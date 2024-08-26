Kalp Sağlığını Korumak İçin Nelere Dikkat Edilmeli? - Son Dakika
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Sağlık

Kalp Sağlığını Korumak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Kalp Sağlığını Korumak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Kalp sağlığını koruyabilmek için dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Başar, "Kalp sağlığını korumak için günde 7-8 saat kaliteli uyku almak hedeflenmelidir.

26.08.2024 09:49
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Kalp sağlığını koruyabilmek için dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Başar, "Kalp sağlığını korumak için günde 7-8 saat kaliteli uyku almak hedeflenmelidir. Her gün çeşitli meyve ve sebzeler tüketmek, kalp sağlığına faydalıdır. Ancak taze meyve yerine meyve suyu tüketmek, kan şekeri seviyelerinin hızla yükselmesine ve kilo alımına neden olabilir. Meyve suları doğal olarak sağlıklı gibi görünse de genellikle yüksek miktarda şeker içerirler ve fazla tüketimleri kalp sağlığının tehdit edebilirler" dedi.

VM Medical Park Maltepe Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Başar, sağlıklı bir kalbe sahip olabilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sağlıklı bir kalp için yaşam tarzının ve beslenmenin önemine değinen Uzm. Dr. Başar, "Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için kişisel motivasyon yüksek olmalı ve yaşam tarzı sağlıklı bir çerçevede kalmak üzere değiştirilmelidir. Bu değişiklikler hayatın tüm alanlarına sirayet etmeli ki sağlık ve beraberinde mutluluk gelebilsin. Günlük olarak çeşitli meyve ve sebzeler tüketmek, kalp sağlığına faydalıdır. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, kahverengi pirinç gibi tam tahıllar tercih edilmelidir. Haftada en az iki kez Omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıklar (somon gibi) tüketmek faydalıdır. Trans yağlardan ve doymuş yağlardan kaçılmalı, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

'AŞIRI ALKOL TÜKETİMİNDEN UZAK DURULMALI'

Sigara ve alkol tüketimini bırakmanın kalp sağlığı için en iyi adımlardan biri olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Başar, "Stres yönetimi; meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, yoga gibi yöntemlerle öğrenilmelidir. Sevilen aktivitelerle meşgul olmak da stresin azalmasına yardımcı olabilir" diye konuştu.

'SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN GÜNDE 7-8 SAAT KALİTELİ UYKU ŞART'

Tıbbi tetkik ve kontrollerinde sağlığımız açısından aksatılmaması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Başar, "Kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düzenli kontrol ederek, önerilen sağlık taramalarını ve testleri ihmal etmemek gerekir. Kalp sağlığını korumak için günde 7-8 saat kaliteli uyku almayı hedeflenmelidir. Aşırı kilolu veya obez olmak kalp hastalığı riskini artırabilir. Vücut kitle indeksini (BMI) sağlıklı bir aralıkta tutmaya çalışılmalıdır. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile kilo kontrolü sağlanmalıdır. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta (yürüyüş, bisiklet sürme gibi) veya 75 dakika yüksek yoğunlukta (koşu, yüzme gibi) egzersiz önerilir" dedi.

'SARIMSAK VE ZENCEFİL KALP SAĞLIĞINI KORUYABİLİR'

Bazı diyet alışkanlıklarının ve yaşam tarzı değişikliklerinin özellikle halk arasında pek bilinmediğini, fakat bu faktörlerin ve alışkanlıkların kalp sağlığı açısından faydalı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Başar, şu bilgileri paylaştı:

"Örneğin; bağışıklığı güçlendirici gıdalar (sarımsak, zencefil ve zerdeçal gibi) aynı zamanda anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve bu da kalp sağlığını koruyabilir. Kakule, kalp sağlığını destekleyen antioksidan özelliklere sahip bir baharattır. Kakule çayı tüketmek, kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Yüksek tansiyon problemi olmayan kişilerde fermente gıdalar, kırmızı pancar suyu ve turşu suyu, probiyotikler açısından zengindir ve bu da bağırsak sağlığını iyileştirir."

'SOĞUK SUYLA DUŞ, KAN DOLAŞIMINI ARTIRABİLİR'

Sağlıklı bir bağırsak mikroflorasının, kalp sağlığını olumlu etkilediğini belirten Uzm. Dr. Başar, "Kırmızı pancar suyu, nitrik oksit üretimini artırarak kan damarlarını genişletir ve kan basıncını düşürür. Aşırı tüketiminden kaçınmak şartıyla yüksek kakao içeriğine sahip bitter çikolata, flavonoidler açısından zengindir. Bu bileşikler kan basıncını düşürebilir, inflamasyonu azaltabilir. Çarkıfelek çiçeği (pasiflora), doğal bir sakinleştiricidir ve stres yönetiminde faydalı olabilir. Stres, kalp hastalıklarının önemli bir tetikleyicisidir. Bu yüzden çarkıfelek çayı tüketmek stresi azaltarak kalp sağlığını destekleyebilir. Bunun yanında soğuk suyla duş almak, kan dolaşımını artırabilir ve kan damarlarının sağlığını iyileştirebilir. Bu, kalp sağlığına dolaylı yoldan fayda sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

'KALBE ZARARLI OLDUĞU BİLİNMEYEN DURUMLAR'

Kalbe faydalı olduğu düşünülen ancak aslında zararlı olabilecek bazı alışkanlıkların veya yiyeceklerin de olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Başar, şunları söyledi:

"Taze meyve yerine meyve suyu tüketmek, kan şekeri seviyelerinin hızla yükselmesine ve kilo alımına neden olabilir. Meyve suları doğal olarak sağlıklı gibi görünse de, genellikle yüksek miktarda şeker içerirler ve fazla tüketimleri kalp sağlığını tehdit edebilirler. Enerji içecekleri, genellikle kalp sağlığına zararlı olan yüksek miktarda kafein ve şeker içerir. Bu içecekler, kalp ritim bozukluklarına, yüksek tansiyona ve kalp krizine yol açabilir."

'GLÜTENSİZ ÜRÜN, İŞLENMİŞ ŞEKER VE YAĞ İÇERİR'

Glütene karşı bir hassasiyet veya çölyak hastalığının olmadığı durumlarda glütensiz ürünler tüketmek, bazı insanlar tarafından kalp sağlığı için daha iyi bir seçenek olarak görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Başar, "Ancak birçok glütensiz ürün, işlenmiş şeker ve yağ içerir, bu da kalp sağlığı için zararlı olabilir. Yüksek protein diyetleri, kalp sağlığına iyi gelebilecek şekilde kas yapımını destekleyebilir. Ancak fazla miktarda kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri tüketmek, doymuş yağ alımını artırabilir ve bu da kalp hastalığı riskini artırır. Bazı kilo verme takviyeleri, kalp sağlığına zarar verebilecek uyarıcılar içerir. Kırmızı şarabın, içeriğindeki resveratrol gibi antioksidanlar nedeniyle kalp sağlığına faydalı olduğu düşünülse de aşırı alkol tüketimi, yüksek tansiyon, kalp ritim bozuklukları ve diğer kardiyovasküler sorunlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

'EGZERSİZ YAPARKEN SIVI ALIMINA DİKKAT EDİLMELİ'

Kullanılan ilaçların ya da yemek seçeneklerinin kalp atış hızını ve tansiyonunu artırabileceğine de dikkat çeken Uzm. Dr. Başar, "Bu alışkanlıkların veya yiyeceklerin kalp sağlığı üzerindeki etkileri, bireyin genel sağlık durumu ve tüketim miktarına bağlı olarak değişebilir. Örneğin; yazın spor yapmak ve soğuk duşlar dikkatli bir şekilde uygulandığında kalp sağlığına olumlu katkılarda bulunabilir. Ancak bu aktiviteler, kalp hastalığı riski taşıyan bireyler için bazı tehlikeler içerebilir. Özellikle yazın egzersiz yaparken sıvı alımına dikkat etmek, güneşten korunmak ve soğuk duş sonrası vücuda ani yük bindirmemek önemlidir. Herhangi bir sağlık sorunu veya risk faktörü olan kişilerin, bu tür aktiviteleri denemeden önce doktorlarına danışmaları önerilir. Özetle dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve doktor önerilerine uygun yaşam tarzı değişiklikleri, kalp sağlığını korumak için en iyi yollardandır" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp Sağlığını Korumak İçin Nelere Dikkat Edilmeli? - Son Dakika

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