımda, sağ ayağımda tamamen güç kaybı ve his kaybının olduğunu fark ettim. Doktora haber ettiğimizde, iğneden olabileceğini söyleyip beklememiz istendi. 6 saat geçtikten sonra bir değişiklik olmayınca, kortizon verildi. MR ve bazı tetkikler yapıldı. 2 saatte çıkacağım diye gittiğim hastanede, 6 gün kaldım."

AĞRILARININ DİNMESİ İÇİN GİTTİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ÇIKTI

Ağrılarının dinmesi için gittiği hastanede inanılmaz ağrılarının başladığını belirten Bilici, "O kadar ağrı çekiyordum ki, 4 saatte bir yüksek dozda ağrı kesici vermek zorunda kalıyorlardı. 6 gün sonunda, beni o haldeyken taburcu edeceklerini söylediler. Yetersiz kaldıklarını ifade ederek beni ambulans ile aynı hastanenin başka bir binasına gönderdiler. Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. T. K. ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. D. K'nin benim tedavimi sürdüreceğini belirtiler. Nakil hasta olmama rağmen beni 2 saat o acılar içinde acilde beklettiler. 1 gün sonrasında, Deniz bey geldiğinde yüzüme bile bakmadı. Daha sonra da o hastaneden baygın olduğum halde onlara göre taburcu bize göre de resmen kovulduk. Sağlam girdiğim hastaneden tekerlekli sandalye ile inanılmaz ağrılarla çıktım. Bir çok kez çektiğim ağrılardan dolayı bayılıyordum. Ama kimse müdahale bile etmiyordu" dedi.

BAŞKA HASTANEDE TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLADI

Bilici, başka bir özel hastanede tedavi görmeye başladı. 20 gün tedavi gören ve bu süre boyunca sonuçlarını göstermediği doktor kalmadığını belirten Bilici, "En sonunda yapılan enjeksiyon sonucu, bel bölgesinde sıvı ve ödem birikimi olduğunu sinir köklerinde de bu enfeksiyondan kaynaklı hasar olduğunu tespit ettiler. Bazen bu ağrılardan dolayı belden aşağımı tamamen hissetmediğim oluyordu. 3 ay geçti, ağrılarım dinsin diye gittiğim hastaneden tekerlekli sandalye ile çıktım. Şu an Bursa'daki özel bir fizik tedavi merkezinde yoğun bir tedavi görüyorum. Ne zaman düzeleceğimi kimse kestiremiyor. Ne kadar iyileşeceğim konusunda da kimsenin fikri yok" şeklinde konuştu.

"YAPILAN İĞNE NEDENİYLE BU HALDEYSE ÇABA GÖSTERMELİLER"

Bilici, "Ama yapılan bir iğne sebebiyle ben bu haldeysem, buna sebep olan doktor ve hastanenin biraz çaba sarf etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bana bir yol göstermek zorundaydılar. Ben 20 gün boyunca kendime ne olduğunu bilmeden hastane hastane gezdim. Eğer gerçekten vicdanları olmuş olsaydı, ben baygınken beni hastaneden kovmazlardı. Ailemde bu haldeyim diye işini gücünü bıraktı benimle beraber buraya geldi. Yaklaşık 3 aydır aile bireylerimden hiç biri çalışamıyor. Ailem hem maddi hem de manevi zorluk yaşıyor. Sağlık Bakanlığı tedavime destek olmasını, suçu olanların cezalandırılmasını istiyorum. Yıllardır kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyordum. Eski hayatıma dönmek için destek istiyorum. Dolaylı veya dolaysız olarak bu hale gelmeme sebep olan bu insanların vicdani yükümlülüğünü almamalarını kabullenemiyorum. Bir kere dahi bizi aramadılar. O yüzden şikayette de bulundum" diye duygularını dile getirdi.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Yaşadığı zorlu süreçte biran olsun kardeşini yalnız bırakmayan Ümit Bilici ise "Kardeşimin bu durumda olduğunu öğrenince Van'dan kalkıp geldim. İstanbul'a geldiğimde ne hastane yetkililerine ne de doktorlarına karşı bir zorbalığımız veya tepkimiz olmadı. Şiddete karşıyız. Doktorlara olan şiddeti kınıyorum. Ama insanın canına tak ediyor. Biz hakkımızı devletimizin adaletiyle aradık. Gereken yerlere şikayetlerde bulunduk. Kardeşim şu anda yürüyemiyor. Ne zaman yürüyeceği veya bir daha ayağa kalkabilecek mi onu bile bilmiyoruz. O hastanenin bizim bu durumda olmamız umurlarında bile değil. Ben devletimden bu duruma bir el atmasını istiyorum" diye konuştu.

HASTANE HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Bilici'nin avukatı Türkan Demir, enjeksiyon işlemini gerçekleştiren doktor ve olayın yaşandığı hastane hakkında suç duyurusunda bulunduklarını "Burada iki ihtimal söz konusu, ya yanlış bir işlem kullanıldı, ya da hekim dikkatsizliği ve deneyimsizliği sonucu bu durum meydana geldi. Ancak olayın daha da vahim olan tarafı ise yaşananlar sonrasında hastanenin hiçbir sorumluluk almadan müvekkilimi yaka paça taburcu etmesi. Bizler soruşturma sürecinde yaşanan bu talihsiz durumun aydınlatılacağını ve sorumluların tespit edileceğini umuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İran'da 'zorunlu başörtüsünün ihlali' gerekçesiyle 2 iş yeri kapatıldı İran'da 'zorunlu başörtüsünün ihlali' gerekçesiyle 2 iş yeri kapatıldı Talas Belediyesine ait daireler ihale yoluyla satılacak Talas Belediyesine ait daireler ihale yoluyla satılacak

Medical Park, Mahkum, Eylül, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şiddetli ağrıyla gittiği hastaneden tekerlekli sandalyeyle çıktı! Genç kadına yanlış yapılan iğne hayatını altüst etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:53 Rusya'dan infial yaratacak Noel videosu: Avrupa'nın yaşadığı krizle alay edilen videoda aileler evcil hayvanlarını yiyecek, karanlıkta yaşayacak
13:34 VJ Bülent, kalp spazmı geçirdi: Annemi kaybettikten sonra üzüntüden bu hale geldim
13:22 "Uykusunda öldü" denilen 19 yaşındaki genç kızın babası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
13:20 TFF'den Atilla Karaoğlan kararı! Beşiktaş karşılaşmasındaki tercihinin bedeli ağır oldu
13:19 Taliban, Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmesini yasaklamıştı! İran'dan Afgan kadınlara sürpriz bir davet geldi
13:03 Kılıçdaroğlu'ndan "ABD ve İngiltere'ye icazet almaya gitti" yorumlarına sert tepki: Biz Kuvayı Milliyeciyiz, kimseden izin almayız
12:47 Dünya Kupası'nda görüntüleriyle tepki çeken Nusret'e bir darbe de FIFA Başkanı Infantino'dan geldi
12:22 Yorumcular pusuya yatmış bu anı bekliyordu! Jorge Jesus'a yapılan eleştiri şaşırtmadı
12:09 Başkasından hamile kalan kadın kocasıyla Müge Anlı'nın programında yüzleşti! Dehşete düşüren itiraf: Beni adam adam gezdirdi
10:07 Dini nikahla evlenip bebek yaptı! 14 yıldır çocuğunu bir kez bile göremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 14:08:13. #1.12#
SON DAKİKA: Şiddetli ağrıyla gittiği hastaneden tekerlekli sandalyeyle çıktı! Genç kadına yanlış yapılan iğne hayatını altüst etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement