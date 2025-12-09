'Öldü' denildi, defin için götürülürken ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika
Sağlık

'Öldü' denildi, defin için götürülürken ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı

'Öldü' denildi, defin için götürülürken ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı
09.12.2025 13:35
\'Öldü\' denildi, defin için götürülürken ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı
Adana'da 5 aylık hamile Melek Sert, normal doğumla dünyaya getirdiği ancak 'öldü' denilen bebeğinin defin öncesi yaşadığı anlaşıldı. Bebeğin ölüm raporu düzenlenip kefenleme işlemi yapıldıktan sonra aileye teslim edildi. Ancak defin öncesi baba Hasan Sert, bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını fark etti. Bebek, 7 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti. Aile, ölüm raporunu düzenleyen hastane hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ikamet eden Melek Sert (37), 5 aylık hamileyken 27 Aralık 2021'de sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre tedavi edilen Sert, 30 Aralık'ta taburcu edildi. Ertesi gün yeniden rahatsızlanınca Marsa Kadın Doğum ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

5 AYLIKKEN DOĞUM YAPTI, BEBEĞİN ÖLDÜ DENDİ

Melek Sert'in durumu, 2 Ocak saat 12.40'ta ağırlaştı. Düşük yaptığı belirtilen Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğumla alındı. 2 çocuk sahibi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Erkek bebek için ölüm raporu düzenlenip, kefenleme işlemi yapıldıktan sonra aileye teslim edildi.

Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

MEZARLIĞA GÖTÜRÜLÜRKEN AĞLAMAYA BAŞLADI

Bebeğinin cenazesini Herekli Mahallesi Mezarlığı'na götüren Hasan Sert, yolda ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını fark eden Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

BEBEK, 1 HAFTALIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

7 gün boyunca yaşam mücadelesi veren bebek, burada hayatını kaybetti. Olay sonrası aile, ölüm raporunu düzenleyen hastane hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

İncelemenin ardından savcılık, doktor ve hastane açısından herhangi bir ihmal bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Sert ailesi, karara itiraz etti.

"DOKTORLAR 'SİNİRSEL REFLEKS' DEYİP ÇOCUĞUMU KOYUNLA BİR TUTTU"

Çocuğunu mezarlık yolundan yeniden alıp hastaneye götürme sürecini anlatan Hasan Sert, "Doktorların ilk dediği çocuğun sinirsel bir refleksle ağladığı yönündeydi. Bana koyun örneğini verdiler. 'Koyunu kestikten sonra 2 saate kadar sinirsel refleks gösterir' diyerek çocuğumu bu örnekle bir tuttular. Ben de ısrar ederek çocuğun ağladığını söyleyip, doktorlara diretince kalp ve nabız testi yaptılar. Test sırasında yaşadığı fark edilince tedavi altına alındı. Fakat ömrü 1 haftalıkmış, ondan sonra vefat etti" diye konuştu.

Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"TAKİPSİZLİK KARARINA ANLAM VEREMEDİK"

Doktorların ve hastanenin ihmali olduğu gerekçesiyle şikayette bulunduklarını aktaran Sert, "Yaşayan bebeğe 'ölü' diyenlerin, 'ihmali yok' denilmesine anlam veremedik. Takipsizlik kararına itiraz ettim. Prosedüre göre çocuk, 20 haftalıktan küçük ya da 400 gramın altında doğarsa yaşama şansının olmadığı kabul edilip aileye teslim edilebiliyormuş. Ancak yaptığımız araştırmada çocuğumuz 400 gramdan düşük ya da 20 haftalıktan küçük olsa dahi nabzının dinlenmesi gerektiğini öğrendikten sonra şikayetçi olduk fakat savcımız takipsizlik kararı verdi" dedi.

"ÖLMESEYDİ, ŞU AN 3 YAŞINDA OLACAKTI"

Sert, "Çocuğumu doğumda yaşadı, fark edilmeden ölüm raporu düzenleyip, teslim ettiler. Yaşadığı fark edilip, kuvöze alınsa belki de yaşayacaktı. Ölmeseydi, şu an 3 yaşında olacaktı. Doğumda bebeğin yaşayıp, yaşamadığını kontrol etmeyen ya da yaşadığını anlamayan sağlık personelinin ihmali olmadığını düşünmek ne kadar doğru? Savcılığın takipsizlik kararına itiraz edip, tekrar şikayetçi oldum. İhmali olduğunu düşündüğüm personelin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

'Öldü' denildi, defin için götürülürken ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı

