Üye Girişi
Almanya'da aşı olmayanlara ağır kısıtlamalar getirildi - Son Dakika
BBC

Almanya'da aşı olmayanlara ağır kısıtlamalar getirildi

02.12.2021 18:54
Almanya'da aşı olmayanlara ağır kısıtlamalar getirildi

Koronavirüs vakalarında rekor artış yaşanan Almanya ulusal çapta seferberlik ilan etti.

Başbakanlık görevini devretmeye hazırlanan Angela Merkel ile muhtemel halefi Olaf Scholz başkanlığında bugün 16 eyalet başbakanının katılımıyla yapılan toplantıda, Covid-19 salgınıyla mücadelede yeni önlemler kararlaştırıldı.

Almanya genelinde artık dükkanlara, restoranlara, sinema ya da spor salonlarına girişte, koronavirüse karşı aşılanmış ya da hastalıktan iyileşmiş olma koşulu getiriliyor. Aşı olmayanlar, toplumsal hayatta geniş sınırlamalarla karşı karşıya kalacak.

Merkel, toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında "durum çok ciddi" diyerek, dördüncü dalganın kırılması için yeni kurallara uyulması ve ulusal düzeyde dayanışmanın sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle pek çok hastanenin ağır yük altında olduğunu; kimi yoğun bakımların kapasite sınırına ulaştığını; buradaki birçok hastanın başka hastanelere nakledilmek durumunda kaldığını söyleyen Merkel, salgının frenlenmesini sağlayacak önlemlerin önemine vurgu yaptı.

Aşı konusunda yasa çıkarılarak bunun tüm vatandaşlar için yükümlülük haline getirilmesi çağrılarını değerlendiren Merkel, yoğun ikna çabalarına rağmen aşı olanların oranını olması gereken düzeye çıkartamadıklarını söyledi. "Mecliste oy verme hakkım olsaydı, bu yükümlülüğün kabulünden yana oy kullanırdım" dedi.

8 Aralık'ta başbakanlığı devralması beklenen Olaf Scholz ise konuşmasında hastanelerin yoğun bakımlarında çok büyük acılar yaşandığına işaret etti; henüz aşı olmamış kişilere "lütfen aşı olun" çağrısını yineledi.

Basın toplantısında konuşan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst de durumun çok ciddi olduğunu; Almanya'da sağlık sisteminin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu denli ağır bir sınamayla karşı karşıya kalmadığını söyledi.

Almanya'da Covid-19 vaka sayılarındaki kaygı verici artış sürüyor. Robert Koch Ensitüsü'nün (RKI) Perşembe günü açıkladığı verilere göre son 24 saatte görülen vaka sayısı 73 bin 209 olurken, 388 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni kararlar ne öngörüyor?

Federal hükümet ile eyalet hükümetlerinin üzerinde anlaştıkları karar metninde, "salgın ülkemizi çok ağır bir şekilde etkiliyor" ifadelerine yer verilirken ulusal dayanışma sergileyerek vaka sayılarının azaltılacağı; sağlık sistemi üzerindeki yükün hafifletileceği vurgulandı.

Bundan böyle ülke genelinde dükkanlara, alışveriş merkezlerine, restoranlara, sinema, kültürel etkinlik ve spor salonlarına girişte, "2G" kuralı olarak adlandırılan, aşılanmış ya da iyileşmiş olduğunu kanıtlama şartı uygulanacak. Gerekli denetimin yapılmasından ilgili işletmeler sorumlu olacak.

2G kuralı yalnızca temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı süpermarketlerde ve eczanelerde uygulanmayacak. Buralarda müşteriler icin maske takma zorunluluğu devam edecek.

Son dönemde okullarda vaka sayısının artması nedeniyle, artık tüm sınıflarda öğrenciler için maske takmak zorunlu olacak.

Spor ve kültürel etkinliklere sınırlamalar

Hükümetin belirlediği yeni kurallar, açık havada düzenlenecek spor ve kültürel etkinlikler için de yeni sınırlamalar getiriyor.

2G kuralına bağlı kalmak ve tıbbi maske takmak koşuluyla, açık havada en fazla 15 bin kişinin katılımıyla etkinlik düzenlenebilecek. Seyirci kapasitesinin en fazla yüzde 50'si kullanılabilecek.

Kapalı mekanlarda yapılacak büyük etkinliklere de kısıtlamalar getirildi. Buna göre ancak iç mekan kapasitesinin yüzde 30'u kullanılabilecek, etkinliklere en fazla 5 bin kişi katılabilecek. Vaka sayısının yüksek olduğu eyaletlerde etkinlikler iptal edilecek, futbol karşılaşmaları gibi spor etkinlikleri de seyircisiz yapılacak.

Yılbaşı gecesi de alanlarda kalabalık kutlamaların yapılmasına izin verilmeyecek.

Koronavirüs vakalarının çok fazla arttığı eyaletlerde, çok daha katı önlemler uygulanacak. Vaka sayısının bir haftada 100 bin kişide 350'yi geçmesi durumunda, bu eyaletlerde barlar, gece kulüpleri kapatılacak.

Gerekli görüldüğü takdirde, "2G -Plus" denilen kural da devreye sokulabilecek. Buna göre iç mekanlardaki etkinliklere katılacak olanların, aşılı ya da hastalığı atlatmış olmaları da yeterli sayılmayacak. Bu belgelere ek olarak, negatif bir test sonucunu da ibraz etmeleri istenecek.

Aşı olmayanların sosyal temasları sınırlandırıyor

Yeni önlemlerle, sadece kalabalık sosyal etkinlikler değil, özel kutlamalara ve bir araya gelmelere de sınırlamalar getirildi.

Vatandaşların evde ya da dışarda bir araya gelmek istedikleri kişiler arasında, aşı olmamış olanların da olması durumunda, yeni sınırlama kuralları uygulanacak.

Böyle bir durumda, bir haneden kişiler, diğer bir haneden en fazla iki kişiyle bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçük çocuklar bu sınırlamadan istisna tutulacak.

Aşılanma oranları artırılacak

Hükümetin yeni planı, daha sıkı önlemlerin yanısıra, koronavirüse karşı aşı kampanyasına da hız vermeyi öngörüyor. İlk doz aşısını olmak isteyen kadar, süresi gelen ve ikinci ve üçüncü doz aşısını olmak isteyenler için de gerekli tüm çalışmaların yapılacağı vurgulandı.

Bu kapsamda Covid-19 aşısını yapabilecek kişilerin kapsamının genişletilmesi de kararlaştırıldı. Kısa vadede, bu yetkinin doktorlar tarafından eczacılar ve yaşlı bakım evlerinde çalışan uzman sağlık çalışanlarına verilmesi öngörülüyor. Ayrıca yapılacak bir yasal düzenleme ile salgın süresince, eczacılar ve diş hekimlerine de aşı yapma izninin verileceği belirtiliyor.

Hükümet, Noel'e kadar ülke genelinde yaklaşık 30 milyon doz aşı uygulamasını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Başbakanlık'ta kurulan yeni kriz masasının bunun için gerekli adımları atması, yaşanabilecek sorunları hızlıca çözüme kavuşturması amaçlanıyor.

Federal hükümet, yaşlı ve bakım evleri ile hastanelerde çalışanlar başta olmak üzere bazı mesleklere aşı olma yükümlülüğü getirmek için de adımlar atacak. Genel bir aşı zorunluluğu ise federal mecliste karara bağlanacak.

Gözler Federal Meclis'e çevrildi

Alman siyasetçiler bugüne kadar genel bir aşı zorunluluğuna şüpheyle yaklaşmış; bu konuda yasal bir adım atmaktan kaçınmıştı.

Ancak nüfusun 75'ten fazlasının aşılanması hedefine ulaşılamaması, Covid-19 vaka ve ölüm oranlarında yaşanan büyük artış, hükümetin bakışında değişikliğe yol açtı ve ilk adımlar da atılmaya başladı.

Angela Merkel'den başbakanlığı devralmaya hazırlanan Olaf Scholz, bu ay mecliste oylamaya sunulacak yasal düzenlemeye ilişkin, "Biz Federal Meclis milletvekillerinin genel bir aşı yükümlülüğü konusunda vicdani kararlarını verebilmelerinin yolunu açıyoruz" dedi. Scholz, kabul edilmesi halinde bu düzenlemenin önümüzdeki yıl Şubat ayında yürürlüğe girebileceğini kaydetti.

Alman Hasta Güvenliği Vakfı ise genel bir aşı zorunluluğunun uygulanmasında ciddi güçlükler bulunduğuna işaret ediyor. Vakfın başkanı Eugen Brysch, siyasi karar alıcıları salgınla mücadele için gerekli tedbirleri almakta geç kalmakla eleştirirken, aşı zorunluluğu için mali ve lojistik bakımdan gerekli altyapının oluşturulmak zorunda olunduğunu, üçüncü doz aşıların uygulanmasında bile sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Aşılamanın az olduğu eyaletlerde ölümler artıyor

İstatistikler, aşılamanın düşük olduğu Bavyera, Thüringen ve Saksonya gibi eyaletlerde koronavirüse bağlı ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi İstatistik Enstitüsü'nün yayımladığı "Korona Haritası" bunu gözler önüne seriyor.

Aşılama oranlarının düşük olduğu Thüringen eyaletinde bir haftada Covid-19 kaynaklı ölümler, aşılama oranının en yüksek olduğu Bremen'e kıyasla altı kat daha fazla. Yine aşı olanların daha düşük olduğu Bavyera eyaletinde de Bremen'a kıyasla ölenlerin oranı üç kat daha fazla.

Almanya, koronavirüse karşı aşılama konusunda hâlâ birçok AB ülkesinin gerisinde bulunuyor. Portekiz'de nüfusun yaklaşık yüzde 88,5'i, İspanya'da yüzde 81'i, İtalya'da yüzde 78,'i en az bir doz aşı olurken Almanya'da bu oran yüzde 71,6 düzeyinde bulunuyor.

Almanya'da aşı olmayanlara ağır kısıtlamalar getirildi
Almanya'da aşı olmayanlara ağır kısıtlamalar getirildi

Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Almanya'da aşı olmayanlara ağır kısıtlamalar getirildi - Son Dakika

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz 18:17 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz
13 yaşındaki çocuğunu taciz ettiği söylenen şahsa mahalle sakinlerinden meydan dayağı 18:17 13 yaşındaki çocuğunu taciz ettiği söylenen şahsa mahalle sakinlerinden meydan dayağı Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi 16:37 Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım 15:25 Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı

Son Dakika Haberleri
18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
18:30 Fenerbahçe ve Galatasaray, "Kadına şiddete son" diyerek derbi maçına çıkacak
18:16 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik
18:16 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz
17:57 Nani'nin Fenerbahçe'ye dönmesinin önünde engel kalmadı
17:48 Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı
17:39 Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor
17:23 İrem Derici çok konuşulan konser elbisesi hakkında konuştu: Alttan göğüs dekoltesi verdim
16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi
16:39 Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor         
18:32
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Hastadan "bıçak parası" alan doktor ve sağlık memuru suç üstü yakalandı Hastadan "bıçak parası" alan doktor ve sağlık memuru suç üstü yakalandı         
16:57
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 18:58:33. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da aşı olmayanlara ağır kısıtlamalar getirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement