Hayal Kurmanın Sınırları: Uyumsuz Hayal Kurma

ABD'de yaşayan psikiyatrist ve araştırmacı Colin Ross ile konuştuğumda, ona çok canlı ve sürükleyici hayaller kurduğumu, kendimi ağlatabildiğimi veya kahkaha attırabildiğimi anlattım.

Ayrıca, istediğim zaman bu hayallere dalıp çıkabildiğimi ve bunlardan keyif aldığımı da söyledi.

"Yeteneğimden" etkilendiğini ve oyunculuğu düşünmemi önerdi.

Bundan pek emin olamadım ama iltifatı memnuniyetle kabul ettim.

Peki ya bu içsel sinema halinden çıkamıyorsanız?

Bu durum uyumsuz hayal kurma rahatsızlığı olarak tanımlanıyor.

Bu kişiler, genellikle uyanık oldukları saatlerin yarısından fazlasını, zihinlerinde anlatılar ve karakterlerle ayrıntılı ve karmaşık fanteziler yaratarak geçiriyorlar.

Ross, aşırı durumlarda insanların günde 12 saate kadar hayal kurabileceğini söylüyor.

Yarattıkları hikayelerin olay örgüsü on yıllarca sürebiliyor.

Kulağa ilham verici gelebilir ancak bu insanlar iç dünyalarına o kadar dalmış durumdalar ki bu durum günlük yaşamlarında büyük aksamalara ve ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Bu, göründüğü kadar nadir bir durum değil.

Ross, "Yetişkin nüfusunun yaklaşık % 2 ila 4'ünde görülüyor" diyor.

Peki, hayal kurmanızın bir sorun haline gelip gelmediğini nasıl anlarsınız? Ve nasıl tedavi edebilirsiniz?

'Tamamen içine çekiyor'

Öncelikle, hayal kurmak doğası gereği kötü değil. Tam tersine, oldukça faydalıdır.

Ross "Hiç hayal kurmuyorsanız, size acırım" diyor Ross.

Hayal kurmak, neredeyse herkesin yaptığı normal bir zihinsel aktivite olarak kabul ediliyor.

Araştırmacılar anketler aracılığıyla, uyanıkken zihinsel aktivitemizin %30-50'sinin o anda yaptığımız şeyle ilgili olmayan düşüncelerle geçtiğini tahmin ediyorlar.

Hayal kurmak sadece duygusal düzenlemeye, empatiye ve yaratıcılığa fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda can sıkıntısını giderebiliyor. İnsanların yaşam deneyimlerinde anlam bulmalarına yardımcı olabiliyor.

Ancak Ross'un dediği gibi, uyumsuz hayal kurma sizi "tamamen içine çeken" bir hale gelebilir.

"Sıkıntıya neden olur ve iş tamamlama yeteneğinizi engeller ama zorlayıcı niteliği nedeniyle yapmaya devam edersiniz."

İşte bu dudum hayal kurmayı uyumsuz bir bozukluk haline getiriyor.

Uyumsuz hayal kurma bozukluğu yaşayanlar, hayallerinden nihayet kurtulduklarında, fantezilerini anlamsız ve zaman kaybı olarak algılama eğiliminde.

Ancak bağımlılık yapıcı doğası, döngünün devam etmesi anlamına geliyor ve bu kırılması zor bir döngü.

Kyla Borcherds'in deneyimini ele alalım. Dört yaşından itibaren kafasında "başka dünyalar" yarattığını anlatıyor.

Bu durum, yeni bir okula başlaması sonrası bazı çocukların aksanıyla alay etmesiyle daha da yoğunlaştı. Hayaller "güvenli alanı" haline geldi.

"Kimse benimle alay etmiyordu ve insanlar beni seviyordu" diyor.

Borcherds'in hayalleri, saatlerce devam bir saplantıya dönüştü.

"Bu, tıpkı insanların çikolata yeme veya sosyal medyada vakit geçirme dürtüsü gibi gerçekten güçlü bir dürtüydü" diyor.

İşte sağlıklı bir davranışın zararlı hale gelebileceği nokta burası.

İsrail'deki Hayfa Üniversitesi'nden emekli klinik psikoloji profesörü Eli Somer, "Sorun, birey artık fanteziyi kontrol edemediğinde ve fantezi bireyi kontrol etmeye başladığında ortaya çıkıyor" diyor.

"Uyumsuz hayal kurma" terimini ortaya atan Somer, bu rahatsızlığı 20 yılı aşkın süredir araştırıyor.

Uyumsuz hayal kurma, genellikle müzik dinlemek veya ileri geri yürümek gibi tekrarlayan fiziksel aktiviteler yoluyla mümkün kılınıyor ve sürdürülüyor.

İnsanların yaklaşık % 80'i, hayal kurarken konsantrasyonlarını korumak için bilinçsiz fiziksel hareketler kullanıyor.

Borcherds için bu, saatlerce patenleriyle ileri geri kaymak veya duvara top sektirmek demekti.

Hayal kurmaya harcanan zaman nedeniyle, uyumsuz hayal kurma sorunu olanlar doğal olarak sosyal ortamlardan veya ilişkilerden uzaklaşıyor ve izole oluyorlar. Bu da utanç ve pişmanlık döngüsüne yol açıyor.

'Hiç terfi almaya çalışmadım'

Borcherds, kariyerinin ilk aşamalarında hayal kurmasının geride kalmasına neden olmaya başladığını fark etti.

"Hiç motivasyonum yoktu. Neden işte terfi almak için çok zaman ve enerji harcayayım ki? Bunu şu anda hayal gücümde hiçbir çaba harcamadan elde edebiliyorum ve bu gerçeğin şeyin % 95'i kadar iyi" diyor.

"40'lı yaşlarımda hala giriş seviyesi işlerde çalışıyordum, çünkü hiç terfi almaya çalışmamıştım."

Bu mantıklı. Klinik psikolog ve Uluslararası Uyumsuz Hayal Kurma Derneği'nin araştırma direktörü Wanda Fischera, "En sevdiğiniz diziyi hayal edin ama başrolde siz varsınız. Şimdiki hayatınız o kadar heyecan verici değilse, bundan nasıl vazgeçebilirsiniz?" diyor

Bireyin karşılanmamış duygusal ihtiyaçları varsa, uyumsuz hayal kurma, insanların bu ihtiyaçlarının karşılandığını hissetmeleri için bir fırsat sunuyor.

Örneğin, uyumsuz hayalperestler genellikle hayallerinde güçlü bir varoluş duygusuna sahip ve sıklıkla sevilen bireyler veya kahramanlar olarak tasvir ediliyorlar.

Soyadını gizli tutmak isteyen Maria, sık sık insanların kendisine baktığı bir sahnede olduğunu, başarılı ve tanınmış olduğunu hayal ediyordu.

Fischera, bu durumun, uyumsuz hayalperestlerin "belki de olduğum gibi yeterince iyi değilim ya da insanlar beni olduğum gibi sevmiyor veya gerçek benliğimi gösteremiyorum" şeklinde bir utanç duygusuna sahip olmalarından kaynaklanabileceğini söylüyor.

"Hayaller hep bağlantılarla dolu. Bu da izolasyonu azaltmaktaki çaresiz ihtiyacı gösteriyor."

Maria, çocukken yalnızlık hissettiğini itiraf ediyor. Çocukken hayallere dalmayı kolaylaştırmak için saatlerce müzik dinlerken, ileri geri sallanıyordu.

Yaşadığı durum için "Bir tür paralel dünya" tanımı yapıyor.

Ebeveynleri ve öğretmenleri mücadelesinin doğasını anlamakta başarısız oldular.

"Çok rahatsız ediciydi, bu yüzden ders çalışamıyordum ve insanlar otomatik olarak ders çalışmak istemediğimi veya tembel olduğumu düşünürlerdi."

Maria, bazıları kurgusal, bazıları gerçek kişilerden uyarlanmış çeşitli hikayeler ve karakterler uyduruyor ve bir tanesine bir yıl boyunca takılıp kalabiliyordu.

Şimdi, "10 filme yetecek kadar hikayem var" diyor.

Bir hayal kurmayı bitirdiğinde, gördüklerini yazmak gibi bir aktiviteye de yönelmiyordu. Zamanı boşa harcadığını düşünüyordu.

Birçokları gibi, Maria da yetişkinlikte uyumsuz hayal kurma hakkında bilgi edindi ve yalnız olmadığını bilmekten büyük bir rahatlama duydu.

"Belki de tuhaf biri olduğum düşüncesiyle büyüdüm" diyor.

Neden belirli insanlar etkileniyor?

Uyumsuz hayal kurma, yaygınlığını artırıyor gibi görünen çeşitli risk faktörleriyle ilişkilendiriliyor.

Örneğin, bazı çalışmalar uyumsuz hayal kurmayı ihmal, duygusal istismar ve bağlanma sorunları gibi çocukluk travmalarıyla ilişkilendirdi. Bu kişiler acı verici anıları ve duyguları önlemek için uyumsuz hayal kurmayı kullanıyor.

Ayrıca nöroçeşitlilikten kaynaklanan zorluklarla başa çıkmanın bir yolu da olabilir.

Otizm spektrum bozukluğu tanısı konmuş 235 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, % 43'ü uyumsuz hayal kurma deneyimleri yaşadığını bildirdi ve bu deneyimler yalnızlık ve duygusal kontrol zorluklarıyla yakından ilişkili bulundu.

Diğer araştırmalar, dissosiyatif ve kompulsif bozukluklar, depresyon ve anksiyete ile güçlü bağlantılar veya benzer bilişsel özellikler tespit etti.

Borcherds'e 18 yaşında depresyon teşhisi kondu.

"Sorun depresyondu ve ben de gerçek hayattan koparak bununla başa çıkmaya çalıştım" diyor.

40'lı yaşlarındayken, depresyon tedavisi için bir ay psikiyatri kliniğinde kaldı ve sonunda ihtiyacı olan yardımı aldığını hissetti.

Bu aynı zamanda hayal kurma üzerindeki kontrolünü yeniden kazanması için de bir dönüm noktası oldu. Hayalleri daha yaratıcı ve keyifli hale geldi ve artık bu dürtüyü hissetmiyordu.

Maria'ya herhangi bir ruh sağlığı sorunu teşhisi konmadı ancak ona yardımcı olacak uzman bir terapisti var.

Somer, "Dikkat bozukluğunda aşırı fantezi dışarıdan dikkatsizlik gibi görünebileceğinden, örtüşme özellikle önemli. Obsesif-kompulsif bozuklukta ise, müdahalecilik, kompulsiflik ve kopmada zorluk gibi ortak özellikler var" diyor.

Peki, uyumsuz hayal kurma, gerçek hayatla başa çıkmanıza yardımcı olan bir stratejisi, yoksa sizi gerçek hayattan ve gerçek kimliğinizden koparan bir dissosiyatif bozukluk mu?

Somer'e göre, kanıtlar bunun genellikle ikisi de olduğunu gösteriyor.

"Birçok insan için uyumsuz hayal kurma, özellikle yalnızlık, stres, travma kaynaklı sıkıntı veya karşılanmamış duygusal ihtiyaçlar için bir başa çıkma stratejisi olarak başlar. Ancak bir alt grupta, kronik, kompulsif, dissosiyatif bir zihinsel işlev modeline dönüşür" diyor.

Ya tedavi?

Somer ve meslektaşları tarafından klinik bir rahatsızlık olarak kabul edilmesine rağmen, uyumsuz hayal kurmanın henüz Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'nda veya Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'nda tanınmadığını akılda tutmakta fayda var.

Uyumsuz hayal kurma vaka sayıları üzerine henüz büyük örneklem çalışmaları yok, ancak çok sayıda küçük örneklem çalışması mevcut. Somer, bunun da kanıta dayalı standart bir tedavinin oluşturulmasını engellediğini söylüyor.

"Yine de, erken klinik kanıtlar cesaret verici" diyor.

"Vaka raporları ve ilk tedavi çalışmaları, özellikle tetikleyicileri, kompulsif dalmayı, dikkat kontrolünü, duygu düzenlemesini, kaçınmayı ve utancı ele aldığında, hedefli psikoterapinin yardımcı olabileceğini gösteriyor."

Somer, klinikte amacın genellikle hayal gücünü ortadan kaldırmak değil, hayal gücü yeteneğinin yaşamın yerini almak yerine ona hizmet edebilmesi için seçim, esneklik ve kontrolü geri kazandırmak olduğunu ekliyor.

Uyumsuz hayal kurma ve bununla nasıl başa çıkılacağı konusunda bilgi sahibi bir terapist bulmak oldukça zor görünüyor.

Ancak hayal kurmalarınız sizi tüketiyorsa, Fischera terapiye başlamadan önce şu stratejileri denemenizi öneriyor:

Somer "Bir danışanım, kedisi odadayken hayal kuramadığını söylüyor, bu yüzden kedi hep odada" diyor.

Fischera, uyumsuz hayal kurma alışkanlığından kurtulmanın zorlu bir yolculuk olabileceğini ancak üstesinden gelinebileceğini söylüyor.

Örneğin Maria yazmaktan zevk aldığını ve uyumsuz hayal kurmak yerine hikayeler yazdığını fark etti.

Borcherds'in de artık hayal kurmayla olumlu bir ilişkisi var.

Hatta MD hastaları için haftalık 18 bin ziyaretçisi olan ve giderek daha fazla sayıda kişinin bu rahatsızlığa sahip olduğundan şüphelendiği bir Reddit topluluğunu yönetiyor.

Borcherds MD ile mücadele eden herkese "Bu sonsuza dek sürmek zorunda değil" diyor.

"Kafanızda hikayeler olması sorun değil. Bu hikayelere bağımlı olmak sorun. Ve sosyal medyada neredeyse herkesin gözden kaçırdığı ayrım da bu."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.