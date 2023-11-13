Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde Durum Vahim

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye günlerdir bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinliyi katleden İsrail hedefine ise bu kez Gazze'de binlerce sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni aldı. Kuşatma altındaki hastanede kesilen elektrik nedeniyle aralarında çok sayıda bebeğin de olduğu onlarca kişi hayatını kaybetti. Hastanedeki son duruma ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada ise "Trajik bir şekilde, hasta ölümlerinin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Ne yazık ki hastane artık bir hastane olarak işlev görmüyor. Durum oldukça vahim" ifadeleri yer aldı.

HASTA VE PREMATÜRE BEBEKLER KONUSUNDA BÜYÜK ENDİŞE

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girmesine izin vermemesi nedeniyle hastanelerin teker teker hizmet dışı kaldığı açıklanırken, hasta ve prematüre bebeklerin durumu konusunda büyük endişe duyuluyor. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan kayıtlara göre, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırılarda 3 hemşire hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yakıtın tükendiği Şifa Hastanesi'nde hayatını kaybeden prematüre bebek sayısının 3'e yükseldiği duyuruldu.

HASTANEDEKİ BİRÇOK BÖLÜM VE ALTYAPI HASAR GÖRDÜ

Ayrıca, Şifa Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda oksijen üretim tesisi, su depoları, kardiyovasküler bölümü ve doğumhane olmak üzere birçok bölüm ve altyapı hasar gördü. İsrail'in "Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın faaliyet gösterdiği" iddiasını yalanlayan cerrahi şefi Dr. Marwan Abu Saada, "Biz siviliz. Ben doktorum. Burada sağlık görevlileri, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar var. Başka kimse yok" ifadelerini kullandı.

"BEBEKLERİ ALABİLECEK KAPASİTEYE SAHİP BİR HASTANE YOK"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde bulunan prematüre bebeklerin "daha güvenli bir hastaneye nakledilmesi" teklifine cevap geldi. Filistinliler için Tıbbi Yardım CEO'su Melanie Ward, yeni doğan bebeklerin taşınmasının "karmaşık ve teknik bir süreç" olduğunu söyledi. Ward, "Ambulanslar ve özellikle bebekleri nakletmek için gerekli beceri ve donanıma sahip olanlar hastaneye ulaşamıyor. Bebekleri alabilecek kapasiteye sahip bir hastane yok. Bebeklerin güvenli bir şekilde nasıl taşınacağına dair hiçbir gösterge yok" dedi.

6'SI BEBEK TOPLAM 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTI

Gazze Şifa Hastanesi Müdürü "Hastanemizdeki elektrik kesintisi ve hizmetlerin aksamasından dolayı 6'sı bebek toplam 20 kişi hayatını kaybetti" dedi.

ŞİFA HASTANESİ'NDE EN AZ 2 BİN 300 KİŞİ VAR

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde 600 ila 650 arasında yatan hasta, 200 ila 500 arasında sağlık çalışanı ve bin 500 yerinden edilmiş Filistinli dahil en az 2 bin 300 kişinin bulunduğu kaydedildi.

DSÖ: ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ DURUM OLDUKÇA VAHİM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Gazze'deki Şifa hastanesindeki sağlık görevlileriyle temas kurduklarını, durumun vahim olduğunu söyledi.

"HASTANE ARTIK BİR HASTANE OLARAK İŞLEV GÖRMÜYOR"

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, hastanelerdeki sağlık görevlilerinin 3 gündür elektrik ve su olmadan çabaladığını belirterek, "3 gündür elektriksiz, susuz ve çok zayıf bir internete sahip olmamız, temel bakım hizmetini sunma kabiliyetimizi ciddi şekilde etkiledi. Bölgedeki sürekli silah sesleri ve bombalamalar zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdi. Trajik bir şekilde, hasta ölümlerinin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Ne yazık ki hastane artık bir hastane olarak işlev görmüyor. Güvenli bir sığınak olması gereken hastanelerin ölüm, yıkım ve umutsuzluk sahnelerine dönüşmesine dünya sessiz kalamaz" dedi. Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde Gazze'deki 36 hastanenin 20'sinin hizmet dışı kaldığını belirtmişti. Şifa hastanesinde 10 hasta ve 2 bebek, yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle yaşamını yitirdi.